Άννα Βίσση: Η αποθεωτική πρεμιέρα για τα 10 χρόνια «Hotel Ερμού»
Η Άννα Βίσση έδωσε και πάλι τον καλύτερο εαυτό της, μπροστά σε ένα ασφυκτικά γεμάτο νυχτερινό κέντρο, με το κοινό να την αποθεώνει.
Η Άννα Βίσση έκανε την πολυαναμενόμενη και θριαμβευτική επιστροφή της στις νύχτες της Αθήνας για 10η συνεχόμενη χρονιά στο «Hotel Ερμού», το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.
Άννα Βίσση: Πιο λαμπερή από ποτέ
Η κορυφαία καλλιτέχνιδα και οι εξαιρετικοί μουσικοί της ανέβηκαν ξανά στο stage κai έγιναν ένα με το κοινό, σε μια ασυναγώνιστη live εμπειρία που έχει γίνει θεσμός από το 2015.
Ένα συναρπαστικό show
Με σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, τις νέες σαρωτικές επιτυχίες της όπως το πιο πρόσφατο «Εξαίρεση» που κυκλοφορεί από την Panik Gold και τον δικό της μοναδικό τρόπο, η Άννα Βίσση δημιουργεί ένα συναρπαστικό show που για ακόμα μια φορά προκαλεί θαυμασμό.
Hotel Ερμού: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέσα από την ασύγκριτη φωνή και παρουσία της Άννας Βίσση, το «Hotel Ερμού» συνεχίζει σταθερά να κάνει αυτό για το οποίο ξεχώρισε: να ενώνει ανθρώπους, στιγμές και συναισθήματα σε sold out βραδιές που μένουν χαραγμένες στο μυαλό, τις καρδιές και τον χρόνο.
Οι πόρτες του νυχτερινού κέντρου ανοίγουν στις 21.00 και το πρόγραμμα ξεκινάει στις 23.00.
Μουσικοί
Αντώνης Ανδρέου – τροµπόνι
∆ηµήτρης Γάσιας – βιολί
Γιάννης Καφετζόπουλος – πιάνο, πλήκτρα
Κώστας Κεφαλάς – τροµπέτα
Παναγιώτης Κολοκοτρώνης – μπουζούκι
Χρήστος Κυριαζής – σαξόφωνο, γκάιντα, κλαρίνο
Μιχάλης Μπακάλης – κρουστά
Νίκος Παγώνης – τύµπανα
Carlos E. Perez – κιθάρες
∆ηµήτρης Σιάµπος – κιθάρες
Δημήτρης Σταρίδας – τρομπόνι
Παναγιώτης Τσεβάς – ακορντεόν
Τάκης Φοίτος – μπάσο
Τραγουδιστές
Νικόλας Ραπτάκης – τραγούδι, φωνητικά
Νατάσα Μηνδρινού – φωνητικά
DJ: DJ Myrofora
Επιμέλεια ορχήστρας: Παναγιώτης Τσεβάς
