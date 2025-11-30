Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει κοντά στο 2%, θα πρέπει να είναι αρκετός για να πείσει τους αξιωματούχους ότι μπορούν να αποφύγουν να προσαρμόσουν τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Οι δείκτες τιμών καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,1% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τον μέσο όρο 29 προβλέψεων σε έρευνα του Bloomberg πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων την Τρίτη. Ο υποκείμενος δείκτης, ο οποίος δεν περιλαμβάνει μεταβλητά στοιχεία όπως η ενέργεια, αναμένεται να παραμείνει στο 2,4%.

Τέτοιες ενδείξεις για τα τελικά στοιχεία του πληθωρισμού πριν από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 18 Δεκεμβρίου ενδέχεται να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού. Αυτό θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στις κρίσιμες τριμηνιαίες προβλέψεις τους, με την πρώτη πρόβλεψη να εκτείνεται μέχρι το 2028.

Δεν υπάρχει σαφής συναίνεση στα επιτόκια

Οι αξιωματούχοι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής προς το παρόν, χωρίς να υπάρχει σαφής συναίνεση σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση για τα επιτόκια.

Τα μικτά μηνύματα από τις εθνικές εκθέσεις της Παρασκευής ενδέχεται να ενισχύσουν αυτή την αίσθηση αμφιβολίας, αφού ο ισχυρότερος από τον αναμενόμενο πληθωρισμός στη Γερμανία και την Ισπανία αντισταθμίστηκε από τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τη Γαλλία και την Ιταλία.

Εάν υπάρχει κάποια προκατάληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, αυτή θα μπορούσε να είναι η αναζήτηση στοιχείων που να υποδηλώνουν ανοδική πίεση στην αύξηση των τιμών. Ο αντιπρόεδρος Λούις Ντε Γκίντος δήλωσε στο Bloomberg Television στις 26 Νοεμβρίου ότι «κατά τη γνώμη μου, ο κίνδυνος υποτίμησης είναι περιορισμένος».

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έχει επανειλημμένα τονίσει την καλή θέση στην οποία βρίσκεται η πολιτική αυτή τη στιγμή, ενδέχεται να παρουσιάσει τη δική της άποψη στην κατάθεσή της ενώπιον των νομοθετών στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Διάσταση στους οικονομολόγους

Η ασαφής κατεύθυνση της ΕΚΤ αντικατοπτρίζεται στις αντικρουόμενες απόψεις των οικονομολόγων. Η Bloomberg Economics, για παράδειγμα, προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί τους επόμενους μήνες, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ της μείωσης των επιτοκίων. Η BNP Paribas, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, παρουσίασε μια διαφορετική άποψη.

«Καθώς πλησιάζουμε στο 2026, αναμένουμε ότι η ΕΚΤ θα δει ισχυρότερη ανάπτυξη και πληθωρισμό από ό,τι προβλέπει σήμερα, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τα επιχειρήματα για παρατεταμένη διατήρηση των επιτοκίων», έγραψε ο Πολ Χόλινσγουορθ, επικεφαλής της τράπεζας για την οικονομία των ανεπτυγμένων αγορών. «Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η επόμενη κίνηση θα είναι αύξηση».

Αλλού, ο ΟΟΣΑ από το Παρίσι θα δημοσιεύσει νέες προβλέψεις την Τρίτη, θα ανακοινωθεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μοιραστούν την αξιολόγησή τους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η Βραζιλία ενδέχεται να φτάσει στο τέλος της μακροβιότερης περιόδου ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών.