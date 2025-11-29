Black Friday: Μικρότερες από ό,τι στο εξωτερικό οι εκπτώσεις – Online ψωνίζουν οι νέοι
Κοσμοπλημμύρα σήμερα, Σάββατο, στους εμπορικούς δρόμους και τα εμπορικά κέντρα της Αθήνας εξαιτίας των προσφορών της Black Friday
Μόλις σταμάτησε η βροχή αποκαλύφθηκε η πραγματική εικόνα της Ερμού. Δεν πλημμύρισε από την πρωινή καταιγίδα, αλλά από τον κόσμο που κατέβηκε στον πιο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας για να εκμεταλλευτεί τις προσφορές της Black Friday. Αρκετοί έκαναν και τα πρώτα ψώνια των Χριστουγέννων.
Ακόμη και σε καθεστώς προσφορών πάντως, πολλοί καταναλωτές βλέπουν ως εμπόδιο για τις αγορές τους τις τιμές των προϊόντων.
Προτιμούν τις online αγορές οι νεότεροι
Επισκέπτες από το εξωτερικό συγκρίνουν τις τιμές με εκείνες στον τόπο της κατοικίας τους.
Η δυσπιστία των καταναλωτών παραμένει έντονη, μπροστά στις βιτρίνες που υπόσχονται μεγάλα εκπτωτικά ποσοστά.
Οι νεότεροι, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, πάντως, προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους διαδικτυακά, όπου βρίσκουν ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες.
Η Black Friday επεκτείνεται άτυπα μέχρι και την Κυριακή, όπου στην Αθήνα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, με την ευκαιρία και της Cyber Monday που ακολουθεί την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, αποφάσισαν να λειτουργήσουν και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ημέρα για αγορές ενόψει και της εορταστικής περιόδου.
Οι έμποροι της Αθήνας, πάντως, έθεσαν ως στόχο τoυ τριημέρου συνολικό τζίρο 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Η αγορά ετοιμάζεται για την περίοδο των Χριστουγέννων και η καταβολή του δώρου θα είναι το καύσιμο που θα ωθήσει τους καταναλωτές στα ράφια των καταστημάτων.
