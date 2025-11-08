Το ένα μέτωπο μετά το άλλο ανοίγει η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη Γαλλία καθώς πασχίζει να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που θα πείθει τις αγορές για το ειλικρινές της προσπάθειάς της να «νοικοκυρέψει» τα δημόσια οικονομικά της χώρας, που κατά γενική ομολογία έχουν ξεφύγει.

Μετά τη διαμάχη για τη φορολόγηση (βαρύτερη ή ελαφρύτερη) των εχόντων και κατεχόντων, η δημόσια συζήτηση εστιάζεται σε ένα νέο μέτρο-φωτιά που πρότεινε ο υπουργός Εργασίας και αφορά το δώρο των Χριστουγέννων.

Στη Γαλλία στο τέλος κάθε έτους δεν χορηγείται δώρο σε όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, αλλά ένα «επίδομα αλληλεγγύης» στα νοικοκυριά με πολύ χαμηλό εισόδημα και στους μακροχρόνια ανέργους. Πρόκειται για ένα εφάπαξ μπόνους μόλις 150 ευρώ ανά άτομο που χορηγείται στα μέλη κάθε φτωχού νοικοκυριού στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης της νέας κυβέρνησης Λεκορνί, Ζαν-Πιερ Φαραντού, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter την Τρίτη εξέφρασε την άποψη ότι το μπόνους αυτό είναι μια έκφραση «μέγιστης πολιτικής γενναιοδωρίας» εκ μέρους της εκάστοτε κυβέρνησης και αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο των περικοπών στο νέο προϋπολογισμό εισηγείται να περιοριστεί εφέτος η χορήγησή του μόνο στους δικαιούχους με παιδιά.

Σε 2,2 εκατ. νοικοκυριά στη Γαλλία

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η χώρα μας διαθέτει τους πόρους για να υποστηρίξει αυτή την πολιτική μέγιστης γενναιοδωρίας», είπε χαρακτηριστικά ο Φαραντού. Ε, ποιος άκουσε τη Μαριλίζ Λεόν και δεν τη φοβήθηκε. Μιλώντας επίσης στο γαλλικό ραδιόφωνο η γενική γραμματέας του μεγαλύτερου σε αριθμό μελών και επιρροή εργατικού συνδικάτου της Γαλλίας CFDT υπερασπίστηκε σθεναρά το πρόγραμμα, το οποίο ωφελεί σήμερα περίπου 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά στη χώρα.

«Πρόκειται για ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που δίνει το κράτος σε δικαιούχους ελάχιστων κοινωνικών παροχών και δεν αποτελεί ούτε γενναιοδωρία, ούτε πολυτέλεια, όπως προκλητικά υποστήριξε ο υπουργός Εργασίας», είπε η Λεόν μιλώντας την Τετάρτη στο Radio Monte-Carlo (RMC).

«Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για γενναιοδωρία σε άτομα που λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας και ζουν με περίπου 500 ευρώ το μήνα. Για αυτά τα άτομα, ακόμη και αν είναι ανύπαντρα και δίχως παιδιά, δεν είναι γενναιοδωρία ή πολυτέλεια να λαμβάνουν μια φορά το χρόνο, κάθε Χριστούγεννα, 150 ευρώ», είπε η γαλλίδα συνδικαλίστρια.

Σοσιαλισμός του 20ού αιώνα

Το επίδομα αλληλεγγύης των Χριστουγέννων καθιερώθηκε στη Γαλλία το 1998 από την τότε υπουργό Εργασίας Μαρτίν Ομπρί της Σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Λιονέλ Ζοσπέν (τότε καθιερώθηκε και το 35ωρο, που ισχύει ακόμα στη χώρα). Έκτοτε όλες οι κυβερνήσεις που μεσολάβησαν αναγράφουν το μπόνους στις δαπάνες του προϋπολογισμού που καταρτίζουν για κάθε χρονιά και το διανέμουν στους δικαιούχους.

«Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει δραστικά τον προϋπολογισμό που διατίθεται για το επίδομα Χριστουγέννων και να τον διαθέσει για να ωφελήσει τους δικαιούχους με παιδιά. Κατά τον υπουργό Εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα κοινό αγαθό που όμως ξεφεύγει από τον έλεγχο», γράφει ο ρεπόρτερ Πολ Βεσερμάν στον «Figaro».

«Επιστρέφουν στην αγορά»

Η Μαριλίζ Λεόν της Γαλλικής Δημοκρατικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CFDT) θεωρεί ότι «τα ζητήματα της εργασίας θα έπρεπε να έχουν λυθεί με τρόπο βιώσιμο και πειστικό στις αρχές του 21ου αιώνα». Ωστόσο ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός πιστεύει ότι το γαλλικό κράτος «ήταν πολύ γενναιόδωρο στις κοινωνικές του πολιτικές την τελευταία δεκαετία» και ότι «η γενναιοδωρία αυτή φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της».

Οι θέσεις που εξέφρασε ο Φαραντού προκάλεσαν αντιδράσεις και στα κόμματα της Αριστεράς. Βουλευτές και στελεχη της «Ανυπότακτης Γαλλίας» κατήγγειλαν ως «απαράδεκτη» την προσέγγιση του υπουργού Εργασίας.

«Οι άγαμοι, οι μοναχικοί άνθρωποι, όσοι δεν έχουν πλέον εξαρτώμενα παιδιά, δεν θα μπορέσουν δίχως το επίδομα αλληλεγγύης να επισκεφθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα τις ημέρες των γιορτών, δεν θα μπορέσουν να τους προσφέρουν δώρα», διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής του κόμματος Αντριάν Κλουέ.

Βουλευτές της γαλλικής αντιπολίτευσης εξέφρασαν εξάλλου την άποψη ότι τα κονδύλια που προορίζονται για το μπόνους των Χριστουγέννων επιστρέφουν άμεσα και εξ ολοκλήρου στην αγορά τονώνοντας την κατανάλωση και τον τζίρο των καταστημάτων τις ημέρες των εορτών, άρα και την ανάπτυξη.

Πηγή: ot.gr