Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του – «Λόγοι δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα εκπροσωπείται νομικά πλέον από τον δικηγόρο Γιώργος Μερκουλίδης και την ομάδα του.

Με ανακοίνωση του στα media ο μέχρι σήμερα δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε γνωστό ότι αποχωρεί από τις υποθέσεις του τραγουδιστή, επικαλούμενος «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του χειρίστηκαν με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο».

Ο Γιώργος Μερκουλίδης έκλεισε την ανακοίνωσή με ευχές για «ό,τι καλύτερο στον τραγουδιστή σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

Όλη η ανακοίνωση

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος.

Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.

Γιώργος Μερκουλίδης

Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω».

«Εύχομαι να αναστηθεί»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απολαμβάνει την υποστήριξη από τον καλλιτεχνικό κύκλο. Πρόσφατα ο στιχουργός και στενός φίλος του Μαζωνάκη Νίκος Γρίτσης μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για την ένταση που έχει προκύψει ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους δικούς του, με αφορμή την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο στα μέσα Αυγούστου.

«Δεν πείραξε κανέναν. Μόνο τον εαυτό του, ίσως κάποιες φορές, αλλά ποτέ άλλον άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της αυτοφροντίδας και της ψυχικής γαλήνης, ειδικά όταν οι οικογενειακές και προσωπικές δυσκολίες γίνονται πιεστικές: «Η συμβουλή μου είναι να δίνει προσοχή στον εαυτό του, να προστατεύει τη φωνή και την ψυχή του, και να μην αφήνει τίποτα να τον ρίχνει».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Τον αγαπώ πολύ ως τραγουδιστή. Όταν τον χρειάστηκα με βοήθησε, ενώ άλλοι είχαν αρνηθεί», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην κάμερα του MEGA για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ήρθε δωρεάν, βάζοντας λεφτά από την τσέπη του. Ήταν τόσο καλός και συνεσταλμένος, ζήτησε να μην το πω πουθενά. Είναι άδικο για την καλοσύνη της ψυχής του όλο αυτό που έγινε με τα media. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν ξέρω αν παίρνει ουσίες ή όχι, πάντως δεν είναι τρόπος αυτός να τον πας σε ένα ψυχιατρείο για να κόψει τις ουσίες, εάν κάνει. Εύχομαι στον Γιώργο να αναστηθεί».