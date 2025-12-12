Ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup αναδείχθηκε ο υπουργός Εθνικής και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προεδρεύει του οικονομικού οργάνου της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κλήθηκαν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων τον επικεφαλής του άτυπου μα καθοριστικού οργάνου που διαμορφώνει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, σημειώνει πως «η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα».

Συγχαίρει τον υπουργό Οικονομικών για την εκλογή του και «εύχεται ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων».

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Συγχαρητήρια και από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος της Κουμουνδούρου «είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις», ενώ επισημαίνεται ότι το κύριο ζήτημα είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών. Η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και πρέπει να αποτραπεί. Η μεγάλη πρόκληση για να βρει η Ευρώπη τις αρχές που την συγκρότησαν είναι το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών, αλλά και η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους. Αυτές τις αξίες πρέπει να υπηρετούν και τα τυπικά και τα άτυπα όργανα στην ΕΕ και βάσει των αποφάσεών τους θα κρίνονται» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Και προσθέτει: «Το ζήτημα λοιπόν είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Αν προωθηθούν οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκει ο κ. Πιερρακάκης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην οικονομία, δηλαδή οι σκληρές νεοφιλελεύθερες και κοινωνικά άδικες πολιτικές, τότε είναι σαφές ότι η εκλογή του θα σημάνει και την συνέχεια των αδίκων πολιτικών της Ε.Ε.

Όσον αφορά δε την πρόσφατη ιστορία, υπενθυμίζουμε στον κ. Πιερρακακη ότι η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 και η ρύθμιση του χρέους έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το ζήτημα είναι η ριζική αλλαγή των οικονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και των χωρών της Ευρωζώνης και η περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγεται κατευθείαν από τους λαούς. Μόνο έτσι μπορούν να υπηρετηθούν οι ανάγκες των κοινωνιών»