«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο

Στο παρελθόν ανήκει η Black Friday και το ψηφιακό της αδερφάκι, η Cyber Monday, αφήνοντας ανάμικτα ή και σε πολλές περιπτώσεις αρνητικά πρόσημα για το «ταμείο» της συγκεκριμένης εκπτωτικής περιόδου.

Ενώ δεν ήταν λίγες οι φωνές που μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αγορών σε χαμηλές τιμές που προσφέρει η Black Friday, αποσπώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο από τις εορταστικές αγορές.

Το «κλέψιμο» από τη Black Friday

Και δεν αποτελεί ελληνικό προνόμο, καθώς το «τυράκι» των προσφορών και των εκπτώσεων «τραβάει» νωρίτερα τις δαπάνες των εορτών στον Νοέμβριο, μεταθέτοντας την έναρξη της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών νωρίτερα και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν τις περισσότερες αγορές δώρων με μεγάλες εκπτώσεις πριν από τον Δεκέμβριο, καθιστώντας μερικές φορές τον Νοέμβριο την περίοδο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις αντί για τις παραδοσιακές εβδομάδες των Χριστουγέννων.

Γεγονός οξύμωρο εάν σκεφτεί κανείς πως ενώ η Black Friday ουσιαστικά λειτουργεί ως το επίσημο «καμπανάκι» για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια, έχει γίνει από μόνη της ένα τεράστιο εμπορικό γεγονός, με προσφορές που εκτείνονται σε ολόκληρο το μήνα, οδηγώντας στο «Black Month» και καθιστώντας πιο δύσκολη για τους λιανοπωλητές την παραδοσιακή πώληση σε πλήρη τιμή τον Δεκέμβριο.

Η ελληνική πραγματικότητα

Δεν επιβεβαιώθηκαν ωστόσο οι Κασσάνδρες που έκαναν λόγο για μετατόπιση των δαπανών ή ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους των αγορών δώρων κατά τη διάρκεια των μεγάλων εκπτώσεων της Black Friday, μειώνοντας τις δαπάνες αργότερα τον Δεκέμβριο.

«Οδεύουμε με αισιοδοξία και πολλές προσδοκίες να δούμε την αγορά να λειτουργεί όπως κάθε άλλη χρονιά για το συγκεκριμένο διάστημα», επισήμανε στον ΟΤ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

«Έχουμε όλοι στο μυαλό μας τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, που έδειξε πως οι αγορές στέφθηκαν με αρνητικό πρόσημο κατά τη διάρκεια του εκτωπτικού γεγονός της Black Monday. Μιλώντας πάντα με στοιχεία, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και την αναλογία που επικράτησε την αντίστοιχη περσινή σεζόν και μπορούμε να πούμε πως ‘όχι’ η ελληνική Black Friday δεν ‘έκλεψε’ κάποιο μερίδιο από τις εορταστικές αγορές».

Παρατηρείται ωστόσο μια τρόπον τινά επέκταση της εκπτωτικής Black Friday και τις επόμενες ημέρες ως γέφυρα στην επίσημη έναρξη των εορταστικών αγορών.

«Κλειδί για την αύξηση της κατανάλωσης τις επόμενες εβδομάδες και την κορύφωσή της το τελευταίο δεαήμερο πριν το τέλος της χρονιάς, αποτελεί αδιαμφισβήτητα η καταβολή του δώρου στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τα επιδόματα. Ελπίζουμε πως θα πέσουν στην αγορά και αυτή η κίνηση θα μεταφραστεί σε τζίρο και άνοδος πωλήσεων αλλά και κέρδη για το λιανεμπόριο», πρόσθεσε ο κ. Καφούνης.

Τι έδειξε η εμπειρία

Σχεδόν οι μισές εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν υψηλότερες πωλήσεις την περσινή χριστουγεννιάτικη σεζόν συγκριτικά με το 2023, ενώ επίσης υψηλό ήταν το ποσοστό (39%) επιχειρήσεων που παρέμεινε στα προηγούμενα επίπεδα. Αυτό προέκυψε από έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο.

Ειδικότερα, στις τέσσερις από τις δέκα επιχειρήσεις με βελτιωμένες πωλήσεις, η εν λόγω αύξηση διαμορφώθηκε από 11% έως 20%. Αντίθετα, στις επιχειρήσεις με μειωμένες πωλήσεις, σε σχέση με πέρυσι, το 52% αυτών εμφανίζει υποχώρηση χαμηλότερη του 10%.

Σε παλαιότερες έρευνες, η καλύτερη περίοδος για την αγοραστική κίνηση εντοπιζόταν στο χρονικό διάστημα που προηγείτο των Χριστουγέννων, εξαιτίας και της καταβολής του δώρου. Ωστόσο, το 2024 για τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (38%), η αγοραστική κίνηση κορυφώθηκε μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ανάγκασε σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις (49%) να πραγματοποιήσουν προσφορές/εκπτώσεις ακόμα και κατά την εορταστική περίοδο. Ειδικότερα, το 51% των επιχειρήσεων προχώρησαν σε εκπτώσεις, μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων τους από 11% έως 20%.

Πηγή: ot.gr