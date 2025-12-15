newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία στη Φοινικούντα; Την σχεδίαζαν δύο μήνες πριν
15 Δεκεμβρίου 2025 | 17:34

Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία στη Φοινικούντα; Την σχεδίαζαν δύο μήνες πριν

Η απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για τη δολοφονία στη Φοινικούντα αναμένεται το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.

Σύνταξη
Vita.gr
Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί για τη δολοφονία στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες παρέμειναν στο γραφείο της ανακρίτριας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εμμένει στην αθωότητά του, παρά τα στοιχεία που παρουσίασε η ανακρίτρια, τα οποία περιλαμβάνουν διασταυρώσεις πακιστανικών τηλεφώνων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια κατάφερε μέσα από αυτά τα δεδομένα να συνθέσει το πολύπλοκο παζλ της υπόθεσης.

Μία σειρά από στοιχεία όμως που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση.

Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία κατηγορείται για ηθική αυτουργία. Τα στοιχεία που τον «έκαψαν» ήταν οι συνομιλίες του πριν και μετά το διπλό έγκλημα αλλά και μία σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και δείχνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι μετέφερε τον εκτελεστή του θείου του από το κάμπινγκ της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Οι Αρχές θεωρούν ότι το διπλό έγκλημα κρύβει ένα συμβόλαιο θανάτου. Η απόφαση για τη δολοφονική επίθεση φαίνεται πως οριστικοποιήθηκε δύο μήνες νωρίτερα.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε, χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του ως ανεξήγητο, αφού, όπως επισημαίνει, από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών.

«Δεν φοβάται τίποτα, δεν έχει να κρύψει τίποτα», αναφέρει ο δικηγόρος του Ιωάννης Βέρρας.

Στην αθωότητά του επιμένει και ο δεύτερος κατηγορούμενος, επιχειρηματίας από την Αθήνα. Ο συνήγορός του, κ. Δημητρακόπουλος, πριν από την απολογία του πελάτη του, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής, τονίζοντας ότι δεν θα αναλάμβανε ποτέ υπόθεση που αφορά «συμβόλαιο θανάτου». Παράλληλα, έκανε λόγο για προειλημμένη απόφαση προφυλάκισης και υποστήριξε ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

«Δηλώνει ξεκάθαρα και ανεπιφύλακτα ότι ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει στη ζωή του πακιστανικό αριθμό. Τον αριθμό με τον εντολέα μου δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τους συνδέει. Για το αυτοκίνητο, δεν αρνήθηκε ποτέ ότι πήγε πράγματι στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα. Την γνώση οι Αρχές ότι ήταν ο εντολέας μου στην Καλαμάτα την έχουν από τον ίδιο. Ο ίδιος ανέφερε ότι πήγε στη μητέρα του την άλλη μέρα. Δεν είναι ένα καινούργιο στοιχείο»

Τα δύο πακιστανικά τηλέφωνα η ανακρίτρια θεωρεί ότι ανήκουν στους δύο 22χρονους καθώς ενεργοποιούνται στο ξενοδοχείο που διαμένουν λίγες ώρες πριν από το διπλό φονικό. Ενα ακόμα πακιστανικό τηλέφωνο ενεργοποιείται ελάχιστα λεπτά μετά τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Στην αθωότητά του επιμένει και ο δεύτερος κατηγορούμενος, επιχειρηματίας από την Αθήνα. Ο συνήγορός του, κ. Δημητρακόπουλος, πριν από την απολογία του πελάτη του, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής, τονίζοντας ότι δεν θα αναλάμβανε ποτέ υπόθεση που αφορά «συμβόλαιο θανάτου». Παράλληλα, έκανε λόγο για προειλημμένη απόφαση προφυλάκισης και υποστήριξε ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Αυτό που ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί είναι ο γρίφος για την σκηνή του εγκλήματος με την παρουσία του ανιψιού μέσα στη ρεσεψιόν και τις κινήσεις του εκτελεστή ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πυροβόλησε 6 φορές, με τις 5 σφαίρες να σκοτώνουν τον 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του.

Άλλο στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους ήταν οι αναλύσεις των τηλεφωνικών κλήσεων από τα πακιστανικά κινητά.

Η απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως αναμένεται το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το άλμα της Eurobank έδωσε το θετικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το άλμα της Eurobank έδωσε το θετικό πρόσημο

Vita.gr
Γιορτές: Η τέλεια στιγμή για… υπερκόπωση- Πώς την προλαβαίνουμε;

Γιορτές: Η τέλεια στιγμή για… υπερκόπωση- Πώς την προλαβαίνουμε;

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Stream newspaper
Ελλάδα 15.12.25

Ελλάδα 15.12.25

Ελλάδα 15.12.25

Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»
Υπουργείο Άμυνας 15.12.25

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αλλαγές σε καριέρες, μισθούς, σχολές, στράτευση - Κατατέθηκε το νομοσχέδιο

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αύξηση της στελέχωσης των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα αυτών που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Σύνταξη
15.12.25

Ελλάδα 15.12.25

Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
15.12.25

Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς - Viral ο λύκος που έγινε… αρνάκι

Με σχεδόν 2,5 εκατ. προβολές μέσα σε δέκα ημέρας η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ έγινε γρήγορα viral πηγαίνοντας κόντρα στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Ελλάδα 15.12.25

Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
On Field 15.12.25

Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ
15.12.25

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ, συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες του σκηνοθετη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελλάδα 15.12.25

«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους
15.12.25

«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους

Οι νοσηλείες από γρίπη στην Αγγλία αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν έχει έρθει ακόμη. Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν μισθολογικά και αιτήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
15.12.25

Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
Ελλάδα 15.12.25

Υπουργείο Άμυνας 15.12.25

Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων
15.12.25

Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Τα σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα
15.12.25

Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις μπαίνει από τη Δευτέρα το Λούβρο, με τα σωματεία να προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου λόγω ελλείψεων προσωπικού, προβλημάτων ασφάλειας και αυξήσεων εισιτηρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισπανία: Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό
Ισπανία 15.12.25

Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό

Όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε την εξουσία το 2018, υποστήριξε ότι ηγείται της «πιο φεμινιστικής κυβέρνησης στην ιστορία», με 11 από τα 17 υπουργεία της χώρας να διευθύνονται από γυναίκες

Σύνταξη
15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
