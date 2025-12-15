Εκσυγχρονισμός για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Βύρωνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και συντηρήσεων μιας σειράς αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα.

Το έργο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια, αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα, καλύπτοντας τόσο οικοδομικές εργασίες, επισκευές και συντηρήσεις των υποδομών, όσο και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει, επίσης, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και συστήματος BMS (Building Management System) για την αποτελεσματική και απομακρυσμένη διαχείριση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, όπως επισημαίνει η περιφέρεια Αττικής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα διαθέτουν αναβαθμισμένη ασφάλεια, καλύτερη λειτουργικότητα, βελτιωμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και μεγαλύτερη κοινωνική ωφέλεια, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρήση τους από όλους τους πολίτες.

Σε ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις

Οι εργασίες, όπως αναφέρεται, θα υλοποιηθούν εντός 18 μηνών, στις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα: