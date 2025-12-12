Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τηλεφωνικά τον Κυριάκο Πιερρακάκη
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη το μεσημέρι της Παρασκευής.
Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.
Ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup αναδείχθηκε ο υπουργός Εθνικής και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, νωρίς το μεσημέρι, τον συνεχάρη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.
Στο τιμόνι του οικονομικού οργάνου της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια
Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες χθες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κλήθηκαν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προεδρεύει του οικονομικού οργάνου της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
