Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζουν φέτος τα γλυκά των εορτών – Οι τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες
Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά αναμένεται να κυμανθούν φέτος οι τιμές πώλησης στα δύο παραδοσιακά γλυκά που πρωταγωνιστούν στο τραπέζι των Ελλήνων καταναλωτών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, δηλαδή στα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες.
Παρά τη διεθνή αναταραχή στην αγορά του κακάο, οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων.
Ο ιδιοκτήτης αρτοζαχαροπλαστείου, Θεόδωρος Λύρος μίλησε το πρωί της Τρίτης στο MEGA για τις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες.
«Έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι. Έχουμε τις δίπλες στα 12-13 ευρώ/κιλό, μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 14 ευρώ/κιλό, και 15 ευρώ/κιλό τα μελομακάρονα με σοκολάτα.
Παρόλο που η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί περί τα 30-40% κρατάμε τις περσινές τιμές», τόνισε μεταξύ άλλων.
Πόσο θα αγοράσουμε τα γλυκά των Χριστουγέννων
- Κουραμπιέδες: 14€ – 21€ / κιλό (από 14€ – 18€ πέρσι)
- Μελομακάρονα: 13€ – 20€ / κιλό (από 12,50€ – 17€ πέρσι)
- Δίπλες: 12€ – 17€ / κιλό (από 11€ – 16€ πέρσι)
*Έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες: βούτυρο, μέλι, καρύδια, αμύγδαλα κ.ά.
Μίκρυνε το ενδιαφέρον για τα πιο… «εκλεπτυσμένα» γλυκά
- Μελομακάρονα Red Velvet: 19 -22€ / κιλό
- Τσουρέκια «Dubai»: 20 – 23€ / κιλό
