Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία στη Φοινικούντα; Την σχεδίαζαν δύο μήνες πριν

Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί για τη δολοφονία στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες παρέμειναν στο γραφείο της ανακρίτριας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εμμένει στην αθωότητά του, παρά τα στοιχεία που παρουσίασε η ανακρίτρια, τα οποία περιλαμβάνουν διασταυρώσεις πακιστανικών τηλεφώνων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια κατάφερε μέσα από αυτά τα δεδομένα να συνθέσει το πολύπλοκο παζλ της υπόθεσης.

Μία σειρά από στοιχεία όμως που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση.

Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία κατηγορείται για ηθική αυτουργία. Τα στοιχεία που τον «έκαψαν» ήταν οι συνομιλίες του πριν και μετά το διπλό έγκλημα αλλά και μία σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και δείχνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι μετέφερε τον εκτελεστή του θείου του από το κάμπινγκ της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Οι Αρχές θεωρούν ότι το διπλό έγκλημα κρύβει ένα συμβόλαιο θανάτου. Η απόφαση για τη δολοφονική επίθεση φαίνεται πως οριστικοποιήθηκε δύο μήνες νωρίτερα.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε, χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του ως ανεξήγητο, αφού, όπως επισημαίνει, από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών.

«Δεν φοβάται τίποτα, δεν έχει να κρύψει τίποτα», αναφέρει ο δικηγόρος του Ιωάννης Βέρρας.

Στην αθωότητά του επιμένει και ο δεύτερος κατηγορούμενος, επιχειρηματίας από την Αθήνα. Ο συνήγορός του, κ. Δημητρακόπουλος, πριν από την απολογία του πελάτη του, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής, τονίζοντας ότι δεν θα αναλάμβανε ποτέ υπόθεση που αφορά «συμβόλαιο θανάτου». Παράλληλα, έκανε λόγο για προειλημμένη απόφαση προφυλάκισης και υποστήριξε ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

«Δηλώνει ξεκάθαρα και ανεπιφύλακτα ότι ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει στη ζωή του πακιστανικό αριθμό. Τον αριθμό με τον εντολέα μου δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τους συνδέει. Για το αυτοκίνητο, δεν αρνήθηκε ποτέ ότι πήγε πράγματι στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα. Την γνώση οι Αρχές ότι ήταν ο εντολέας μου στην Καλαμάτα την έχουν από τον ίδιο. Ο ίδιος ανέφερε ότι πήγε στη μητέρα του την άλλη μέρα. Δεν είναι ένα καινούργιο στοιχείο»

Τα δύο πακιστανικά τηλέφωνα η ανακρίτρια θεωρεί ότι ανήκουν στους δύο 22χρονους καθώς ενεργοποιούνται στο ξενοδοχείο που διαμένουν λίγες ώρες πριν από το διπλό φονικό. Ενα ακόμα πακιστανικό τηλέφωνο ενεργοποιείται ελάχιστα λεπτά μετά τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Αυτό που ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί είναι ο γρίφος για την σκηνή του εγκλήματος με την παρουσία του ανιψιού μέσα στη ρεσεψιόν και τις κινήσεις του εκτελεστή ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πυροβόλησε 6 φορές, με τις 5 σφαίρες να σκοτώνουν τον 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του.

Άλλο στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους ήταν οι αναλύσεις των τηλεφωνικών κλήσεων από τα πακιστανικά κινητά.

Η απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως αναμένεται το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.