newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καιρός: Συννεφιασμένο το σκηνικό την Κυριακή – Πού θα βρέξει
Ελλάδα 14 Δεκεμβρίου 2025 | 08:12

Καιρός: Συννεφιασμένο το σκηνικό την Κυριακή – Πού θα βρέξει

Παγετός κατά τόπους και ομίχλες στα ηπειρωτικά το πρωί της Κυριακής - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Spotlight

Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στα ανατολικά και τα νότια. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Κρήτη και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13-14°C και στις υπόλοιπες περιοχές 15- 18°C

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τη χθεσινή πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια, «προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12), ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές».

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην νότια Πελοπόννησο.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην βόρεια Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έως τις μεσημβρινές ώρες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Πιθανόν το πρωί η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στις Σποράδες και στην Εύβοια.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Τρίτη

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τετάρτη

Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Σύνταξη
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες
Ελλάδα 13.12.25

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το Λιμενικό

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 13.12.25

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στην έδρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και από εκεί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν

Σύνταξη
Δικηγορικοί Σύλλογοι: «Ιταμή στάση» του πρόεδρου της Ένωσης Δικαστών, «κοινός κώδικας δεοντολογίας δικαστών και δικηγόρων τώρα»
Ελλάδα 13.12.25

Δικηγορικοί Σύλλογοι: «Ιταμή στάση» του πρόεδρου της Ένωσης Δικαστών, «κοινός κώδικας δεοντολογίας δικαστών και δικηγόρων τώρα»

«Σε μία εποχή που το κύρος της Δικαιοσύνης πλήττεται και η αμφισβήτηση ως προς τη λειτουργία της διογκώνεται, δεν υπάρχουν περιθώρια συγκρούσεων» υπογραμμίζει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
Ελλάδα 13.12.25

Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους

Οι δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας στη Νάξο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντακοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντακοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Ενέργεια και γεωπολιτική 14.12.25

Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της Λευκωσίας στα περιφερειακά επενδυτικά σχέδια εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Κωστής Κωνσταντίνου
Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»
«Σκιώδεις» μαχητές 14.12.25

Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»

Εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό και απωλειών στα πολεμικά μέτωπα, η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στρατολόγηση ξένων υπηκόων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς
Fizz 14.12.25

Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς

«Αν θέλεις να μουρμουρίζεις, πήγαινε στο πάρκο απέναντι, όχι στο σετ», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς στο Red Sea International Film Festival στη Τζέντα

Σύνταξη
Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση
Τρεις προϋποθέσεις 14.12.25

Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση

Η καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ηλικίας, με υποχρεωτική γονική έγκριση για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι, είναι όχι μόνο σκόπιμη αλλά και απολύτως αναγκαία

Γεώργιος Μαζιάς
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του
Κόσμος 14.12.25

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για τις τουλάχιστον δύο δολοφονίες φοιτητών στις εγκαταστάσεις του, που εν μέσω εξεταστικής περιόδου ήταν γεμάτο από φοιτητές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Διαφεύγει της σύλληψης 14.12.25 Upd: 04:01

Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο ύποπτος για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα και τραυματίστηκαν οκτώ, παραμένει ελεύθερος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων – Οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση [βίντεο]
Διεξάγονταν εξετάσεις 14.12.25 Upd: 02:19

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων - Η στιγμή που φοιτητές φεύγουν προς τον αστυνομικό κλοιό

Την ώρα που το Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει σε συναγερμό ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και πως άλλα 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνολικοί τραυματίες μπορεί να φτάνουν τους 20

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά
Κόσμος 14.12.25

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Βαυαρία, σημειώθηκαν πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων το ένα μέλος φέρεται να «συνωμοτούσε» για την πραγματοποίηση επίθεση σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο