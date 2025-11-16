Τα γεράκια υψώνουν φωνή – Τι βλέπουν οι αγορές για τα επιτόκια

Ενισχύουν τη φωνή τους τα γεράκια της Federal Reserve καθώς εφιστούν την προσοχή στις πληθωριστικές πιέσεις δημιουργώντας ρωγμές στο σενάριο της μείωσης των επιτοκίων το Δεκέμβριο ενώ αναδεικνύουν το χάσμα ανάμεσα στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC)

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί ωστόσο δεν ομονοούν στο αν θα συνεχίσει την επιβράδυνση. Στο μέτωπο του πληθωρισμού, το ένα σκέλος της διπλής εντολής της κεντρικής τράπεζας, υπάρχουν μέλη που θεωρούν ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί κίνδυνο σε αυτή την περίοδο ενώ άλλοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν τιθασευτεί και η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού θα αναζωπυρώσει την άνοδο του πληθωρισμού.

Για τη διαφωνία ανάμεσα στα μέλη της FOMC μίλησε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την συνεδρίαση του Οκτωβρίου, όπου αποφασίστηκε η μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β.

«Σε αυτή τη συνάντηση, υπήρξαν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.«Μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου στη συνάντηση του Δεκεμβρίου δεν είναι προκαθορισμένο συμπέρασμα. Κάθε άλλο. Η πολιτική δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία».

Στη συνέχεια η διαμάχη των αξιωματούχων ξέφυγε από τις κλειστές πόρτες της κεντρικής τράπεζας και εκτυλίχθηκε στη δημόσια σφαίρα, κάτι ασυνήθιστο για τους κεντρικούς τραπεζίτες. Ωστόσο αναδεικνύει τη δυσκολία τους στο να αναγνώσουν την οικονομία αλλά και τη δύσκολη θέση του Πάουελ, ο ρόλος του οποίου είναι να σφυραλατήσει μια όσο γίνεται ενιαία θέση όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις στη νομισματική πολιτική.

«Έχουν μπροστά τους μια δύσκολη απόφαση και νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν να είναι σαφείς σχετικά με τη θέση τους, γι’ αυτό και μιλούν ανοιχτά και υποστηρίζουν την άποψή τους» εξηγεί στο Bloomberg ο William English, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης του Γέιλ και πρώην διευθυντής τμήματος της Fed. «Είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση για την επιτροπή και για τον Πάουελ να προσπαθήσουν να επιτύχουν συναίνεση».

Ο κεντρικός τραπεζίτης εξασφάλισε τη συναίνεση στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, με αποφάσεις που δεν ήταν μεν ομόφωνες αλλά είχαν ισχυρή πλειοψηφία. Ωστόσο η τελευταία συνεδρίαση του 2025 αποδεικνύεται ένα δύσκολο στοίχημα, για το οποίο ο Πάουελ έχει προετοιμάσει το έδαφος λέγοντας ότι δεν είναι δεδομένη η απόφαση.

Και καθώς τα γεράκια αποκτούν μια πιο δυνατή φωνή στις τοποθετήσεις τους αλλάζουν και τις εκτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οι αγορές μέχρι πρόσφατα προεξοφλούσαν σε σημαντικό βαθμό μια ακόμα μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. Αργά την Παρασκευή, τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων, η καλύτερη ένδειξη σε πραγματικό χρόνο για το κλίμα των επενδυτών σχετικά με την πολιτική της Fed, αντανακλούσαν μια πιθανότητα 60% ότι η κεντρική τράπεζα να μη αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού το Δεκέμβριο.

Τα γεράκια

Οι σκεπτικιστές της μείωσης των επιτοκίων στηρίζονται σε δύο θέσεις.

Πρώτον, υποστηρίζουν ότι η επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας μπορεί να αντανακλά αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης και την τεχνολογία, αντί για μια σοβαρή επιδείνωση της ζήτησης για εργαζόμενους που απειλεί με απότομη αύξηση της ανεργίας.

Δεύτερον, επισημαίνουν τους κινδύνους πληθωρισμού που περιλαμβάνουν, αλλά υπερβαίνουν, τους δασμούς, καθώς και την ανθεκτικότητα της συνολικής καταναλωτικής ζήτησης. Σημειώνουν επίσης ότι ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει τον στόχο εδώ και αρκετά χρόνια, υπονομεύοντας την αξιοπιστία της Fed.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιτ, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, επανέλαβαν σε μεγάλο βαθμό τις επιθετικές απόψεις που είχαν εκφράσει ο καθένας αμέσως μετά τη μείωση του προηγούμενου μήνα του πολιτικού της επιτοκίου από την Fed τον περασμένο μήνα.

«Δεν είναι προφανές ότι η νομισματική πολιτική θα έπρεπε να κάνει περισσότερα αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Χάμακ στο Pittsburgh Economic Club.

Δύσκολη νέα μείωση των επιτοκίων

Η Λόγκαν, μιλώντας σε ένα συνέδριο για την ενέργεια που διοργάνωσαν οι τράπεζες της Fed του Ντάλας και του Κάνσας Σίτι, ήταν εξίσου προσεκτική. «Καθώς κοιτάζω τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να υποστηρίξουμε μια άλλη μείωση των επιτοκίων, εκτός αν έχουμε πειστικά στοιχεία ότι ο πληθωρισμός μειώνεται πραγματικά ταχύτερα από τις προσδοκίες μου ή ότι βλέπουμε περισσότερα από τη σταδιακή αποδυνάμωση που βλέπουμε στην αγορά εργασίας».

Οι μειώσεις θα μπορούσαν να έχουν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό,

Ο Σμιτ, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, υπογράμμισε ότι η λογική πίσω από τη διαφωνία του σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο τον καθοδηγεί επίσης καθώς οδεύει προς τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. «Δεν νομίζω ότι οι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων θα κάνουν πολλά για να καλύψουν τυχόν ρωγμές στην αγορά εργασίας και τονίζει ότι πιθανότατα θα προκύψουν από διαρθρωτικές αλλαγές στην τεχνολογία και την πολιτική μετανάστευσης» είπε.

«Οι μειώσεις θα μπορούσαν να έχουν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό, καθώς η δέσμευσή μας στον στόχο του 2% αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο».

Μιλώντας επίσης αυτή την εβδομάδα, η πρόεδρος της Fed Βοστώνης Σούζαν Κόλινς εξήγησε ότι η μείωση των επιτοκίων του Οκτωβρίου ήταν «συνετή» προκειμένου να στηρίξει την απασχόληση, ενώ προειδοποίησε ότι «η παροχή πρόσθετης νομισματικής στήριξης στην οικονομική δραστηριότητα διατρέχει τον κίνδυνο να επιβραδύνει – ή ενδεχομένως ακόμη και να καθυστερήσει – την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο».

Τα περιστέρια και η ομίχλη

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιστέρια έχουν υποχωρήσει. Ήταν πιο ήσυχα, αλλά πιθανότατα εξακολουθούν να ελέγχουν την πλειοψηφία μεταξύ εκείνων που ψηφίζουν στην επιτροπή χάραξης πολιτικής της Fed.

Σημαντικά πάνω από τα «ουδέτερα επιτόκια» λέει ο εκλεκτός Τραμπ

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Στίβεν Μίραν,ο εκλεκτός του Τραμπ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι τα επιτόκια είναι σημαντικά πάνω από το επίπεδο όπου δεν θα περιορίζουν πλέον την οικονομία γνωστό ως ουδέτερο επιτόκιο. Έχει ζητήσει μια σειρά από γρήγορες, υπερβολικά μεγάλες μειώσεις για να αποφευχθεί η πιθανή ζημιά στην αγορά εργασίας.

Ο Μιράν είναι αρκετά απομονωμένος στις απόψεις του αλλά άλλοι όπως οι Διοικητές Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν εξακολουθούν να ανησυχούν περισσότερο για την αγορά εργασίας παρά για τον πληθωρισμό υποστηρίζοντας τις μειώσεις των επιτοκίων.

Ο Πάουελ στην τοποθέτηση του μετά την συνεδρίαση της Fed αναφερόμενος στον πληθωρισμό σημείωσε ότι «οι υψηλότεροι δασμοί ωθούν προς τα πάνω τις τιμές σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών, με αποτέλεσμα υψηλότερο συνολικό πληθωρισμό.

Μια λογική βασική υπόθεση είναι ότι οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα είναι σχετικά βραχύβιες, μια εφάπαξ μετατόπιση του επιπέδου των τιμών. Αλλά είναι επίσης πιθανό οι πληθωριστικές επιπτώσεις να είναι πιο επίμονες και αυτός είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να αξιολογηθεί και να διαχειριστεί».

Τέλος, σχολιάζοντας την καθυστέρηση των δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων λόγω του shutdown απάντησε με σιβυλικό τρόπο «Θα συλλέξουμε κάθε στοιχείο που μπορούμε να βρούμε, θα το αξιολογήσουμε και θα το εξετάσουμε προσεκτικά. Αυτή είναι η δουλειά μας… Αν με ρωτήσετε αν αυτό θα επηρεάσει τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, δεν λέω ότι θα την επηρεάσει, αλλά ναι, μπορείτε να το φανταστείτε. Τι κάνετε όταν οδηγείτε στην ομίχλη; Επιβραδύνετε».