newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποκάλυψη για τις φυλακές Αλκατράζ – Γι’ αυτόν τον λόγο έγινε δυνατή η μεγαλύτερη απόδραση στην ιστορία
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 10:55

Αποκάλυψη για τις φυλακές Αλκατράζ – Γι’ αυτόν τον λόγο έγινε δυνατή η μεγαλύτερη απόδραση στην ιστορία

Η θρυλική απόδραση από το Αλκατράζ συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και να τροφοδοτεί θεωρίες, ακόμη και περισσότερα από 60 χρόνια μετά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Spotlight

Χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη απόδραση από φυλακή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Ιούνιο του 1962, τρεις κρατούμενοι στο Αλκατράζ ξεγέλασαν τους φρουρούς με κεφάλια από παπιέ μασέ, έσκαψαν τούνελ με κουτάλια, έφτιαξαν μια σχεδία από αδιάβροχα και εξαφανίστηκαν στον παγωμένο κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Ωστόσο, ενώ οι αδελφοί John και Clarence Anglin και ο φίλος τους Frank Morris σχεδίασαν τη απόδραση, ένας ερευνητής δήλωσε τώρα στην Daily Mail ότι ήταν ένα κρυφό σχεδιαστικό ελάττωμα στο ίδιο το σωφρονιστικό ίδρυμα που τους βοήθησε να ανοίξουν το δρόμο προς την ελευθερία.

Η αχίλλειος πτέρνα

Ο John Martini, ο οποίος έχει μελετήσει το Αλκατράζ για περισσότερα από 35 χρόνια, είπε ότι βρισκόταν στο νησί όταν οι μηχανικοί εξέτασαν το σκυρόδεμα πίσω από τα κελιά απόδρασης.

Ένας ειδικός, με εξειδίκευση στο σκυρόδεμα, εντόπισε αμέσως το πρόβλημα: «Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Δεν χύθηκε σωστά».

Όταν το σκυρόδεμα χύνεται σε μεγάλες ποσότητες, πρέπει να δοθεί δόνηση με μια μακριά ράβδο υψηλής ταχύτητας για να εξαλειφθούν οι θύλακες αέρα και να σταθεροποιηθεί ομοιόμορφα.

Αλλά στο Αλκατράζ, είπε ο Martini, το σκυρόδεμα φαινόταν να έχει απλώς χυθεί στη θέση του και αφεθεί να σκληρύνει, καθιστώντας ευκολότερο για τους κατάδικους να σκάψουν το τοίχωμα του κελιού.

Χτισμένο το 1909 με τη χρήση εργασίας καταδίκων, το σωφρονιστικό ίδρυμα ήταν διαβόητο για τις παραλείψεις του, οπότε η έλλειψη ποιοτικού ελέγχου δεν τον εξέπληξε.

«Είμαι σίγουρος ότι οι κατάδικοι δεν γνώριζαν το λάθος», πρόσθεσε ο Martini.

«Απλά στάθηκαν τυχεροί».

Το διαβόητο φρούριο

Βρισκόμενο σε ένα μοναχικό νησί στη μέση του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, το Αλκατραζ κρατούσε αιχμαλώτους από τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Μόνο το 1934 το τριώροφο κτίριο από σκυρόδεμα ενισχύθηκε και μετατράπηκε στη φυλακή με την υψηλότερη ασφάλεια στον κόσμο.

Στους κρατούμενους του τελικά θα περιλαμβάνονταν διαβόητοι εγκληματίες όπως ο Αλ Καπόνε και ο Τζορτζ «Machine Gun» Κέλι, έμπειροι καλλιτέχνες της απόδρασης, και ακόμη και εκκεντρικές προσωπικότητες όπως ο διαβόητος «Birdman of Alcatraz».

Μέχρι τη δεκαετία του 1930, το Αλκατράζ ήταν ήδη ένα ζοφερό φρούριο, απομονωμένο από τα κρύα, ταραγμένα νερά του Ειρηνικού.

Η ομοσπονδιακή αναδιαμόρφωση το έκανε ακόμη πιο σκληρό με ενισχυμένα σιδερένια κάγκελα, στρατηγικά τοποθετημένους πύργους φρουράς και αυστηρές ρουτίνες που περιλάμβαναν δώδεκα ελέγχους κρατουμένων την ημέρα.

Στη θεωρία, η απόδραση ήταν πρακτικά αδύνατη, αλλά μεταξύ του 1934 και του κλεισίματός του το 1963, 36 κρατούμενοι επιχείρησαν 14 αποδράσεις. Σχεδόν όλοι είτε συνελήφθησαν είτε πέθαναν στην προσπάθεια.

Αλλά οι τρεις άνδρες που έσκαψαν τούνελ μέσα από τη φυλακή ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να φτάσουν έξω.

Αφίσα του FBI με τον καταζητούμενο John Anglin

Το μόνο σχέδιο που πέτυχε

Πέρασαν μήνες σκάβοντας αθόρυβα τούνελ από τα κελιά τους. Όταν έπεσε η νύχτα, γλίστρησαν μέσα από τις τρύπες που είχαν σκάψει, σύρθηκαν σε έναν κρυφό διάδρομο, ανέβηκαν στην οροφή, κατέβηκαν από έναν αγωγό εξαερισμού, διέσχισαν αρκετούς φράχτες και τελικά έφτασαν στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Επειδή είχαν φτιάξει ρεαλιστικά ψεύτικα κεφάλια, από σαπούνι, σκόνη τσιμέντου, τυλιγμένο ηλεκτρικό καλώδιο, γύψο και μαλλιά που είχαν μαζέψει από το κουρείο της φυλακής, οι φρουροί πίστεψαν ότι κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους.

Η πονηριά τους έδωσε ένα προβάδισμα οκτώ ωρών πριν κανείς συνειδητοποιήσει ότι είχαν φύγει.

«Η ρουτίνα στη φυλακή ήταν η ίδια κάθε μέρα. Γύρω στις 7 το πρωί, έκαναν καταμέτρηση των κρατουμένων», είπε ο Martini.

«Όλη τη νύχτα, οι φρουροί έλεγχαν τους κρατούμενους, αλλά επειδή στα κρεβάτια υπήρχαν ψεύτικα κεφάλια, κανείς δεν πρόσεξε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, απλά δεν σηκώθηκαν.

Το πρωί, όταν ακόμα δεν σηκώθηκαν για την καταμέτρηση, ο φρουρός που πήρα συνέντευξη είπε ότι πήγαν σε ένα από τα κελιά.

Ένας φρουρός φώναξε: «Έχουμε έναν κοιμισμένο εδώ». Ο αξιωματικός πλησίασε και φώναξε: «Σήκω!». Προσπάθησε ξανά: «Σήκω!», και μετά έβαλε το χέρι του μέσα από τα κάγκελα και χτύπησε με τη γροθιά του το μαξιλάρι δίπλα στο κεφάλι.

Ψεύτικο κεφάλι που βρέθηκε στο κελί του Μόρις.

Το ψεύτικο κεφάλι πετάχτηκε μακριά και είπε ότι πήδηξε πίσω περίπου ένα μέτρο. Χτύπησε το σφυρίχτρα και τότε άρχισαν όλα».

Τι απέγιναν οι δράστες;

Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι οι τρεις άνδρες μπορεί να έφτασαν στο Angel Island ή στη Γέφυρα Golden Gate, με την επιβίωσή τους να εξαρτάται από το χρόνο και τα ρεύματα.

Άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι πνίγηκαν, ενώ μερικοί ισχυρίζονται ακόμη και ότι οι άνδρες κατάφεραν να φτάσουν στη Νότια Αμερική, υποστηριζόμενοι από υποτιθέμενες φωτογραφίες και ισχυρισμούς των οικογενειών τους, αν και το FBI τους κήρυξε επίσημα νεκρούς.

«Ρώτησα έναν από τους άνδρες που δούλευε εκείνο το βράδυ. Μέχρι τότε, όλοι στη φυλακή φαινόταν να έχουν την αίσθηση ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί», είπε ο Martini.

«Του είπα: ‘Τι πιστεύεις ότι συνέβη πραγματικά;’ Και μου απάντησε: ‘Ω, δραπέτευσαν.’»

«Τον ρώτησα αν πίστευε ότι πνίγηκαν και μου απάντησε: ‘Ναι, πιθανότατα ναι. Αλλά δραπέτευσαν. Ήταν ελεύθεροι για εκείνες τις λίγες στιγμές’»

«Αυτό ήταν που είχε σημασία για αυτόν, όχι αν επέζησαν από τον κόλπο, αλλά ότι δραπέτευσαν.»

Ενώ μεγάλο μέρος του κοινού πιστεύει ότι οι άνδρες θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει μετά τη δραπέτευση, ο Martini είπε ότι βλέπει αυτή την υπόθεση με την πιο απλή εξήγηση.

«Μπήκαν στο νερό, νερό με θερμοκρασία 40 βαθμούς, στη μέση της νύχτας, με την παλίρροια να υποχωρεί, χρησιμοποιώντας κάποιο είδος αυτοσχέδιου φουσκωτού μαξιλαριού», είπε.

«Προσπαθούσαν να φτάσουν στο Angel Island, αλλά δεν ξαναεμφανίστηκαν ποτέ. Ωστόσο, δύο από τα σωσίβια, ένα κουπί και μερικά από τα προσωπικά τους αντικείμενα βρέθηκαν αργότερα να επιπλέουν στον κόλπο.

Τελικά, όλα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: προσπάθησαν, αλλά απέτυχαν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην παραλία Bondi της Αυστραλίας: Δύο άντρες υπό κράτηση και πολλαπλά θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία
Κόσμος 14.12.25

Πυροβολισμοί στην παραλία Bondi της Αυστραλίας: Δύο άντρες υπό κράτηση και πολλαπλά θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Ενέργεια και γεωπολιτική 14.12.25

Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της Λευκωσίας στα περιφερειακά επενδυτικά σχέδια εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Κωστής Κωνσταντίνου
Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»
«Σκιώδεις» μαχητές 14.12.25

Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»

Εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό και απωλειών στα πολεμικά μέτωπα, η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στρατολόγηση ξένων υπηκόων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση
Τρεις προϋποθέσεις 14.12.25

Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση

Η καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ηλικίας, με υποχρεωτική γονική έγκριση για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι, είναι όχι μόνο σκόπιμη αλλά και απολύτως αναγκαία

Γεώργιος Μαζιάς
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του
Κόσμος 14.12.25

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για τις τουλάχιστον δύο δολοφονίες φοιτητών στις εγκαταστάσεις του, που εν μέσω εξεταστικής περιόδου ήταν γεμάτο από φοιτητές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Διαφεύγει της σύλληψης 14.12.25 Upd: 04:01

Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο ύποπτος για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα και τραυματίστηκαν οκτώ, παραμένει ελεύθερος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων – Οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση [βίντεο]
Διεξάγονταν εξετάσεις 14.12.25 Upd: 02:19

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων - Η στιγμή που φοιτητές φεύγουν προς τον αστυνομικό κλοιό

Την ώρα που το Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει σε συναγερμό ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και πως άλλα 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνολικοί τραυματίες μπορεί να φτάνουν τους 20

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά
Κόσμος 14.12.25

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Βαυαρία, σημειώθηκαν πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων το ένα μέλος φέρεται να «συνωμοτούσε» για την πραγματοποίηση επίθεση σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το «όχι» των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Κυριακάτικη ανάρτηση 14.12.25

Εκβιασμοί Μητσοτάκη μετά το όχι των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην παραλία Bondi της Αυστραλίας: Δύο άντρες υπό κράτηση και πολλαπλά θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία
Κόσμος 14.12.25

Πυροβολισμοί στην παραλία Bondi της Αυστραλίας: Δύο άντρες υπό κράτηση και πολλαπλά θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Εξαφάνιση-θρίλερ 14.12.25

Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Σύνταξη
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Φωτογραφίες 14.12.25

Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Ελλάδα 14.12.25

Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο