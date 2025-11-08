newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
«Το δώρο Χριστουγέννων δεν είναι ούτε γενναιοδωρία, ούτε πολυτέλεια»
Διεθνής Οικονομία 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

«Το δώρο Χριστουγέννων δεν είναι ούτε γενναιοδωρία, ούτε πολυτέλεια»

Τα συνδικάτα στη Γαλλία αντιδρούν στην πρόθεση της κυβέρνησης να περιορίσει εφέτος το δώρο μόνο στα νοικοκυριά με παιδιά

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Spotlight

Το ένα μέτωπο μετά το άλλο ανοίγει η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη Γαλλία καθώς πασχίζει να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που θα πείθει τις αγορές για το ειλικρινές της προσπάθειάς της να «νοικοκυρέψει» τα δημόσια οικονομικά της χώρας, που κατά γενική ομολογία έχουν ξεφύγει.

Μετά τη διαμάχη για τη φορολόγηση (βαρύτερη ή ελαφρύτερη) των εχόντων και κατεχόντων, η δημόσια συζήτηση εστιάζεται σε ένα νέο μέτρο-φωτιά που πρότεινε ο υπουργός Εργασίας και αφορά το δώρο των Χριστουγέννων.

Στη Γαλλία στο τέλος κάθε έτους δεν χορηγείται δώρο σε όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, αλλά ένα «επίδομα αλληλεγγύης» στα νοικοκυριά με πολύ χαμηλό εισόδημα και στους μακροχρόνια ανέργους. Πρόκειται για ένα εφάπαξ μπόνους μόλις 150 ευρώ ανά άτομο που χορηγείται στα μέλη κάθε φτωχού νοικοκυριού στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης της νέας κυβέρνησης Λεκορνί, Ζαν-Πιερ Φαραντού, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter την Τρίτη εξέφρασε την άποψη ότι το μπόνους αυτό είναι μια έκφραση «μέγιστης πολιτικής γενναιοδωρίας» εκ μέρους της εκάστοτε κυβέρνησης και αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο των περικοπών στο νέο προϋπολογισμό εισηγείται να περιοριστεί εφέτος η χορήγησή του μόνο στους δικαιούχους με παιδιά.

Το επίδομα αλληλεγγύης των Χριστουγέννων καθιερώθηκε στη Γαλλία το 1998 από την τότε υπουργό Εργασίας Μαρτίν Ομπρί της Σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Λιονέλ Ζοσπέν

Σε 2,2 εκατ. νοικοκυριά στη Γαλλία

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η χώρα μας διαθέτει τους πόρους για να υποστηρίξει αυτή την πολιτική μέγιστης γενναιοδωρίας», είπε χαρακτηριστικά ο Φαραντού. Ε, ποιος άκουσε τη Μαριλίζ Λεόν και δεν τη φοβήθηκε. Μιλώντας επίσης στο γαλλικό ραδιόφωνο η γενική γραμματέας του μεγαλύτερου σε αριθμό μελών και επιρροή εργατικού συνδικάτου της Γαλλίας CFDT υπερασπίστηκε σθεναρά το πρόγραμμα, το οποίο ωφελεί σήμερα περίπου 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά στη χώρα.

«Πρόκειται για ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που δίνει το κράτος σε δικαιούχους ελάχιστων κοινωνικών παροχών και δεν αποτελεί ούτε γενναιοδωρία, ούτε πολυτέλεια, όπως προκλητικά υποστήριξε ο υπουργός Εργασίας», είπε η Λεόν μιλώντας την Τετάρτη στο Radio Monte-Carlo (RMC).

«Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για γενναιοδωρία σε άτομα που λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας και ζουν με περίπου 500 ευρώ το μήνα. Για αυτά τα άτομα, ακόμη και αν είναι ανύπαντρα και δίχως παιδιά, δεν είναι γενναιοδωρία ή πολυτέλεια να λαμβάνουν μια φορά το χρόνο, κάθε Χριστούγεννα, 150 ευρώ», είπε η γαλλίδα συνδικαλίστρια.

Σοσιαλισμός του 20ού αιώνα

Το επίδομα αλληλεγγύης των Χριστουγέννων καθιερώθηκε στη Γαλλία το 1998 από την τότε υπουργό Εργασίας Μαρτίν Ομπρί της Σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Λιονέλ Ζοσπέν (τότε καθιερώθηκε και το 35ωρο, που ισχύει ακόμα στη χώρα). Έκτοτε όλες οι κυβερνήσεις που μεσολάβησαν αναγράφουν το μπόνους στις δαπάνες του προϋπολογισμού που καταρτίζουν για κάθε χρονιά και το διανέμουν στους δικαιούχους.

«Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει δραστικά τον προϋπολογισμό που διατίθεται για το επίδομα Χριστουγέννων και να τον διαθέσει για να ωφελήσει τους δικαιούχους με παιδιά. Κατά τον υπουργό Εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα κοινό αγαθό που όμως ξεφεύγει από τον έλεγχο», γράφει ο ρεπόρτερ Πολ Βεσερμάν στον «Figaro».

«Επιστρέφουν στην αγορά»

Η Μαριλίζ Λεόν της Γαλλικής Δημοκρατικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CFDT) θεωρεί ότι «τα ζητήματα της εργασίας θα έπρεπε να έχουν λυθεί με τρόπο βιώσιμο και πειστικό στις αρχές του 21ου αιώνα». Ωστόσο ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός πιστεύει ότι το γαλλικό κράτος «ήταν πολύ γενναιόδωρο στις κοινωνικές του πολιτικές την τελευταία δεκαετία» και ότι «η γενναιοδωρία αυτή φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της».

Οι θέσεις που εξέφρασε ο Φαραντού προκάλεσαν αντιδράσεις και στα κόμματα της Αριστεράς. Βουλευτές και στελεχη της «Ανυπότακτης Γαλλίας» κατήγγειλαν ως «απαράδεκτη» την προσέγγιση του υπουργού Εργασίας.

«Οι άγαμοι, οι μοναχικοί άνθρωποι, όσοι δεν έχουν πλέον εξαρτώμενα παιδιά, δεν θα μπορέσουν δίχως το επίδομα αλληλεγγύης να επισκεφθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα τις ημέρες των γιορτών, δεν θα μπορέσουν να τους προσφέρουν δώρα», διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής του κόμματος Αντριάν Κλουέ.

Βουλευτές της γαλλικής αντιπολίτευσης εξέφρασαν εξάλλου την άποψη ότι τα κονδύλια που προορίζονται για το μπόνους των Χριστουγέννων επιστρέφουν άμεσα και εξ ολοκλήρου στην αγορά τονώνοντας την κατανάλωση και τον τζίρο των καταστημάτων τις ημέρες των εορτών, άρα και την ανάπτυξη.

Πηγή: ot.gr

Σύνταξη
Stream newspaper
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
