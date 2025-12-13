Γιώργος Μαζωνάκης: Η διασκευή της «Θαλασσογραφίας» του Διονύση Σαββόπουλου και το ιδιαίτερο μήνυμα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζει τη θρυλική «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το δικό του καλλιτεχνικό πρίσμα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι ευχαριστίες και το συγκινητικό μήνυμα

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν και είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Ευχαριστώ την οικογένειά του που μου έδωσε την άδεια να πω τη “Θαλασσογραφία”, ένα κομμάτι που αγαπώ από παλιά και ήθελα πολύ να πω. Νιώθω ότι αυτό το κομμάτι υπήρχε από πάντα μέσα στον λαιμό μου.

Σας παραδίδω λοιπόν τη “Θαλασσογραφία”…

να μας πας στα πέρα μέρη…

Γιώργος Μαζωνάκης»

«Θαλασσογραφία»: Ένα από τα αμέτρητα σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έντυσε» με τη «Θαλασσογραφία» του, που κυκλοφορεί από την Panik Records, την πιο ιδιαίτερη στιγμή του φετινού Madwalk, αποσπώντας αποθεωτικά σχόλια για τη διασκευή και το act του.

Η «Θαλασσογραφία», ένα από τα αμέτρητα σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο «Το Περιβόλι του Τρελλού», έναν από τους σημαντικότερους στα ελληνικά μουσικά χρονικά.

Βρείτε τη «Θαλασσογραφία» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/thalassografia

Η επιστροφή στις πίστες

Επιστροφή στις πίστες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που από 18 Δεκεμβρίου ανεβαίνει και πάλι στη σκηνή, στην Ακτή Πειραιώς. Κάθε Πέμπτη και Σάββατο, ο λαϊκός τραγουδιστής θα ερμηνεύει παλιές και νέες επιτυχίες σε έναν νέο χώρο, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον.

Μαζί του, θα εμφανίζεται ο εξαιρετικά δημοφιλής Apon – σε ένα ντουέτο μάλιστα που θα συζητηθεί.