Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο Τζούμπιλαντ Σάικς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς βαρύτονους με ξεχωριστή πορεία στην όπερα, την τζαζ και τη γκόσπελ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα σε ηλικία 71 ετών. Ο θάνατός του, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οφείλεται σε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Στο σημείο βρισκόταν ο 31χρονος γιος του, Μίκα Σάικς, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία χωρίς να προβάλει αντίσταση. Οι αρχές δέχθηκαν κλήση για επίθεση σε εξέλιξη το βράδυ της Δευτέρας και, όταν έφτασαν στο σπίτι, εντόπισαν τον Σάικς βαριά τραυματισμένο. Παρά την άμεση παρέμβαση των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το φερόμενο όπλο του εγκλήματος βρέθηκε στον χώρο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η αστυνομία της Σάντα Μόνικα ανέφερε πως ο γιος του θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, με την υπόθεση να περνά στο Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Λος Άντζελες για τις επόμενες διαδικασίες. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο κατηγορούμενος έχει νομική εκπροσώπηση.

Μια ξεχωριστή φωνή στη διεθνή σκηνή

Ο Σάικς υπήρξε ένας καλλιτέχνης που διέγραψε εντυπωσιακή διαδρομή σε μερικά από τα σημαντικότερα λυρικά και μουσικά κέντρα του κόσμου. Από τη Metropolitan Opera και τη Deutsche Oper Berlin έως το Carnegie Hall, το Barbican Centre και το Hollywood Bowl, η βαθιά, εκφραστική φωνή του άφηνε ανεξίτηλο στίγμα.

Η ερμηνεία του στον ρόλο του Celebrant στο Mass του Λέοναρντ Μπερνστάιν του χάρισε υποψηφιότητα για Γκράμι το 2010, ενώ κριτικοί όπως ο Guardian είχαν χαρακτηρίσει την ερμηνεία του «θεαματική και απαιτητική».

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, ξεκίνησε από μικρή ηλικία να τραγουδά ως σοπράνο πριν καθιερωθεί ως βαρύτονος. Σπούδασε στο Cal State Fullerton, όπου –όπως είχε πει ο ίδιος– βρήκε καθοριστικούς μέντορες που τον προετοίμασαν για μια πολυσχιδή καριέρα. Το 2002 είχε δηλώσει στο NPR πως ένιωθε εξίσου οικεία σε κάθε μουσικό είδος: «Το τραγούδι είναι σαν ανάσα. Είναι προέκταση του εαυτού μου».

Ο ξαφνικός και βίαιος θάνατός του έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο, που θρηνεί μια από τις πιο ξεχωριστές φωνές της αμερικανικής μουσικής σκηνής.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian