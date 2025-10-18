Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του
Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε με ανακοίνωση του.
Μετά την παραίτηση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργου Μερκουλίδη από τις υποθέσεις που αφορούν στον τραγουδιστή, η οικογένεια του σχολίασε τις εξελίξεις. Όσον αφορά στον ίδιο τον τραγουδιστή μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει θέση στη συγκεκριμένη παραίτηση.
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες αντιδράσεις της οικογένειας του τραγουδιστή, μετά την παραίτηση του δικηγόρου του
Μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στενή φίλη της οικογένειας του τραγουδιστή είπε:
«Η παραίτηση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν μια εξέλιξη που περίμενε η οικογένεια, αφού ο ίδιος έχει αλλάξει πολλούς νομικούς συμβούλους που του συμπαραστάθηκαν από την αρχή της δικαστικής του διαμάχης.
Η οικογένεια συνεχίζει να θέλει μόνο το καλό του Γιώργου και του εύχεται να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια».
Τι έγραφε η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη
«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.
Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.
Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».
