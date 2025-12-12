Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τηλεφωνικά τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.

Ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup αναδείχθηκε ο υπουργός Εθνικής και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Στο τιμόνι του οικονομικού οργάνου της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες χθες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κλήθηκαν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προεδρεύει του οικονομικού οργάνου της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια.