Κυριαρχία χωρίς τάξη: Πώς ο φιλελευθερισμός προδίδει την ελευθερία του άλλου

Οι πολιτικές ιδεολογίες συχνά στηρίζονται σε έναν φαινομενικά αυτονόητο βασικό κανόνα, που φαίνεται απρόσβλητος στον κριτικό έλεγχο: στον κλασικό φιλελευθερισμό – και στους πιο ακραίους απογόνους του, τον νεοφιλελευθερισμό – ο βασικός κανόνας της ελευθερίας συχνά παραμένει λίγο περισσότερο από ένα πολιτικό συναίσθημα. Οι στοχασμοί για το τι θα έπρεπε να σημαίνει στην πραγματικότητα η ελευθερία έχουν προέλθει από καιρό από αντίπαλες παραδόσεις σκέψης.

Όλο και πιο έντονα οι φιλελεύθεροι πλημμυρίζουν τον λόγο με αβάσιμα, συναισθηματικά συνθήματα για την εν λόγω ελευθερία. Δεξιές φωνές από τον Τύπο του Μέρντοχ, οι ολιγάρχες της νέας τεχνολογίας, καθώς και οι «crypto bros» στα podcasts διακινούν μια ιδιαίτερα χυδαία μορφή φιλελευθερισμού. Αυτό που γιορτάζουν είναι, παραδόξως, η πίστη στην κυριαρχία και στις δυνάμεις. Καθιστώντας την ελευθερία και την τάξη ως ασυμβίβαστα αντίθετα, η ελευθερία γίνεται όχι συλλογικός στόχος αλλά προνόμιο που απολαμβάνουν μόνο λίγοι.

Στην αφήγησή τους, το κράτος εμφανίζεται ως ο μεγάλος αντίπαλος της ελευθερίας, ως η δύναμη που εμποδίζει την αυτονομία μας – δηλαδή την αυτονομοθέτησή μας, σημειώνει το Social Europe. Είναι, όμως, οι κανόνες και οι περιορισμοί πραγματικά εχθρικοί προς την ελευθερία; Η ελευθερία βρίσκεται αναγκαστικά σε σύγκρουση με την τάξη;

Μια δύναμη περιορισμού της ισχύος

Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους και της εκδήλωσης της ελευθερίας θα μπορούσε να ονομαστεί το θεμελιώδες ζήτημα της πολιτικής θεωρίας. Γιατί να υπάρχει το κράτος; Γιατί να δράσει;

Η απεικόνιση του κράτους ως εχθρού της ελευθερίας μπορεί να έχει νόημα σε μια δικτατορία. Σε μια δημοκρατία, ωστόσο, αυτό περιορίζεται σε μια ιδεολογία εκούσιας υποταγής στις εξουσίες. Η εξουσία στο δημοκρατικό κράτος θεωρείται απλή καταστολή. Αυτό που δεν αναγνωρίζεται είναι οι δομές που, με την έννοια της δημόσιας υπόθεσης, της τάξης – την προστασία της εργασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει απόλυτη αντίφαση μεταξύ ελευθερίας και τάξης. Το δημοκρατικό πολίτευμα δεν είναι ο αντίπαλος της ελευθερίας αλλά η προϋπόθεσή της: η θεσμική προσπάθεια να καταστεί δυνατή η ελευθερία για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για όσους έχουν οικονομική ή κοινωνική δύναμη.

Ωστόσο, οι φιλελεύθεροι σπάνια αντιτίθενται σε άλλους θεσμούς που περιορίζουν την ατομική ελευθερία: εργοδότες που υπαγορεύουν τις συνθήκες εργασίας, οικογένειες που επιβάλλουν παραδοσιακές ιεραρχίες, κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς της αστυνομίας και αγορές που καθορίζουν τις ευκαιρίες ζωής.

Χωρίς κριτική άποψη της εργοδοτικής εξουσίας επί των εργαζομένων, της πατριαρχικής εξουσίας εντός των οικογενειών, των κοινωνικών κανόνων και των δυνάμεων της αγοράς, ο νεοφιλελευθερασμός καταλήγει παραδόξως να απαιτεί την απελευθέρωση μόνο από τον έναν περιορισμό που είναι ικανός να ελέγξει όλους τους άλλους: το δημοκρατικό κράτος. Το κράτος λειτουργεί ως μετα-περιορισμός. Απαγορεύει, ιδανικά, ο πατέρας να χτυπά το παιδί του και ο εργοδότης να εκμεταλλεύεται τους εργάτες του. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ρύθμισης δεν είναι μικρότερη αλλά περισσότερη ελευθερία – κάτι που οι νεοφιλελεύθεροι γνωρίζουν πολύ καλά όταν πρόκειται για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους.

Σε μια δημοκρατία, το κράτος λειτουργεί ως δύναμη περιορισμού της εξουσίας. Αυτή η μετα-εξουσία αναλαμβάνει τον απαραίτητο σχεδιασμό και οργάνωση της ελευθερίας. Το να απαγορεύεις στους ισχυρούς να ασκούν μια ελευθερία που είναι σε βάρος άλλων δεν είναι περιορισμός της ελευθερίας, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση.

Η ελευθερία του άλλου

Για τους ελευθεριακούς, ελευθερία σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να διαδώσει τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό στο Χ, εκθέτοντας έτσι ολόκληρες κοινότητες σε νέες απειλές και παλιά μίση.

Ελευθερία, όμως, σημαίνει ταυτόχρονα το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις και το δικαίωμα στη μη παρέμβαση από άλλους. Η ελευθερία ενός ατόμου να ενεργεί συνεχώς συγκρούεται με την ελευθερία ενός άλλου που εισβάλει. Ο φιλόσοφος Isaiah Berlin το περιέγραψε ως την κρίσιμη διάκριση μεταξύ «ελευθερίας προς» και «ελευθερίας από». Η ελευθερία, υπό αυτή την έννοια, είναι πάντα αλληλεξαρτώμενη, και επομένως πάντα πολιτική – απαιτεί διαπραγμάτευση, συμβιβασμό και θεσμική διαμεσολάβηση.

Στον ελευθεριακό λόγο, ωστόσο, φαντάζεται ως απολιτική συνθήκη. Αυτό παραβλέπει το γεγονός ότι η ελευθερία είναι ουσιαστικά ένα σπάνιο κοινωνικό αγαθό – μια σύγκρουση πόρων που πρέπει να διαχειριστούμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι ελεύθεροι με τον ίδιο τρόπο, την ίδια στιγμή, στον ίδιο χώρο. Σε μια δικτατορία, ο ηγεμόνας μπορεί να είναι εντελώς ελεύθερος ακριβώς επειδή οι υπήκοοί του δεν είναι. Μια γνήσια ελεύθερη τάξη είναι, επομένως, μια τάξη στην οποία η ελευθερία κανενός δεν στηρίζεται στην ανελευθερία των άλλων – μια τάξη στην οποία η ελευθερία του άλλου έχει σημασία όσο και η δική του.

Θεωρήστε την κυκλοφορία ως ένα απλό αλλά αποκαλυπτικό παράδειγμα. Οι ελευθεριακοί πλαισιώνουν τα όρια ταχύτητας, τους κανόνες κυκλοφορίας και τις αυξανόμενες λωρίδες ποδηλάτων ως σύγκρουση μεταξύ ελευθερίας και τάξης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, είναι μια σύγκρουση μεταξύ της ελευθερίας του οδηγού και της ελευθερίας του πεζού ή του ποδηλάτη. Είναι ένα ζήτημα για την κατανομή του πεπερασμένου χώρου του δρόμου και την κατανομή του κινδύνου μεταξύ των διαφορετικών χρηστών.

Αυτό που οι ελευθεριακοί αποκαλούν ελευθερία θα πρέπει να κατανοηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ως το ιδεολογικό εποικοδόμημα που προορίζεται να βοηθήσει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας των λίγων ισχυρών. Η δεξιά σκέψη, στον πυρήνα της, συγκαλύπτει την ιστορία ως φύση, παρουσιάζοντας τις ενδεχόμενες σχέσεις εξουσίας ως αναπόφευκτα γεγονότα της ζωής. Η αντίληψη ότι η ελευθερία είναι μια φυσική κατάσταση συγχέει το «είναι» με το «πρέπει» – μια κλασική νατουραλιστική πλάνη.

Η ελευθερία δεν προκύπτει από τη φύση, πρέπει να οικοδομηθεί μέσα από σκόπιμη πολιτική δράση. Το να την ορίζεις ως το αντίθετο της τάξης σημαίνει ότι βασικά την παρεξηγείς. Το να λαμβάνεις στα σοβαρά την ελευθερία σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι πρέπει να οργανωθεί και να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών διαπραγματεύσεων, ότι μια ελεύθερη τάξη απαιτεί την προσεκτική εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών ελευθεριών.

Η ελευθερία δεν πρέπει να επιτύχει τίποτα λιγότερο από τη χειραφέτηση από την κυριαρχία, την εκμετάλλευση και τη δομική καταπίεση. Δεν πρόκειται για περιορισμό της ελευθερίας αλλά για την πληρέστερη έκφρασή της – μια ελευθερία που εκτείνεται πέρα ​​από τους λίγους προνομιούχους για να συμπεριλάβει όλα τα μέλη της κοινωνίας. Η εναλλακτική που προσφέρει ο ελευθερασμός δεν είναι καθόλου η ελευθερία, αλλά απλώς η αρχαία τυραννία των ισχυρών έναντι των αδυνάτων, ντυμένη με τη γλώσσα της απελευθέρωσης.