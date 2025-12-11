Τι να προσέχετε για να μην πέσετε θύμα απατεώνων στο διαδίκτυο – Οι οδηγίες της αστυνομίας
Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ., μετά την απάτη με δήθεν δωρεάν «πακέτο γιορτών» από το υπουργείο Ανάπτυξης. ανοίξουν τα συνημμένα αρχεία.
Επτά συμβουλές δίνει η ΕΛ.ΑΣ. στους πολίτες για την προστασία από διαδικτυακές απάτες, μετά το νέο «κρούσμα» με δήθεν email από το υπουργείο Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών».
Το παραπλανητικό email διακινείται τις τελευταίες ημέρες, με τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025», για δήθεν κρατικό πρόγραμμα που υπόσχεται δωρεάν γιορτινό πακέτο.
Οι επιτήδειοι που είναι πίσω από την απάτη επιδιώκουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία των πολιτών, αλλά και να αποκομίσουν παράνομο κέρδος, αφού απαιτούν την καταβολή 100 ευρώ ως «τέλος logistics και εγγραφής» για δήθεν «ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση», τονίζει σε ανακοίνωση το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
Μάλιστα, για να εξαπατήσουν χρησιμοποιούν τα στοιχεία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ισχυριζόμενοι ότι η κίνηση αποτελεί «απευθείας εντολή του», ενώ έχουν δημιουργήσει και ανάλογη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να διαγράψουν το συγκεκριμένο email και να μην ανοίξουν τα συνημμένα αρχεία. Με αυτή την αφορμή, τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν παρόμοια μηνύματα και να δίνουν προσοχή σε «σημάδια» που αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για απάτη.
Παράλληλα, συμβουλεύει τους πολίτες να προχωρούν στις εξής ενέργειες:
– Εμφάνιση του header του e-mail: Να χρησιμοποιούν την επιλογή προβολής της επικεφαλίδας (header) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τη διαδρομή που ακολουθεί το μήνυμα μέσω διάφορων διακομιστών.
– Έλεγχος αποστολέα μηνύματος: Να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα και να αναζητούν τυχόν ασυνήθιστα στοιχεία, όπως λανθασμένα ονόματα ή περίεργες καταλήξεις. Για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση η διεύθυνση του αποστολέα ministryofdevelopement.gr.com@gmail.com , δείχνει καταφανώς ότι πρόκειται για απατηλό μήνυμα, καθώς με μια απλή αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου προκύπτει ότι το όνομα τομέα (domain name) δεν αντιστοιχεί στις επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
– Συντακτικά και ορθογραφικά λάθη: Τα απατηλά μηνύματα συχνά περιέχουν γραμματικά ή συντακτικά λάθη που αποκαλύπτουν την πλαστότητά τους.
– Συνημμένα αρχεία και σύνδεσμοι: Να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους από άγνωστες ή ύποπτες πηγές, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.
– Αιτήματα για προσωπικά δεδομένα: Οι κρατικοί φορείς δεν θα ζητήσουν ποτέ μέσω e-mail προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες.
– Πιεστικές προθεσμίες: Λέξεις όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο μήνυμα και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα (ΑΜΕΣΩΣ, ΚΑΘΕ, ΔΩΡΕΑΝ, ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ) μαρτυρούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για απατηλό.
– Διασταύρωση πληροφοριών: Σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνούν άμεσα με τις επίσημες Αρχές ώστε να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του μηνύματος.
