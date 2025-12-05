Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας
Δύο ημέρες νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ήτοι έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Αυτό γιατί η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 19040/81, ορίζεται πάγιος τρόπος υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων το οποίο καταβάλλεται την 21η Δεκεμβρίου 2025, εκτός εάν πέφτει σαββατοκύριακο όπως συμβαίνει φέτος.
Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται
Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου: μισθός ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.
Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια. Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.
Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, ΕΔΩ.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το δώρο, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του εργοδότη.
Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.
Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
Για συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:
• Ωρομίσθιοι: με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12.
• Μερικής απασχόλησης: το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές για την ίδια περίοδο.
• Εκ περιτροπής εργασία: κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον ημερομίσθιο.
Σε όλες τις περιπτώσεις, το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.
