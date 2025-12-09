Τρόλεϊ: Ξεκίνησε το ξήλωμα των γραμμών

Σε νέα «έκτακτη» προμήθεια κινεζικών ηλεκτρικών λεωφορείων που θα αντικαταστήσουν τα τρόλεϊ οδηγεί η εσπευσμένη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κ. Κυρανάκη για «ξαφνικό θάνατο» των πρώην ΗΛΠΑΠ και ξήλωμα των εναέριων γραμμών τους.

Το προσωπικό σχέδιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για τα τρόλεϊ άρχισε να ξεδιπλώνεται την Κυριακή με τη μορφή… τηλεοπτικού σόου από τον Πειραιά, όπου το εναέριο δίκτυο των γραμμών των τρόλεϊ αποσυνδέθηκε από το ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να προχωρήσει η αποξήλωσή του από ιδιώτη εργολάβο(;).

Συγκεκριμένα, την Κυριακή, για την… ανάγκη του τηλεοπτικού φακού και των δηλώσεων Κυρανάκη, αποξηλώθηκαν κάποια μέτρα εναέριων καλωδίων των τρόλεϊ στο κέντρο του Πειραιά, παρά τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων στα τρόλεϊ, που έκαναν λόγο «για διάλυση του δικτύου χωρίς επιστημονικά – τεχνικά κριτήρια και δίχως την εκπόνηση μελέτης κόστους – οφέλους».

Μέχρι και σήμερα, λένε οι εργαζόμενοι, «δεν έχουμε δει επισήμως κάποια επιστημονική μελέτη με τις υπογραφές των συντακτών της, που να επιβεβαιώνει όσα έωλα περιφέρει από κανάλι σε κανάλι ο κ. Κυρανάκης, προκειμένου να δικαιολογήσει τον ξαφνικό θάνατο των τρόλεϊ και την προμήθεια επιπλέον ηλεκτρικών λεωφορείων».

Από την άλλη, επισημαίνουν πως τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής που θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026, «είναι τουλάχιστον παράδοξο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να μην περιμένει τις τεχνοκρατικές και τεκμηριωμένες προτάσεις των συγκοινωνιολόγων».

Πρόκειται, τονίζουν, «για βιαστικό ξεκίνημα της διάλυσης του μεγαλύτερου μέρους του δικτύου των πρώην ΗΛΠΑΠ» (θα αποξηλωθεί το 70% των 143 χλμ. των εναέριων καλωδίων), η οποία εξελίσσεται με ταχύτητα αντίστροφη εκείνης που αφορά την ουσιαστική επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά όσοι μετακινούνται με τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Προχειρότητα

Η προχειρότητα του όλου εγχειρήματος είναι τόσο εμφανής, που για να καλύψουν τις ανάγκες των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού που εξυπηρετούσαν τα τρόλεϊ στις γραμμές «17» και «20» του Πειραιά αφαίρεσαν 13 ηλεκτρικά λεωφορεία (10 + 3 εφεδρικά) από το αμαξοστάσιο του Ρέντη και από τις γραμμές που εξυπηρετούσαν μέχρι χθες, και τα μετέφεραν στο αμαξοστάσιο των τρόλεϊ στο Ρουφ! Ωστόσο, στο συγκεκριμένο αμαξοστάσιο δεν υπάρχουν φορτιστές για τα 13 ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ και οι τεχνικοί των τρόλεϊ δεν είναι εκπαιδευμένοι για τη συντήρησή τους! «Δεν θα τα ακουμπάμε καθόλου», ήταν η αντίδρασή τους!

Έτσι, τα 13 λεωφορεία θα σταθμεύουν μεν στο Ρουφ, αλλά θα πηγαίνουν αναγκαστικά για φόρτιση και τεχνική επιθεώρηση στο αμαξοστάσιο του Ρέντη!

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής ποιος θα αναλάβει την αποξήλωση του δικτύου! Πηγές της ΟΣΥ ανέφεραν ότι είναι πολύ πιθανό την «προσοδοφόρα αυτή δουλειά του ξηλώματος των γραμμών» να αναλάβει ο ίδιος ιδιώτης εργολάβος στον οποίο ανατέθηκε και η συντήρηση του υπόλοιπου δικτύου των ΗΛΠΑΠ, το οποίο όμως είναι και αυτό υποψήφιο για ξήλωμα! «Θα πρόκειται κυριολεκτικά για εργολαβία ράβε – ξήλωνε», λένε στελέχη της ΟΣΥ, που κρατούν αποστάσεις από το όλο εγχείρημα Κυρανάκη, υπογραμμίζοντας πάντως ότι «τη συγκεκριμένη δουλειά θα μπορούσαν να αναλάβουν οι εργαζόμενοι των ΗΛΠΑΠ».

Επιπλέον, προσθέτουν, παραμένει άγνωστο ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση (αποθήκευση, φύλαξη, πώληση) του μεγάλου όγκου του προσοδοφόρου σκραπ που θα προκύψει από το ξήλωμα του εναέριου δικτύου χαλκού των γραμμών των τρόλεϊ.

Επίσης, το πλέον κρίσιμο ερώτημα, καθώς θα προχωράει η αποξήλωση των γραμμών, είναι το πού θα βρεθούν τόσα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία θα πρέπει να αντικαθιστούν σταδιακά τα δρομολόγια των τρόλεϊ.

Από την ΟΣΥ αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχουν κάποια συμβατικά λεωφορεία τα οποία δεν κινούνται καθημερινά λόγω έλλειψης οδηγών. Πάντως, σε ορισμένες γραμμές της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, στις οποίες κυκλοφορούσαν ηλεκτρικά λεωφορεία, οι επιβάτες είδαν την περασμένη εβδομάδα στη θέση τους λεωφορεία diesel!

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ