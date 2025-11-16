newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τα γεράκια υψώνουν φωνή – Τι βλέπουν οι αγορές για τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 16 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Τα γεράκια υψώνουν φωνή – Τι βλέπουν οι αγορές για τα επιτόκια

Η δύσκολη εξίσωση της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου για τα επιτόκια και η θέση Πάουελ

Τζούλη Καλημέρη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Ενισχύουν τη φωνή τους τα γεράκια της Federal Reserve καθώς εφιστούν την προσοχή στις πληθωριστικές πιέσεις δημιουργώντας ρωγμές στο σενάριο της μείωσης των επιτοκίων το Δεκέμβριο ενώ αναδεικνύουν το χάσμα ανάμεσα στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC)

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί ωστόσο δεν ομονοούν στο αν θα συνεχίσει την επιβράδυνση. Στο μέτωπο του πληθωρισμού, το ένα σκέλος της διπλής εντολής της κεντρικής τράπεζας, υπάρχουν μέλη που θεωρούν ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί κίνδυνο σε αυτή την περίοδο ενώ άλλοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν τιθασευτεί και η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού θα αναζωπυρώσει την άνοδο του πληθωρισμού.

Για τη διαφωνία ανάμεσα στα μέλη της FOMC μίλησε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την συνεδρίαση του Οκτωβρίου, όπου αποφασίστηκε η μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β.

«Σε αυτή τη συνάντηση, υπήρξαν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.«Μια περαιτέρω μείωση του  επιτοκίου στη συνάντηση του Δεκεμβρίου δεν είναι προκαθορισμένο συμπέρασμα. Κάθε άλλο. Η πολιτική δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία».

Στη συνέχεια η διαμάχη των αξιωματούχων ξέφυγε από τις κλειστές πόρτες της κεντρικής τράπεζας και εκτυλίχθηκε στη δημόσια σφαίρα, κάτι ασυνήθιστο για τους κεντρικούς τραπεζίτες. Ωστόσο αναδεικνύει τη δυσκολία τους στο να αναγνώσουν την οικονομία αλλά και τη δύσκολη θέση του Πάουελ, ο ρόλος του οποίου είναι να σφυραλατήσει μια όσο γίνεται ενιαία θέση όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις στη νομισματική πολιτική.

«Έχουν μπροστά τους μια δύσκολη απόφαση και νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν να είναι σαφείς σχετικά με τη θέση τους, γι’ αυτό και μιλούν ανοιχτά και υποστηρίζουν την άποψή τους» εξηγεί στο Bloomberg ο William English, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης του Γέιλ και πρώην διευθυντής τμήματος της Fed. «Είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση για την επιτροπή και για τον Πάουελ να προσπαθήσουν να επιτύχουν συναίνεση».

Ο κεντρικός τραπεζίτης εξασφάλισε τη συναίνεση στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, με αποφάσεις που δεν ήταν μεν ομόφωνες αλλά είχαν ισχυρή πλειοψηφία. Ωστόσο η τελευταία συνεδρίαση του 2025 αποδεικνύεται ένα δύσκολο στοίχημα, για το οποίο ο Πάουελ έχει προετοιμάσει το έδαφος λέγοντας ότι δεν είναι δεδομένη η απόφαση.

Και καθώς τα γεράκια αποκτούν μια πιο δυνατή φωνή στις τοποθετήσεις τους αλλάζουν και τις εκτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οι αγορές μέχρι πρόσφατα προεξοφλούσαν σε σημαντικό βαθμό μια ακόμα μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. Αργά την Παρασκευή, τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων, η καλύτερη ένδειξη σε πραγματικό χρόνο για το κλίμα των επενδυτών σχετικά με την πολιτική της Fed, αντανακλούσαν μια πιθανότητα 60% ότι η κεντρική τράπεζα να μη αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού το Δεκέμβριο.

Τα γεράκια

Οι σκεπτικιστές της μείωσης των επιτοκίων στηρίζονται σε δύο θέσεις.

Πρώτον, υποστηρίζουν ότι η επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας μπορεί να αντανακλά αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης και την τεχνολογία, αντί για μια σοβαρή επιδείνωση της ζήτησης για εργαζόμενους που απειλεί με απότομη αύξηση της ανεργίας.

Δεύτερον, επισημαίνουν τους κινδύνους πληθωρισμού που περιλαμβάνουν, αλλά υπερβαίνουν, τους δασμούς, καθώς και την ανθεκτικότητα της συνολικής καταναλωτικής ζήτησης. Σημειώνουν επίσης ότι ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει τον στόχο εδώ και αρκετά χρόνια, υπονομεύοντας την αξιοπιστία της Fed.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιτ, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, επανέλαβαν σε μεγάλο βαθμό τις επιθετικές απόψεις που είχαν εκφράσει ο καθένας αμέσως μετά τη μείωση του προηγούμενου μήνα  του πολιτικού της επιτοκίου από την Fed τον περασμένο μήνα.

«Δεν είναι προφανές ότι η νομισματική πολιτική θα έπρεπε να κάνει περισσότερα αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Χάμακ στο Pittsburgh Economic Club.

Δύσκολη νέα μείωση των επιτοκίων

Η Λόγκαν, μιλώντας σε ένα συνέδριο για την ενέργεια που διοργάνωσαν οι τράπεζες της Fed του Ντάλας και του Κάνσας Σίτι, ήταν εξίσου προσεκτική. «Καθώς κοιτάζω τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να υποστηρίξουμε μια άλλη μείωση των επιτοκίων, εκτός αν έχουμε πειστικά στοιχεία ότι ο πληθωρισμός μειώνεται πραγματικά ταχύτερα από τις προσδοκίες μου ή ότι βλέπουμε περισσότερα από τη σταδιακή αποδυνάμωση που βλέπουμε στην αγορά εργασίας».

Οι μειώσεις θα μπορούσαν να έχουν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό,

Ο Σμιτ, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, υπογράμμισε ότι η λογική πίσω από τη διαφωνία του σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο τον καθοδηγεί επίσης καθώς οδεύει προς τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. «Δεν νομίζω ότι οι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων θα κάνουν πολλά για να καλύψουν τυχόν ρωγμές στην αγορά εργασίας  και τονίζει ότι πιθανότατα θα προκύψουν από διαρθρωτικές αλλαγές στην τεχνολογία και την πολιτική μετανάστευσης» είπε.

«Οι μειώσεις θα μπορούσαν να έχουν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό, καθώς η δέσμευσή μας στον στόχο του 2% αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο».

Μιλώντας επίσης αυτή την εβδομάδα, η πρόεδρος της Fed Βοστώνης Σούζαν Κόλινς εξήγησε ότι η μείωση των επιτοκίων του Οκτωβρίου ήταν «συνετή» προκειμένου να στηρίξει την απασχόληση, ενώ προειδοποίησε ότι «η παροχή πρόσθετης νομισματικής στήριξης στην οικονομική δραστηριότητα διατρέχει τον κίνδυνο να επιβραδύνει – ή ενδεχομένως ακόμη και να καθυστερήσει – την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο».

Τα περιστέρια και η ομίχλη

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιστέρια έχουν υποχωρήσει. Ήταν πιο ήσυχα, αλλά πιθανότατα εξακολουθούν να ελέγχουν την πλειοψηφία μεταξύ εκείνων που ψηφίζουν στην επιτροπή χάραξης πολιτικής της Fed.

Σημαντικά πάνω από τα «ουδέτερα επιτόκια» λέει ο εκλεκτός Τραμπ

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Στίβεν Μίραν,ο εκλεκτός του Τραμπ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι τα επιτόκια είναι σημαντικά πάνω από το επίπεδο όπου δεν θα περιορίζουν πλέον την οικονομία γνωστό ως ουδέτερο επιτόκιο. Έχει ζητήσει μια σειρά από γρήγορες, υπερβολικά μεγάλες μειώσεις για να αποφευχθεί η πιθανή ζημιά στην αγορά εργασίας.

Ο Μιράν είναι αρκετά απομονωμένος στις απόψεις του αλλά άλλοι όπως οι Διοικητές Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν εξακολουθούν να ανησυχούν περισσότερο για την αγορά εργασίας παρά για τον πληθωρισμό υποστηρίζοντας τις μειώσεις των επιτοκίων.

Ο Πάουελ στην τοποθέτηση του μετά την συνεδρίαση της Fed αναφερόμενος στον πληθωρισμό σημείωσε ότι «οι υψηλότεροι δασμοί ωθούν προς τα πάνω τις τιμές σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών, με αποτέλεσμα υψηλότερο συνολικό πληθωρισμό.

Μια λογική βασική υπόθεση είναι ότι οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό θα είναι σχετικά βραχύβιες, μια εφάπαξ μετατόπιση του επιπέδου των τιμών. Αλλά είναι επίσης πιθανό οι πληθωριστικές επιπτώσεις να είναι πιο επίμονες και αυτός είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να αξιολογηθεί και να διαχειριστεί».

Τέλος, σχολιάζοντας την καθυστέρηση των δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων λόγω του shutdown απάντησε με σιβυλικό τρόπο «Θα συλλέξουμε κάθε στοιχείο που μπορούμε να βρούμε, θα το αξιολογήσουμε και θα το εξετάσουμε προσεκτικά. Αυτή είναι η δουλειά μας… Αν με ρωτήσετε αν αυτό θα επηρεάσει τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, δεν λέω ότι θα την επηρεάσει, αλλά ναι, μπορείτε να το φανταστείτε. Τι κάνετε όταν οδηγείτε στην ομίχλη; Επιβραδύνετε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Πολιτικό κόστος 15.11.25

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Τα πάντα ρει 16.11.25

«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ
Culture Live 16.11.25

Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 40 ετών. Τώρα η μητέρα της Καρολίν Φλακ θέλει να ξεσκεπάσει αυτούς που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού
Ελληνική οικονομία 16.11.25

Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού

Πώς η μείωση του πληθυσμού περιορίζει το εργατικό δυναμικό και το παραγώμενο εισόδημα, με παράλληλη αύξηση του κόστους για τα δημόσια ταμεία και την πραγματική οικονομία

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο