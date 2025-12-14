newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Σκιαγραφώντας το μέλλον των επιτοκίων – Χάνεται το momentum της μείωσης;
Διεθνής Οικονομία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 23:45

Σκιαγραφώντας το μέλλον των επιτοκίων – Χάνεται το momentum της μείωσης;

Οι κεντρικοί τραπεζίτες αξιολογούν τώρα τον αντίκτυπο της μέχρι τώρα επίδρασης των πολιτικών τους όσον αφορά τα επιτόκια στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μια χρονιά που ξεκίνησε με την προοπτική διαδοχικών, αν και περιορισμένων, μειώσεων των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες, αναμένεται να ολοκληρωθεί χάνοντας το momentum. Οι αποφάσεις που αναμένονται τις τελευταίες εβδομάδες του 2025 πιθανότατα θα δείχνουν ότι ο κύκλος χαλάρωσης έχει ουσιαστικά κλείσει.

Αντ’ αυτού, οι κεντρικοί τραπεζίτες κάνουν ένα βήμα πίσω για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της μέχρι τώρα επίδρασης των πολιτικών τους στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό.

Οι ασαφείς προοπτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για περαιτέρω μειώσεις μετά την περικοπή κατά 0,25% την προηγούμενη εδβδομάδα είναι ένα μέρος αυτού του πλαισίου. Ένα άλλο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική απέναντι στην επιθετική δασμολογική πολιτική Τραμπ – τουλάχιστον πολύ περισσότερο από όσο περίμεναν πολλοί.

Μεταξύ των πολλαπλών αποφάσεων που αναμένονται την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή, η πιθανή μείωση του κόστους δανεισμού από την Τράπεζα της Αγγλίας ενδέχεται να προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και αυτό, σύμφωνα με το Bloomberg, επειδή οι επενδυτές περιμένουν να «διαβάσουν» σε αυτήν ενδείξεις σχετικά με το αν θα μπορούσε να είναι μία από τις τελευταίες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας σε αυτόν τον κύκλο μειώσεων.

Η ΕΚΤ

Οσο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι αναλυτές αναμένουν ότι θα παρουσιάσει υψηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης, οι οποίες ενδέχεται να εδραιώσουν την προσωρινή διατήρηση των επιτοκίων που έχουν επιβάλει οι αξιωματούχοι από τον Μάιο, με τις ερωτήσεις προς την Κριστίν Λαγκάρντ να επικεντρώνονται πιθανώς στο πόσο σύντομα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια στροφή προς τη σύσφιγξη.

Για ορισμένους αναλυτές, η μεταστροφή της αγοράς είναι μεγάλη και πολύ γρήγορη. «Οι αγορές δοκιμάζουν πόσο νωρίς θα μπορούσαμε να έχουμε αυξήσεις», δήλωνε τις προηγούμενες μέρες στο Bloomberg η Evelyne Gomez-Liechti, στρατηγική αναλύτρια της Mizuho International.

επιτοκια

Στο μεταξύ, η Τράπεζα της Ιαπωνίας είναι αυτή που αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση.

Σε σύγκριση με την προοπτική αλλαγής της πολιτικής στις προηγμένες οικονομίες, η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι άλλες χώρες είναι λιγότερο σαφής. Αρκετές άλλες κεντρικές τράπεζες, από το Μεξικό έως την Ταϊλάνδη, αναμένεται να παρατείνουν τους κύκλους χαλάρωσης την ερχόμενη εβδομάδα.

ΗΠΑ και Καναδάς

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται ένας σημαντικός αριθμός καθυστερημένων στοιχείων που θα προσφέρει στους επενδυτές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια σαφέστερη εικόνα της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ και της ευρύτερης οικονομίας.

Μετά την τελευταία απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια, η έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου -που θα δημοσιευθεί την Τρίτη- θα αρχίσει να διαμορφώνει τις προοπτικές για το 2026 όσον αφορά το κόστος δανεισμού.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση 50.000 θέσεων εργασίας και ποσοστό ανεργίας 4,5%, σε συνάρτηση με μια αργή, αλλά όχι ταχέως επιδεινούμενη, αγορά εργασίας.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης μια εκτίμηση των μισθών του Οκτωβρίου — στοιχεία που καθυστέρησαν λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ωστόσο, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να διεξάγει την έρευνα των νοικοκυριών για τον μήνα και, ως εκ τούτου, δεν θα δημοσιεύσει το ποσοστό ανεργίας του Οκτωβρίου.

Οι επιπτώσεις από το μακροβιότερο κλείσιμο της κυβέρνησης επεκτάθηκαν και σε έναν άλλο σημαντικό οικονομικό δείκτη: τον πληθωρισμό. Τα στοιχεία για τον Νοέμβριο που αναμένονται την Πέμπτη δεν θα παρουσιάζουν μηνιαίες μεταβολές για τις περισσότερες κατηγορίες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το BLS ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να συλλέξει μεγάλο μέρος των πληροφοριών για τις τιμές του Οκτωβρίου. Η συλλογή δεδομένων για τον Νοέμβριο καθυστέρησε επίσης λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν επίσης στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Οκτωβρίου. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και της βενζίνης, οι οικονομολόγοι προβλέπουν επιτάχυνση των δαπανών, η οποία θα υποδηλώνει σταθερή καταναλωτική ζήτηση στην αρχή του τέταρτου τριμήνου.

Βορειότερα, ο πληθωρισμός στον Καναδά πιθανότατα παρέμεινε κοντά στον στόχο του 2% τον Νοέμβριο, με την Τράπεζα του Καναδά να προβλέπει ότι οι βασικοί δείκτες θα δείξουν αύξηση περίπου 2,5% στις υποκείμενες πιέσεις στον πληθωρισμό. Η κεντρική τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι δεν έχει πρόβλημα να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, εκτός αν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη αλλάξουν δραστικά. Σε κάθε περίπτωση, μια πρώτη «γεύση» αναμένεται από την τελευταία για φέτος ομιλία του διοικητή της τράπεζας, Τιφ Μάκλεμ, την Τρίτη.

Ασία

Η εβδομάδα στην Ασία ολοκληρώνεται με δύο σημαντικά γεγονότα στην Τράπεζα της Ιαπωνίας. Τη Δευτέρα, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας δημοσιεύει την έρευνα Tankan, η οποία αναμένεται να δείξει ότι το επιχειρηματικό κλίμα στις μεγάλες βιομηχανίες βελτιώθηκε ελαφρώς κατά το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, επεκτείνοντας τη σειρά των σχετικά αισιόδοξων, διψήφιων τιμών του δείκτη σε εννέα τρίμηνα.

Το αποτέλεσμα αυτό θα ενισχύσει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του διοικητή Καζούο Ουέντα, να αυξήσει το βασικό επιτόκιο στο 0,75% την Παρασκευή, η πρώτη αύξηση από τον Ιανουάριο. Οι αρχές έχουν στείλει πολλαπλά μηνύματα με σκοπό να προετοιμάσουν τους επενδυτές για την αύξηση.

Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης και η Τράπεζα της Ινδονησίας συνεδριάζουν την Τετάρτη, με την Τράπεζα της Ταϊλάνδης να αναμένεται να μειώσει το κόστος δανεισμού κατά 0,25%. Οι οικονομολόγοι είναι  διχασμένοι ως προς το αν η Τράπεζα της Ινδονησίας θα πράξει το ίδιο. Η κεντρική τράπεζα της Ταϊβάν αναμένεται να διατηρήσει σταθερή την πολιτική της στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Στον τομέα των οικονομικών στοιχείων, η Κίνα θα δημοσιεύσει μια σειρά από στοιχεία που πιθανόν θα παρουσιάσουν μια ζοφερή εικόνα για τον Νοέμβριο, με την ετήσια πτώση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία να αναμένεται να επιδεινωθεί στο -2,3%, καθώς η ύφεση στις επενδύσεις σε ακίνητα επιδεινώνεται στο -15,4% για τους πρώτους 11 μήνες. Η αύξηση των λιανικών πωλήσεων και της βιομηχανικής παραγωγής προβλέπεται να παραμείνει σε επίπεδα κοντά στα χαμηλότερα τουλάχιστον του τελευταίου έτους.

Ευρώπη

Το βασικό ερώτημα που επισκιάζει την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη είναι αν ο διοικητής Αντριου Μπέιλι, ο οποίος την τελευταία φορά ψήφισε υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων, θα ταχθεί  τώρα υπέρ μιας μείωσης που θα μπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της οικονομίας. Αυτό τουλάχιστον προβλέπεται από όλους τους οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg.

Τα στοιχεία για τους μισθούς την Τρίτη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την Τετάρτη ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για το αποτέλεσμα. Η αύξηση του πληθωρισμού για τον Νοέμβριο αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 3,4%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, το οποίο όμως παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η ΕΚΤ, από την άλλη, είναι πιθανό είναι πιθανό να χρειαστεί να εξετάεσει κατά πόσο οι αξιωματούχοι της συμμερίζονται την άποψη της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου, ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να είναι μια αύξηση των επιτοκίων.

Οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις θα περιλαμβάνουν την πρώτη εκτίμησή τους για τις προοπτικές του πληθωρισμού για το 2028.

Σημαντικά στοιχεία στην ευρωζώνη περιλαμβάνουν τη βιομηχανική παραγωγή τη Δευτέρα, τις προκαταρκτικές μετρήσεις των δεικτών PMI την Τρίτη και τον δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης Ifo της Γερμανίας την επόμενη μέρα, ο οποίος παρακολουθείται στενά.

Σε ανάλυσή της στις 8 Δεκεμβρίου η HSBC προέβλεπε σταθεροποίηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενόψει της συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου 2025, καθώς ο ο πληθωρισμός έχει παρουσιάσει μικρές ανοδικές αποκλίσεις μέχρι στιγμής το τέταρτο τρίμηνο, η αύξηση των μισθών παραμένει υψηλή και η ανθεκτικότητα της οικονομίας δείχνει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά και τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον Οκτώβριο. Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ είχε υιοθετήσει μια ελαφρώς «αυστηρή» γραμμή κατά τη συνέντευξη Τύπου, εστιάζοντας κυρίως στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. Ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποστήριξαν ότι «ο κύκλος μείωσης επιτοκίων έχει πλέον τελειώσει».

World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
