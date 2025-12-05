newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 07:56
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 07:57
Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας - Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε
Κόσμος 05 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε

Το φάντασμα της Θάτσερ στοιχειώνει την παγκόσμια πολιτική, καθώς ηγέτες σε όλο τον κόσμο υιοθετούν το σύνθημά της «δεν υπάρχει εναλλακτική», αφήνοντας τους πολίτες παγιδευμένους σε ένα σύστημα που αρνείται να αναγνωρίσει τη δική του ιδεολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Spotlight

Υπάρχει ένα φάντασμα ανάμεσά μας. Από την «Σιδηρά Κυρία της Ανατολής» που διορίστηκε πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έως την «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας» που έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, από τον πρωθυπουργό του Βελγίου που δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία της Μάργκαρετ Θάτσερ ως μοναδική απάντησή του στις μαζικές διαμαρτυρίες κατά της λιτότητας, η παγκόσμια πολιτική έχει και πάλι κυριευθεί από το… TINA (There Is No Alternative – Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση). Άλλωστε, σύμφωνα με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Βολιβίας, η ιδεολογία δεν βάζει φαγητό στο τραπέζι.

Ωστόσο, χωρίς μια δηλωμένη ιδεολογία, το σύνολο των αρχών που στηρίζουν το πολιτικό και οικονομικό μας σύστημα γίνεται σκόπιμα ασαφές. Η υποτιθέμενη απουσία εναλλακτικών λύσεων αναιρεί τον ίδιο τον σκοπό της πολιτικής συμμετοχής. Πώς μπορούμε να φανταστούμε ένα πολιτικό μέλλον όταν μας λένε ότι δεν υπάρχει;

Σύμφωνα με τον Mark Fisher, τον Βρετανό φιλόσοφο και συγγραφέα, «είναι πιο εύκολο να φανταστεί κανείς το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού». Ή, σε μια πιο ευθεία δήλωσή του: «Είναι πιο εύκολο να φανταστεί κανείς το τέλος του καπιταλισμού παρά ένα αριστερό Εργατικό Κόμμα». Σε μια τέτοια κατάσταση καπιταλιστικού ρεαλισμού – αυτή την αδυναμία να συλλάβουμε αξιόπιστες εναλλακτικές πολιτικές αφηγήσεις – πώς μπορούμε να κάνουμε το μέλλον ξανά πιστευτό και να αποκαταστήσουμε την πίστη στην κοινωνική πρόοδο;

Η ιδεολογία που αρνείται την ύπαρξή της

Το κυρίαρχο πολιτικό δόγμα της εποχής μας παρουσιάζεται ως «μη ιδεολογικό». Μια πιο ακριβής περιγραφή θα ήταν ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιδεολογία που δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της. Η κεντρική της αρχή – η αύξηση του πλούτου πάνω από όλα – είναι τόσο απλοϊκή, που θα ήταν δύσκολο να την προωθήσει κανείς με βάση τα δικά της πλεονεκτήματα. Οι στόχοι των σύγχρονων συντηρητικών φαίνεται να περιορίζονται στη συσσώρευση κεφαλαίου σε βάρος όλων όσων αξίζει πραγματικά να διατηρηθούν.

Ως εκ τούτου, ο κυρίαρχος ψευδοσυντηρητικός, νεοφιλελεύθερος πολιτικός λόγος ντύνει αυτή την απλοϊκή ιδεολογία με προκλητικές απόψεις για τη μετανάστευση, την εξιδανίκευση του παρελθόντος και τον στιγματισμό των ευάλωτων ομάδων. Εν τω μεταξύ, πουλάει τα ιστορικά κέντρα των πόλεών μας στη McDonald’s, τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις μας στην Amazon και τα τοπικά οικοσυστήματα στη DuPont Chemical.

Η ιδεολογία δεν ήταν πάντα τόσο απλοϊκή. Στην εποχή των πολιτικών διαμαχών, όταν η Σοβιετική Ένωση αποτελούσε ακόμη μια συστημική εναλλακτική λύση έναντι του ακατέργαστου καπιταλισμού, οι κυβερνήσεις μετριάζαν την καπιταλιστική ιδεολογία με πολυδιάστατες οικονομικές πολιτικές. Τα κεφαλαιακά κέρδη δεν παράγονταν απλώς για τον εαυτό τους, αλλά είχαν ως στόχο να εγγυηθούν την κοινωνική ειρήνη χρηματοδοτώντας τις κοινωνικές ανάγκες. Στη δεκαετία του 1970, υπό το νεοφιλελευθερισμό, μεταβήκαμε σε μια οικονομία μεγιστοποίησης του πλούτου που απομάκρυνε αυτά τα πολυδιάστατα στοιχεία.

Πότε χάσαμε εντελώς τη συστημική αντιπαράθεση;

Σε αυτή τη διαδικασία, ιδρύθηκαν διεθνείς οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), που εδραίωσαν τη νέα ιδεολογία σε νόμους που ξεπερνούσαν κατά πολύ τον δημοκρατικό έλεγχο – μια διαδικασία υπερ-συνταγματικοποίησης.

Τα μερίδια των εταιρειών άρχισαν να διαπραγματεύονται πολύ πέρα από τα όριά τους, με τη διακυβέρνηση να βρίσκεται στα χέρια ενός hedge fund που διαχειρίζεται μια χρηματοοικονομική εταιρεία χαρτοφυλακίου, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ανήκει κατά πλειοψηφία σε ένα index fund στην άλλη άκρη του πλανήτη.

Τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα συνεργάστηκαν αρμονικά. Όταν οι σοσιαλιστές εντάχθηκαν στους νεοφιλελεύθερους λίγο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, χάσαμε εντελώς τη συστημική αντιπαράθεση. Ποιο είναι το νόημα, άλλωστε, ένας εθνικός πολιτικός να θέτει συστημικά ζητήματα, όταν δεν υπάρχει κανένας τρόπος, για το επίπεδο διακυβέρνησης στο οποίο ανήκει, να έχει έστω και την παραμικρή επίδραση σε αυτή τη δομή; Καλύτερα να επικεντρωθεί σε σταδιακές συζητήσεις σχετικά με το επίπεδο ή τη διάρκεια των επιδομάτων ανεργίας. Πραγματικά, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τον μη φιλόδοξο πολιτικό, σημειώνει χαρακτηριστικά το Social Europe σε ανάλυσή του.

Ο πόλεμος κατά της πλήξης ως μέσο πολιτικού ελέγχου

Η αλλαγή έγινε καθώς το κοινό πλημμύριζε από περισπασμούς, από την έγχρωμη τηλεόραση τότε έως την τεχνητή νοημοσύνη (AI) σήμερα. Στην υποτιθέμενη βαρετή ζωή τους υπό τις καπιταλιστικές οικονομικές πολιτικές, οι εργαζόμενοι με σταθερές, υψηλόμισθες θέσεις εργασίας είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο και δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν όταν οι εταιρείες κατέλαβαν την εξουσία. Μόλις αποσπαστήκαμε αρκετά, ο δρόμος άνοιξε για συστημική μεταμόρφωση χωρίς αντίσταση.

Είναι αξιοσημείωτο το πώς η πλήξη και η τεμπελιά αντιμετωπίζονται ως θανάσιμα αμαρτήματα στη σύγχρονη κοινωνία. Πώς τολμά κανείς να προτείνει την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας; Το να κάθεται κανείς με το κεφάλι στα σύννεφα αποτελεί απόλυτη απειλή για τα κατεστημένα συμφέροντα, καθώς μπορεί να αρχίσει να φαντάζεται ένα εναλλακτικό πολιτικό μέλλον. Μπορεί κανείς να εκφράσει τέτοιες ιδέες ακόμη και σε ένα μπαρ, ή χειρότερα: να οργανωθεί! Η τρέχουσα κοινωνική τάξη ευδοκιμεί ακριβώς όσο ο πληθυσμός παραμένει διαρκώς αποσπασμένος.

Απομακρυνθήκαμε από τις σταθερές, βαρετές, πολυδιάστατες οικονομικές πολιτικές και μπήκαμε στον νεοφιλελεύθερο ονειρικό κόσμο των στόχων ανάπτυξης για την ανάπτυξη, που προκαλούν ανισότητες, σταθερά αγκυρωμένων σε θεσμούς πέρα από τον έλεγχο του λαού. Η βαρεμάρα έδωσε τη θέση της στην ανησυχία λόγω της συνεχώς αυξανόμενης αβεβαιότητας, καθώς κάθε πτυχή της ζωής μας γίνεται αντικείμενο εμπορευματοποίησης. Η εξάλειψη της βαρεμάρας έχει ηρεμήσει την πολιτική έμπνευση.

Φανταστείτε ένα εναλλακτικό πολιτικό μέλλον

Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάρα και φανταζόμαστε ένα εναλλακτικό πολιτικό μέλλον; Πρώτον, να είστε προσεκτικοί με τον αντι-συστημικό φαταλισμό. Μην κάθεστε και περιμένετε να καταρρεύσει ο καπιταλισμός, ελπίζοντας να ανακτήσετε την πολιτική σκηνή από την… Valley of Ashes (σ.σ. από το μυθιστόρημα του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι». Συμβολίζει την κοινωνική και ηθική παρακμή) – μπορεί να μην έχει μείνει τίποτα για να σωθεί. Οι εναλλακτικές πολιτικές αφηγήσεις δεν μπορούν να υποχωρήσουν από την κύρια πολιτική σκηνή και να την παραδώσουν στους μεταμφιεσμένους συντηρητικούς.

Όταν αντιμετωπίζετε το φάντασμα της Θάτσερ, χρησιμοποιήστε τη φράση του… Σκούμπι-Ντου: «Ας δούμε ποιος είσαι πραγματικά». Αποκαλύψτε τους TINA – Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση – αποκαλύπτοντας την τρέχουσα καταστροφική ιδεολογία που δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της για αυτό που είναι. Τέλος, να έχετε πάντα κατά νου τα λόγια του αείμνηστου David Graeber: «Η απόλυτη κρυμμένη αλήθεια του κόσμου είναι ότι πρόκειται για κάτι που φτιάχνουμε εμείς και θα μπορούσαμε εξίσου εύκολα να φτιάξουμε διαφορετικά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Economy
Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας
Διαφάνεια και συμμετοχή 05.12.25

Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας

Η λήψη αποφάσεων έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, που έχει σταματήσει να ακούει. Το μέλλον για τη δημοκρατία απαιτεί πραγματικό χώρο για τους πολίτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων
Σήμα συναγερμού 05.12.25

Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων

Οι έφηβοι αντιπαθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προσπαθούν καν να ενημερωθούν. Και όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε τη νέα γενιά –πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στην αξιοπιστία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Σύνταξη
Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;
Μάθε γνώσσα 04.12.25

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τα αγγλικά παραμένουν η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης και ακρόασης των πολιτών της ΕΕ είναι καλύτερες από τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις
Κόσμος 04.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις

Οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης των ναυτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής», μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση στα σκοινιά, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»
Συμβολισμός 05.12.25

Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Χάρτης 05.12.25

Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο – Προσφυγή 200.000 πολιτών
Για 200.000 πολίτες 05.12.25

Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Σήμερα η «μητέρα των μαχών»

Συλλογική προσφυγή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών - Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών είναι να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια

Καλά κρατεί η κόντρα του προέδρου της La Liga Χαβιέρ Τεμπάς με το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών για την αποχή των 15 δευτερολέπτων

Βάιος Μπαλάφας
Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς
Ελλάδα 05.12.25 Upd: 08:53

Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς

Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία Byron που πλήττει από χθες όλη την Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Ελλάδα 05.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Τα σχολεία στην Αττική αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές είναι κλειστά για την κακοκαιρία Byron ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα και για εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Σύνταξη
Global Peace Index: Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα – Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη
Global Peace Index 05.12.25

Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα - Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας η νέα έκθεση Global Peace Index 2025 δείχνει πως η παγκόσμια ειρήνη είναι ένας στόχος που απομακρύνεται. Υποχώρησε τρεις θέσεις η χώρα μας. Ο κόσμος έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας
Διαφάνεια και συμμετοχή 05.12.25

Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας

Η λήψη αποφάσεων έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, που έχει σταματήσει να ακούει. Το μέλλον για τη δημοκρατία απαιτεί πραγματικό χώρο για τους πολίτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρήτη: Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς
Ανησυχία επιστημόνων 05.12.25

Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς

Η αλόγιστη υπεράντληση υπόγειων νερών στη Μεσαρά, στην Κρήτη, εγκυμονεί κινδύνους για καθιζήσεις εδαφών, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο