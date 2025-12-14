Αποκάλυψη για τις φυλακές Αλκατράζ – Γι’ αυτόν τον λόγο έγινε δυνατή η μεγαλύτερη απόδραση στην ιστορία

Χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη απόδραση από φυλακή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Ιούνιο του 1962, τρεις κρατούμενοι στο Αλκατράζ ξεγέλασαν τους φρουρούς με κεφάλια από παπιέ μασέ, έσκαψαν τούνελ με κουτάλια, έφτιαξαν μια σχεδία από αδιάβροχα και εξαφανίστηκαν στον παγωμένο κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Ωστόσο, ενώ οι αδελφοί John και Clarence Anglin και ο φίλος τους Frank Morris σχεδίασαν τη απόδραση, ένας ερευνητής δήλωσε τώρα στην Daily Mail ότι ήταν ένα κρυφό σχεδιαστικό ελάττωμα στο ίδιο το σωφρονιστικό ίδρυμα που τους βοήθησε να ανοίξουν το δρόμο προς την ελευθερία.

Η αχίλλειος πτέρνα

Ο John Martini, ο οποίος έχει μελετήσει το Αλκατράζ για περισσότερα από 35 χρόνια, είπε ότι βρισκόταν στο νησί όταν οι μηχανικοί εξέτασαν το σκυρόδεμα πίσω από τα κελιά απόδρασης.

Ένας ειδικός, με εξειδίκευση στο σκυρόδεμα, εντόπισε αμέσως το πρόβλημα: «Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Δεν χύθηκε σωστά».

Όταν το σκυρόδεμα χύνεται σε μεγάλες ποσότητες, πρέπει να δοθεί δόνηση με μια μακριά ράβδο υψηλής ταχύτητας για να εξαλειφθούν οι θύλακες αέρα και να σταθεροποιηθεί ομοιόμορφα.

Αλλά στο Αλκατράζ, είπε ο Martini, το σκυρόδεμα φαινόταν να έχει απλώς χυθεί στη θέση του και αφεθεί να σκληρύνει, καθιστώντας ευκολότερο για τους κατάδικους να σκάψουν το τοίχωμα του κελιού.

Χτισμένο το 1909 με τη χρήση εργασίας καταδίκων, το σωφρονιστικό ίδρυμα ήταν διαβόητο για τις παραλείψεις του, οπότε η έλλειψη ποιοτικού ελέγχου δεν τον εξέπληξε.

«Είμαι σίγουρος ότι οι κατάδικοι δεν γνώριζαν το λάθος», πρόσθεσε ο Martini.

«Απλά στάθηκαν τυχεροί».

Το διαβόητο φρούριο

Βρισκόμενο σε ένα μοναχικό νησί στη μέση του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, το Αλκατραζ κρατούσε αιχμαλώτους από τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Μόνο το 1934 το τριώροφο κτίριο από σκυρόδεμα ενισχύθηκε και μετατράπηκε στη φυλακή με την υψηλότερη ασφάλεια στον κόσμο.

Στους κρατούμενους του τελικά θα περιλαμβάνονταν διαβόητοι εγκληματίες όπως ο Αλ Καπόνε και ο Τζορτζ «Machine Gun» Κέλι, έμπειροι καλλιτέχνες της απόδρασης, και ακόμη και εκκεντρικές προσωπικότητες όπως ο διαβόητος «Birdman of Alcatraz».

Μέχρι τη δεκαετία του 1930, το Αλκατράζ ήταν ήδη ένα ζοφερό φρούριο, απομονωμένο από τα κρύα, ταραγμένα νερά του Ειρηνικού.

Η ομοσπονδιακή αναδιαμόρφωση το έκανε ακόμη πιο σκληρό με ενισχυμένα σιδερένια κάγκελα, στρατηγικά τοποθετημένους πύργους φρουράς και αυστηρές ρουτίνες που περιλάμβαναν δώδεκα ελέγχους κρατουμένων την ημέρα.

Στη θεωρία, η απόδραση ήταν πρακτικά αδύνατη, αλλά μεταξύ του 1934 και του κλεισίματός του το 1963, 36 κρατούμενοι επιχείρησαν 14 αποδράσεις. Σχεδόν όλοι είτε συνελήφθησαν είτε πέθαναν στην προσπάθεια.

Αλλά οι τρεις άνδρες που έσκαψαν τούνελ μέσα από τη φυλακή ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να φτάσουν έξω.

Το μόνο σχέδιο που πέτυχε

Πέρασαν μήνες σκάβοντας αθόρυβα τούνελ από τα κελιά τους. Όταν έπεσε η νύχτα, γλίστρησαν μέσα από τις τρύπες που είχαν σκάψει, σύρθηκαν σε έναν κρυφό διάδρομο, ανέβηκαν στην οροφή, κατέβηκαν από έναν αγωγό εξαερισμού, διέσχισαν αρκετούς φράχτες και τελικά έφτασαν στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Επειδή είχαν φτιάξει ρεαλιστικά ψεύτικα κεφάλια, από σαπούνι, σκόνη τσιμέντου, τυλιγμένο ηλεκτρικό καλώδιο, γύψο και μαλλιά που είχαν μαζέψει από το κουρείο της φυλακής, οι φρουροί πίστεψαν ότι κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους.

Η πονηριά τους έδωσε ένα προβάδισμα οκτώ ωρών πριν κανείς συνειδητοποιήσει ότι είχαν φύγει.

«Η ρουτίνα στη φυλακή ήταν η ίδια κάθε μέρα. Γύρω στις 7 το πρωί, έκαναν καταμέτρηση των κρατουμένων», είπε ο Martini.

«Όλη τη νύχτα, οι φρουροί έλεγχαν τους κρατούμενους, αλλά επειδή στα κρεβάτια υπήρχαν ψεύτικα κεφάλια, κανείς δεν πρόσεξε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, απλά δεν σηκώθηκαν.

Το πρωί, όταν ακόμα δεν σηκώθηκαν για την καταμέτρηση, ο φρουρός που πήρα συνέντευξη είπε ότι πήγαν σε ένα από τα κελιά.

Ένας φρουρός φώναξε: «Έχουμε έναν κοιμισμένο εδώ». Ο αξιωματικός πλησίασε και φώναξε: «Σήκω!». Προσπάθησε ξανά: «Σήκω!», και μετά έβαλε το χέρι του μέσα από τα κάγκελα και χτύπησε με τη γροθιά του το μαξιλάρι δίπλα στο κεφάλι.

Το ψεύτικο κεφάλι πετάχτηκε μακριά και είπε ότι πήδηξε πίσω περίπου ένα μέτρο. Χτύπησε το σφυρίχτρα και τότε άρχισαν όλα».

Τι απέγιναν οι δράστες;

Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι οι τρεις άνδρες μπορεί να έφτασαν στο Angel Island ή στη Γέφυρα Golden Gate, με την επιβίωσή τους να εξαρτάται από το χρόνο και τα ρεύματα.

Άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι πνίγηκαν, ενώ μερικοί ισχυρίζονται ακόμη και ότι οι άνδρες κατάφεραν να φτάσουν στη Νότια Αμερική, υποστηριζόμενοι από υποτιθέμενες φωτογραφίες και ισχυρισμούς των οικογενειών τους, αν και το FBI τους κήρυξε επίσημα νεκρούς.

«Ρώτησα έναν από τους άνδρες που δούλευε εκείνο το βράδυ. Μέχρι τότε, όλοι στη φυλακή φαινόταν να έχουν την αίσθηση ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί», είπε ο Martini.

«Του είπα: ‘Τι πιστεύεις ότι συνέβη πραγματικά;’ Και μου απάντησε: ‘Ω, δραπέτευσαν.’»

«Τον ρώτησα αν πίστευε ότι πνίγηκαν και μου απάντησε: ‘Ναι, πιθανότατα ναι. Αλλά δραπέτευσαν. Ήταν ελεύθεροι για εκείνες τις λίγες στιγμές’»

«Αυτό ήταν που είχε σημασία για αυτόν, όχι αν επέζησαν από τον κόλπο, αλλά ότι δραπέτευσαν.»

Ενώ μεγάλο μέρος του κοινού πιστεύει ότι οι άνδρες θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει μετά τη δραπέτευση, ο Martini είπε ότι βλέπει αυτή την υπόθεση με την πιο απλή εξήγηση.

«Μπήκαν στο νερό, νερό με θερμοκρασία 40 βαθμούς, στη μέση της νύχτας, με την παλίρροια να υποχωρεί, χρησιμοποιώντας κάποιο είδος αυτοσχέδιου φουσκωτού μαξιλαριού», είπε.

«Προσπαθούσαν να φτάσουν στο Angel Island, αλλά δεν ξαναεμφανίστηκαν ποτέ. Ωστόσο, δύο από τα σωσίβια, ένα κουπί και μερικά από τα προσωπικά τους αντικείμενα βρέθηκαν αργότερα να επιπλέουν στον κόλπο.

Τελικά, όλα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: προσπάθησαν, αλλά απέτυχαν».