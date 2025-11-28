Κέντρισε ξανά το ενδιαφέρον η Black Friday – Η βροχή και οι σκέψεις

Μετά από ένα υποτονικό διάστημα, όπου οι καταναλωτές κρατούσαν «την μπάλα χαμηλά» με περιορισμένες αγορές, και παρά την πρωινή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, καταγράφηκε αυξημένη κίνηση σήμερα στην αγορά στην τελική ευθεία της Black Friday, όπου και κορυφώνεται παραδοσιακά ο… θεσμός.

«Είχε κόσμο στους εμπορικούς δρόμους και ειδικά στις μεγάλες αλυσίδες από το μεσημέρι και μετά. Το πρωί η κίνηση ήταν υποτονική λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, αλλά και της συνακόλουθης ανασφάλειας λόγω καιρού», σημειώνουν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς.

Αυτή ακριβώς η συγκυρία ήταν και εκείνη που οδήγησε μια μερίδα των καταναλωτών να στραφούν στα εμπορικά κέντρα, όπου τα καταστήματα εμφάνισαν μια σταθερή πορεία.

Στην πρώτη θέση της λίστας προτιμήσεων, τα ηλεκτρονικά είδη, οι μικροσυσκευές και το beauty

Όλοι ζητούν brands την Black Friday

Καθ’ όλη τη διάρκεια της «Μαύρης Παρασκευής», την τιμητική τους είχαν τα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, τα καλλυντικά και τα είδη ένδυσης, με τα γνωστά brands να συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυξημένη προσέλευση καταναλωτών υπήρξε στα σημεία της αλυσίδας Πλαίσιο, κυρίως από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα ενώ παρόμοια εικόνα λέγεται πως παρουσίασε και το δίκτυο της Κωτσόβολος.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι οι προσφορές σε γραφική ύλη, βιβλία και παιχνίδια προσελκύουν τους καταναλωτές και σημειώνουν αυξημένη κίνηση, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στα Public. Επιπλέον, άλλες κατηγορίες που «πηγαίνουν σφαίρα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν είναι εκείνες των προϊόντων well-being, προσωπικής φροντίδας και ευεξίας αλλά και ο κλάδος των μικροσυσκευών. «Παρά το γεγονός αυτό όμως, τα μεγάλα καλάθια είναι συμπιεσμένα», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Με σπριντ κατά τις απογευματινές ώρες τα πολυκαταστήματα Attica πέτυχαν σύμφωνα με πληροφορίες να ισοφαρίσουν τα περσινά επίπεδα ρεκόρ της ημέρας, -και ίσως να τα ξεπέρασαν οριακά- ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα… έσπασε τα κοντέρ, με τις πωλήσεις να σημειώνουν μεγάλη άνοδο.

Ικανοποίηση υπάρχει και στον όμιλο Fourlis. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρχε αυξημένη προσέλευση στα καταστήματα αθλητικών ειδών Intersport και Foot Locker αλλά και στα ΙΚΕΑ.

Από την πλευρά της, η αλυσίδα Funky Buddha είδε σταθερούς ρυθμούς πωλήσεων στα φυσικά καταστήματα, με πολλές αγορές να έχουν μετατοπιστεί -λόγω καιρού και πολλές φορές ευκολίας- στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας που σημείωσε διψήφια αύξηση.

Στο δυνατό τριήμερο ποντάρουν τα brands του ομίλου Intrafashion Group, με την πρώτη αίσθηση να δείχνει πως η κίνηση θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα». Στα 115 καταστήματα που διατηρεί ο όμιλος σημειώθηκαν περίπου 150.000 επισκέψεις, από τις οποίες το 21% έχει προβεί σε αγορές.

«Απογειώθηκε» η Aegean

Μεγάλη κίνηση σύμφωνα με πληροφορίες είχε και το site κρατήσεων της Aegean, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να παρατηρηθούν προβλήματα στην ολοκλήρωση των πληρωμών. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η προωθητική ενέργεια της εταιρείας για την συγκεκριμένη ημέρα, η οποία προσέφερε έκπτωση έως 70% σε συγκεκριμένους προορισμούς. Η προωθητική ενέργεια ξεκίνησε να τρέχει από χθες τα μεσάνυχτα!

Ο ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η ενέργεια θα συνεχισθεί για ακόμη δυο 24ώρα αλλά με μικρότερα ποσοστά εκπτώσεων. «Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες ταξιδεύουν», σημειώνουν χαρακτηριστικά πηγές που γνωρίζουν.

Πότε θα κάνει «ταμείο» η Black Friday

Υψηλές προσδοκίες υπάρχουν και για τις επόμενες δυο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή οπότε και οι καταναλωτές αναμένεται να σπεύσουν μαζικά να εκμεταλλευθούν τις προσφορές της «έκτακτης» εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου.

Το τελικό ταμείο ωστόσο θα γίνει μετά και την… Cyber Monday, ώστε να εξαχθούν και ασφαλή συμπεράσματα για την αγορά, που βρίσκεται προ των πυλών της εορταστικής σεζόν.

Πηγή: ot.gr