Κυριαρχία χωρίς τάξη: Πώς ο φιλελευθερισμός προδίδει την ελευθερία του άλλου
Κόσμος 23 Νοεμβρίου 2025 | 23:09

Κυριαρχία χωρίς τάξη: Πώς ο φιλελευθερισμός προδίδει την ελευθερία του άλλου

Η ελευθερία που υπόσχεται ο φιλελευθερισμός κρύβει μια πιο σκοτεινή πραγματικότητα: απόλυτη απελευθέρωση για τους λίγους σημαίνει κυριαρχία για τους πολλούς

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Οι πολιτικές ιδεολογίες συχνά στηρίζονται σε έναν φαινομενικά αυτονόητο βασικό κανόνα, που φαίνεται απρόσβλητος στον κριτικό έλεγχο: στον κλασικό φιλελευθερισμό – και στους πιο ακραίους απογόνους του, τον νεοφιλελευθερισμό – ο βασικός κανόνας της ελευθερίας συχνά παραμένει λίγο περισσότερο από ένα πολιτικό συναίσθημα. Οι στοχασμοί για το τι θα έπρεπε να σημαίνει στην πραγματικότητα η ελευθερία έχουν προέλθει από καιρό από αντίπαλες παραδόσεις σκέψης.

Όλο και πιο έντονα οι φιλελεύθεροι πλημμυρίζουν τον λόγο με αβάσιμα, συναισθηματικά συνθήματα για την εν λόγω ελευθερία. Δεξιές φωνές από τον Τύπο του Μέρντοχ, οι ολιγάρχες της νέας τεχνολογίας, καθώς και οι «crypto bros» στα podcasts διακινούν μια ιδιαίτερα χυδαία μορφή φιλελευθερισμού. Αυτό που γιορτάζουν είναι, παραδόξως, η πίστη στην κυριαρχία και στις δυνάμεις. Καθιστώντας την ελευθερία και την τάξη ως ασυμβίβαστα αντίθετα, η ελευθερία γίνεται όχι συλλογικός στόχος αλλά προνόμιο που απολαμβάνουν μόνο λίγοι.

Στην αφήγησή τους, το κράτος εμφανίζεται ως ο μεγάλος αντίπαλος της ελευθερίας, ως η δύναμη που εμποδίζει την αυτονομία μας – δηλαδή την αυτονομοθέτησή μας, σημειώνει το Social Europe. Είναι, όμως, οι κανόνες και οι περιορισμοί πραγματικά εχθρικοί προς την ελευθερία; Η ελευθερία βρίσκεται αναγκαστικά σε σύγκρουση με την τάξη;

Μια δύναμη περιορισμού της ισχύος

Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους και της εκδήλωσης της ελευθερίας θα μπορούσε να ονομαστεί το θεμελιώδες ζήτημα της πολιτικής θεωρίας. Γιατί να υπάρχει το κράτος; Γιατί να δράσει;

Η απεικόνιση του κράτους ως εχθρού της ελευθερίας μπορεί να έχει νόημα σε μια δικτατορία. Σε μια δημοκρατία, ωστόσο, αυτό περιορίζεται σε μια ιδεολογία εκούσιας υποταγής στις εξουσίες. Η εξουσία στο δημοκρατικό κράτος θεωρείται απλή καταστολή. Αυτό που δεν αναγνωρίζεται είναι οι δομές που, με την έννοια της δημόσιας υπόθεσης, της τάξης – την προστασία της εργασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει απόλυτη αντίφαση μεταξύ ελευθερίας και τάξης. Το δημοκρατικό πολίτευμα δεν είναι ο αντίπαλος της ελευθερίας αλλά η προϋπόθεσή της: η θεσμική προσπάθεια να καταστεί δυνατή η ελευθερία για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για όσους έχουν οικονομική ή κοινωνική δύναμη.

Ωστόσο, οι φιλελεύθεροι σπάνια αντιτίθενται σε άλλους θεσμούς που περιορίζουν την ατομική ελευθερία: εργοδότες που υπαγορεύουν τις συνθήκες εργασίας, οικογένειες που επιβάλλουν παραδοσιακές ιεραρχίες, κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς της αστυνομίας και αγορές που καθορίζουν τις ευκαιρίες ζωής.

Χωρίς κριτική άποψη της εργοδοτικής εξουσίας επί των εργαζομένων, της πατριαρχικής εξουσίας εντός των οικογενειών, των κοινωνικών κανόνων και των δυνάμεων της αγοράς, ο νεοφιλελευθερασμός καταλήγει παραδόξως να απαιτεί την απελευθέρωση μόνο από τον έναν περιορισμό που είναι ικανός να ελέγξει όλους τους άλλους: το δημοκρατικό κράτος. Το κράτος λειτουργεί ως μετα-περιορισμός. Απαγορεύει, ιδανικά, ο πατέρας να χτυπά το παιδί του και ο εργοδότης να εκμεταλλεύεται τους εργάτες του. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ρύθμισης δεν είναι μικρότερη αλλά περισσότερη ελευθερία – κάτι που οι νεοφιλελεύθεροι γνωρίζουν πολύ καλά όταν πρόκειται για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους.

Σε μια δημοκρατία, το κράτος λειτουργεί ως δύναμη περιορισμού της εξουσίας. Αυτή η μετα-εξουσία αναλαμβάνει τον απαραίτητο σχεδιασμό και οργάνωση της ελευθερίας. Το να απαγορεύεις στους ισχυρούς να ασκούν μια ελευθερία που είναι σε βάρος άλλων δεν είναι περιορισμός της ελευθερίας, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση.

Η ελευθερία του άλλου

Για τους ελευθεριακούς, ελευθερία σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να διαδώσει τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό στο Χ, εκθέτοντας έτσι ολόκληρες κοινότητες σε νέες απειλές και παλιά μίση.

Ελευθερία, όμως, σημαίνει ταυτόχρονα το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις και το δικαίωμα στη μη παρέμβαση από άλλους. Η ελευθερία ενός ατόμου να ενεργεί συνεχώς συγκρούεται με την ελευθερία ενός άλλου που εισβάλει. Ο φιλόσοφος Isaiah Berlin το περιέγραψε ως την κρίσιμη διάκριση μεταξύ «ελευθερίας προς» και «ελευθερίας από». Η ελευθερία, υπό αυτή την έννοια, είναι πάντα αλληλεξαρτώμενη, και επομένως πάντα πολιτική – απαιτεί διαπραγμάτευση, συμβιβασμό και θεσμική διαμεσολάβηση.

Στον ελευθεριακό λόγο, ωστόσο, φαντάζεται ως απολιτική συνθήκη. Αυτό παραβλέπει το γεγονός ότι η ελευθερία είναι ουσιαστικά ένα σπάνιο κοινωνικό αγαθό – μια σύγκρουση πόρων που πρέπει να διαχειριστούμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι ελεύθεροι με τον ίδιο τρόπο, την ίδια στιγμή, στον ίδιο χώρο. Σε μια δικτατορία, ο ηγεμόνας μπορεί να είναι εντελώς ελεύθερος ακριβώς επειδή οι υπήκοοί του δεν είναι. Μια γνήσια ελεύθερη τάξη είναι, επομένως, μια τάξη στην οποία η ελευθερία κανενός δεν στηρίζεται στην ανελευθερία των άλλων – μια τάξη στην οποία η ελευθερία του άλλου έχει σημασία όσο και η δική του.

Θεωρήστε την κυκλοφορία ως ένα απλό αλλά αποκαλυπτικό παράδειγμα. Οι ελευθεριακοί πλαισιώνουν τα όρια ταχύτητας, τους κανόνες κυκλοφορίας και τις αυξανόμενες λωρίδες ποδηλάτων ως σύγκρουση μεταξύ ελευθερίας και τάξης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, είναι μια σύγκρουση μεταξύ της ελευθερίας του οδηγού και της ελευθερίας του πεζού ή του ποδηλάτη. Είναι ένα ζήτημα για την κατανομή του πεπερασμένου χώρου του δρόμου και την κατανομή του κινδύνου μεταξύ των διαφορετικών χρηστών.

Αυτό που οι ελευθεριακοί αποκαλούν ελευθερία θα πρέπει να κατανοηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ως το ιδεολογικό εποικοδόμημα που προορίζεται να βοηθήσει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας των λίγων ισχυρών. Η δεξιά σκέψη, στον πυρήνα της, συγκαλύπτει την ιστορία ως φύση, παρουσιάζοντας τις ενδεχόμενες σχέσεις εξουσίας ως αναπόφευκτα γεγονότα της ζωής. Η αντίληψη ότι η ελευθερία είναι μια φυσική κατάσταση συγχέει το «είναι» με το «πρέπει» – μια κλασική νατουραλιστική πλάνη.

Η ελευθερία δεν προκύπτει από τη φύση, πρέπει να οικοδομηθεί μέσα από σκόπιμη πολιτική δράση. Το να την ορίζεις ως το αντίθετο της τάξης σημαίνει ότι βασικά την παρεξηγείς. Το να λαμβάνεις στα σοβαρά την ελευθερία σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι πρέπει να οργανωθεί και να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών διαπραγματεύσεων, ότι μια ελεύθερη τάξη απαιτεί την προσεκτική εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών ελευθεριών.

Η ελευθερία δεν πρέπει να επιτύχει τίποτα λιγότερο από τη χειραφέτηση από την κυριαρχία, την εκμετάλλευση και τη δομική καταπίεση. Δεν πρόκειται για περιορισμό της ελευθερίας αλλά για την πληρέστερη έκφρασή της – μια ελευθερία που εκτείνεται πέρα ​​από τους λίγους προνομιούχους για να συμπεριλάβει όλα τα μέλη της κοινωνίας. Η εναλλακτική που προσφέρει ο ελευθερασμός δεν είναι καθόλου η ελευθερία, αλλά απλώς η αρχαία τυραννία των ισχυρών έναντι των αδυνάτων, ντυμένη με τη γλώσσα της απελευθέρωσης.

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»
Τι αλλάζει 23.11.25

Το γερμανικό σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών - Τι θα γίνει με την υποχρεωτική στρατολόγηση, εναντιώνεται η Αριστερά, τι λένε οι νέοι

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
Στήριξη στους Παλαιστίνιους 23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
Στο Χαρέτ Χρέικ 23.11.25 Upd: 18:44

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Πέντε νεκροί και 28 τραυματίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούμπιο: «Πετύχαμε τεράστια πρόοδο» – «Προέκυψε θεμελιώδες έγγραφο από τη διαπραγμάτευση»
Συνομιλίες στη Γενεύη 23.11.25 Upd: 22:35

Ρούμπιο: «Πετύχαμε τεράστια πρόοδο» - «Προέκυψε θεμελιώδες έγγραφο από τη διαπραγμάτευση»

Στη Γενεύη διεξάγονται οι διπλωματικές συνομιλίες - Το Reuters αποκάλυψε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ - Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μιλάει για «τεράστια πρόοδο»

Αρχοντία Κάτσουρα - Νεκτάριος Δαργάκης
Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού
Κόσμος 23.11.25

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού

Μία νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης σε 16 περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από οξεία έλλειψη τροφίμων.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1: Πέμπτη σερί νίκη για τους «ροχιμπλάνκος»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε και από την έδρα της Χετάφε φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ισόπαλα έληξαν τα ματς της Οβιέδο με τη Ράγιο και της Μπέτις με τη Χιρόνα.

Σύνταξη
