«Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας…» – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τον καιρό των Χριστουγέννων
Με ανοιξιάτικο καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα.
Άνοιξη θυμίζουν οι τελευταίες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς οι μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Όπως φαίνεται από τα μετεωρολογικά στοιχεία, ο καιρός αυτός θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με κάποιες βροχές να αναμένονται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, στις 20 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τον Γιώργος Τσατραφύλλια, «ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχής μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά. Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές».
Αναφορικά με τον καιρό των Χριστουγέννων, ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, «δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καποιά σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα – χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)».
Μάλιστα, ο κ. Τσατραφύλλιας υπογραμίζει ότι αναμένεται να επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες. «Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες» προσθέτει ο μετεωορολόγος, τονίζοντας ότι η εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα.
Η ανάρτηση του κ. Τσατραφύλλια:
«Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας…»
Καλό μεσημέρι!
Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.
Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχής μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.
Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές.
Προς το παρών όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καποιά σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)
Το αντίθετο!Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες..
Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σε λίγα 24ωρα…
Καλό Σ/Κ!
