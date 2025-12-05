Δύο ημέρες νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ήτοι έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Αυτό γιατί η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 19040/81, ορίζεται πάγιος τρόπος υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων το οποίο καταβάλλεται την 21η Δεκεμβρίου 2025, εκτός εάν πέφτει σαββατοκύριακο όπως συμβαίνει φέτος.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου: μισθός ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια. Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, ΕΔΩ.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το δώρο, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του εργοδότη.

Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

• Ωρομίσθιοι: με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12.

• Μερικής απασχόλησης: το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές για την ίδια περίοδο.

• Εκ περιτροπής εργασία: κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον ημερομίσθιο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.