Με τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό με τη λογική να μην «ξηλώσει» το ρόστερ τον Ιανουάριο και να προχωρήσει σε 3-4 μεταγραφές, που θα αναβάθμιζαν την ποιότητα. Ωστόσο, η πραγματικότητα αναγκάζει τον Ισπανό προπονητή σε συνεννόηση με τη διοίκηση, να αναπροσαρμόσει το πλάνο του. Γιατί με όσα βλέπουμε στα παιχνίδια του Τριφυλλιού, δύσκολα κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πάρουν άλλη ευκαιρία. Όση καλή διάθεση και να είχε ο Ράφα…

Για παράδειγμα, o Μπενίτεθ έδειξε την πρόθεση του για την εστία, χρησιμοποιώντας τον Κώστα Κότσαρη και αφήνοντας τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι στον πάγκο. Το μήνυμα στον Πολωνό γκολκίπερ είναι ξεκάθαρο: πρέπει να ψάξει ομάδα. Έτσι και αλλιώς οι εκπρόσωποι του έχουν κινητοποιηθεί από το καλοκαίρι και με ορίζοντα τη συμμετοχή του «Ντράγκο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Πολωνία, είναι απαραίτητο για αυτούς να βιαστούν.

Αντίστοιχα, ο Ράφα εκδήλωσε την έλλειψη εμπιστοσύνη στον Μλαντένοβιτς με τη… βάφτιση του Ανάς Ζαρουρί σε αριστερό μπακ-χαφ στα παιχνίδια με τη Στουρμ Γκρατς και την ΑΕΚ. Ο 66χρονος προπονητής αποφάσισε να το ξαναδεί με τον Σέρβο, αλλά εκείνος στη Λάρισα τον πρόδωσε. Δις και όχι μία.

Ασφαλώς, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και η αποτυχία επιμερίζεται σε όλους. Ωστόσο, υφίσταται η ατομική ευθύνη. Λάθη θα κάνουν όλοι, όμως υπάρχει ένα όριο που χωρίζει μία κακή στιγμιαία αντίδραση με μία παρατεταμένη ενέργεια. Ο Μλάντένοβιτς τραβάει τη φανέλα του Πασά για περισσότερα από δέκα δευτερόλεπτα, σαν να προκαλεί τον διαιτητή να σφυρίξει την παράβαση. Πράξη αδιανόητη για έναν επαγγελματία με την εμπειρία του Σέρβου αριστερού μπακ.

Άλλωστε, τη σήμερον ημέρα, ακόμα και ένας παίκτης να τη γλυτώσει από τον διαιτητή, το VAR θα τον «συλλάβει». Ειδικά όταν η παράβαση είχε τόσο μεγάλη διάρκεια. Όπως και συνέβη και ο Παναθηναϊκός στερήθηκε τη νίκη σε έναν αγώνα που υπό άλλες προϋποθέσεις θα είχε φύγει νικητής από το AEL FC Arena.

Δεν ήταν καν το πρώτο καθοριστικό σφάλμα του Σέρβου στο ματς. Στο 37′ έχει «πουλήσει» τη μπάλα στον Στάικο, την έχει χάσει μόνος του χωρίς κατ’ ουσίαν να πιεστεί και στην αντεπίθεση η Λάρισα προηγείται στο σκορ. Μέχρι τότε η ΑΕΛ δεν είχε απειλήσει, δεν είχε ούτε περάσει τη σέντρα. Αλλά ο Μλαντένοβιτς της έδωσε δύο εύκολα γκολ.

Δημοσίως ο Ράφα υποστήριξε το γκρουπ του και δεν ονομάτισε τον Μλαντένοβιτς στη συνέντευξη Τύπου. Ορθά συμπεριφέρθηκε, αφού ο προπονητής πρέπει να υπερασπίζεται τους αθλητές του. Αλλά εσωτερικά στο club, επιβάλλεται να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και να εκτελεστούν το συντομότερο. Αν είναι δυνατόν, οι πρώτες μεταγραφές να δρομολογηθούν από την Πρωτοχρονιά και όσοι δεν μπορούν, να αποζημιωθούν και να φύγουν…

Γιατί πλέον το κακό έχει παραγίνει…