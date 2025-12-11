Σε ισχύ μπαίνει από σήμερα το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων καθώς διανύουμε την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Με το εορταστικό ωράριο οι καταναλωτές έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους

Το προτεινόμενο ωράριο ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Το εορταστικό ωράριο του 2025 διαμορφώνεται με έναν πιο ευέλικτο χαρακτήρα, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και οι εμπορικοί σύλλογοι δρομολογούν συγκεκριμένες Κυριακές ανοίγματος προκειμένου να ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση.

Με την αγορά να προετοιμάζεται για μια ακόμη δυναμική εορταστική περίοδο, οι καταναλωτές αποκτούν περισσότερες ευκαιρίες και χρόνο για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:

Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%. Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.