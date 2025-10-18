magazin
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του
Fizz 18 Οκτωβρίου 2025 | 15:00

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε με ανακοίνωση του.

3+1 τροφές που θα βελτιώσουν τη διάθεσή σας στη στιγμή

Μετά την παραίτηση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργου Μερκουλίδη από τις υποθέσεις που αφορούν στον τραγουδιστή, η οικογένεια του σχολίασε τις εξελίξεις. Όσον αφορά στον ίδιο τον τραγουδιστή μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει θέση στη συγκεκριμένη παραίτηση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες αντιδράσεις της οικογένειας του τραγουδιστή, μετά την παραίτηση του δικηγόρου του

Μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στενή φίλη της οικογένειας του τραγουδιστή είπε:

«Η παραίτηση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν μια εξέλιξη που περίμενε η οικογένεια, αφού ο ίδιος έχει αλλάξει πολλούς νομικούς συμβούλους που του συμπαραστάθηκαν από την αρχή της δικαστικής του διαμάχης.

Η οικογένεια συνεχίζει να θέλει μόνο το καλό του Γιώργου και του εύχεται να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια».

Τι έγραφε η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Vita.gr
3+1 τροφές που θα βελτιώσουν τη διάθεσή σας στη στιγμή

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη
Μια ζωή μαζί 18.10.25

Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη

Αν και η Έλεν Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme
Fizz 18.10.25

Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme

Τα καυτά τους φιλιά έφεραν την ταινίας τους Marty Supreme στο προσκήνιο, προτού καν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Ωστόσο η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
Επιθυμίες 17.10.25

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» που περιλάμβανε «χάϊδεμα ποδιών» και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
Αυτή ξέρει 17.10.25

Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ - Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά» λέει η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»
Ψυχική υγεία 17.10.25

Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»

Η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Μπεκ Σε-χι κατάφερε να συμπυκνώσει τον παράδοξο, αλλά τόσο ανθρώπινο, αγώνα ανάμεσα στο «σκοτάδι» της κατάθλιψης και την επιθυμία για ζωή σε ένα βιβλίο

Σύνταξη
Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ωραίες στιγμές 17.10.25

Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον - «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»

Ο Έλιοτ Γκουντ και η Ντάϊαν Κίτον γύρισαν τρεις ταινίες μαζί -θυμάται μια συμπρωταγωνίστρια που ήταν επαγγελματίας, πρωτότυπη και αξιοσημείωτα προσγειωμένη. Όσα είπε στον Guradian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον
Ελλάδα 18.10.25

Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον

Τι λέει άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του 22χρονου ο οποίος εμφανίζεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε
Τι υποστηρίζεται 18.10.25

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας που κατηγορείται ότι τον κατασκόπευε για χάρη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος
Πολιτική 18.10.25

Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος

Και να που αργά, αλλά σταθερά, η διαφθορά επανέρχεται στην επικαιρότητα και ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση, αλλά τί να πεις όταν λίγα μέτρα πιο πέρα «τρέχει» η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα που μετέφερε αδρανή υλικά
Στην Αττική Οδό 18.10.25

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που μετέφερε αδρανή υλικά - Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για άλλη παράβαση

Κυκλοφορούσε με φθαρμένα ελαστικά στην Αττική Οδό, ενώ το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη Δευτέρα για παράβαση που αφορούσε σε μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος απο τον Παναργειακό και πήρε δίκαια τη νίκη ανατρέποντας στις καθυστερήσεις το σκορ για το 2-1 που τον στέλνει στην κορυφή της βαθμολογίας του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη
Μια ζωή μαζί 18.10.25

Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη

Αν και η Έλεν Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
Στην… ουρά 18.10.25

Διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Βόρεια Μακεδονία: Δημοτικές εκλογές την Κυριακή – Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση
Το διακύβευμα 18.10.25

Δημοτικές εκλογές την Κυριακή στη Βόρεια Μακεδονία - Ο αλβανόφωνος πληθυσμός και η εσωστρέφεια στην αντιπολίτευση

Οι δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία αναμένεται να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος. Το διακύβευμα στους δήμους που κυριαρχεί ο αλβανόφωνος πληθυσμός

Σύνταξη
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
Τι λέει η Τεχεράνη 18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
Euroleague 18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ
Ελλάδα 18.10.25

Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ

«Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται, δεν είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια». Αιχμηρός ο Λάκης Λαζόπουλος λίγο πριν το πρώτο Αλ Τσαντίρι Νιουζ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Η μεγάλη γκάμα της ΝΔ και ο Τσίπρας

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ - «Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης»

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

