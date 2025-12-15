Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο

Την ώρα που ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα μαζί με τον επιστήθιο φίλο του απολογούνται ενώπιον των δικαστικών Αρχών στην Καλαμάτα, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το διπλό φονικό.

MEGA ντοκουμέντο

Όπως έχει γίνει γνωστό από το κατηγορητήριο, ο ανιψιός του επιχειρηματία, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας αλλά και μοναδικός του κληρονόμος, κατηγορείται για την ηθική αυτουργία στο έγκλημα.

Πέρα από τα κενά στις καταθέσεις του, τις κλήσεις από τα «πακιστανικά» κινητά που τον «καίνε», υπήρχε αναφορά ότι ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του στα ΚΤΕΛ τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία.

Στο νέο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, αποτυπώνεται ένα αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES με φιμέ τζάμια να διασχίζει τον δρόμο των ΚΤΕΛ.

Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού.

Η ώρα που περνά το όχημα από τον συγκεκριμένο δρόμο κοντά στα ΚΤΕΛ είναι 18.45. Μόλις 3,5 λεπτά μετά φαίνεται ο 22χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας να περνά από το σημείο.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος ο ανιψιός του θύματος είπε σήμερα στην ανακρίτρια, την επόμενη μέρα από το διπλό φονικό ήταν στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στην μητέρα μου. Μάλιστα είπε πως στο όχημα βρισκόταν και η κοπέλα του.