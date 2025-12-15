Εκσυγχρονισμός για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Βύρωνα
Με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμο Βύρωνα μπαίνει στην τελική ευθεία η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και συντηρήσεων μιας σειράς αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα.
Το έργο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια, αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα, καλύπτοντας τόσο οικοδομικές εργασίες, επισκευές και συντηρήσεις των υποδομών, όσο και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει, επίσης, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και συστήματος BMS (Building Management System) για την αποτελεσματική και απομακρυσμένη διαχείριση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, όπως επισημαίνει η περιφέρεια Αττικής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα διαθέτουν αναβαθμισμένη ασφάλεια, καλύτερη λειτουργικότητα, βελτιωμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και μεγαλύτερη κοινωνική ωφέλεια, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρήση τους από όλους τους πολίτες.
Οι εργασίες, όπως αναφέρεται, θα υλοποιηθούν εντός 18 μηνών, στις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα:
- Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς» (Σχολικό συγκρότημα Εργάνη)
- Κλειστό Κολυμβητήριο «Χρήστος Ταμπαξής»
- Δημοτικό Γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής»
- 1ο Αθλητικό Κέντρο (Αγία Τριάδα) – διαμορφωμένος ανοιχτός χώρος
- Αθλητικό Κέντρο Καρέα – διαμορφωμένος ανοιχτός χώρος με κερκίδες
- Κλειστό Γυμναστήριο «Τάκης Παπαγεωργίου» (Σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου Καρέα)
- Κλειστό Γυμναστήριο «Μυρακτής» (Σχολικό συγκρότημα Μυρακτής)
- Αθλητικοί υπαίθριοι χώροι των σχολικών συγκροτημάτων Λυκείου Καρέα και 5ου Λυκείου (Ταταούλων). Πρόκειται για διαμορφωμένους ανοικτούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε αυλές σχολικών συγκροτημάτων που χρησιμοποιούνται για άθληση μετά το πέρας των μαθημάτων.
