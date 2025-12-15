Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο
Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
- «Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους
- Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
- Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
- Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό
Την ώρα που ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα μαζί με τον επιστήθιο φίλο του απολογούνται ενώπιον των δικαστικών Αρχών στην Καλαμάτα, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το διπλό φονικό.
MEGA ντοκουμέντο
Όπως έχει γίνει γνωστό από το κατηγορητήριο, ο ανιψιός του επιχειρηματία, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας αλλά και μοναδικός του κληρονόμος, κατηγορείται για την ηθική αυτουργία στο έγκλημα.
Πέρα από τα κενά στις καταθέσεις του, τις κλήσεις από τα «πακιστανικά» κινητά που τον «καίνε», υπήρχε αναφορά ότι ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του στα ΚΤΕΛ τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία.
Στο νέο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, αποτυπώνεται ένα αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES με φιμέ τζάμια να διασχίζει τον δρόμο των ΚΤΕΛ.
Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού.
Η ώρα που περνά το όχημα από τον συγκεκριμένο δρόμο κοντά στα ΚΤΕΛ είναι 18.45. Μόλις 3,5 λεπτά μετά φαίνεται ο 22χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας να περνά από το σημείο.
Ωστόσο, όπως ο ίδιος ο ανιψιός του θύματος είπε σήμερα στην ανακρίτρια, την επόμενη μέρα από το διπλό φονικό ήταν στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στην μητέρα μου. Μάλιστα είπε πως στο όχημα βρισκόταν και η κοπέλα του.
- Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν, ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο
- Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο και το έσωσαν οι πυροσβέστες – Βίντεο ντοκουμέντο
- HELLO! Το πιο διάσημο και glamorous περιοδικό στον κόσμο επέστρεψε
- Έρευνα Adecco: Ποιοι θεωρούνται «Future-Ready» εργαζόμενοι
- Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ποντάρει στην επιστήμη για το 25ο Grand Slam
- Οι Pussy Riot θεωρούνται πλέον «εξτρεμιστική οργάνωση» στη Ρωσία με απόφαση δικαστηρίου
- ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε βομβιστική επίθεση στο Λος Άντζελες
- Κρήτη: Εντοπίστηκε ίχνος του 33χρονου γιατρού που αγνοείται – Τι λένε οι γονείς του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις