Η θανατηφόρα συναίνεση: Πώς οι φιλελεύθεροι έχασαν τον πόλεμο των ιδεών

Οι πολιτικές τάσεις αλλάζουν σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Δυνάμεις αποφασισμένες να καταστρέψουν τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη προχωρούν με ανησυχητική ταχύτητα και, εκπληκτικά, λίγα πράγματα φαίνονται ικανά να τις σταματήσουν. Μια νέα έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όμως, υποστηρίζει ότι οι φιλελεύθεροι δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτές τις τεράστιες αλλαγές και αυτό πηγάζει από κάτι πολύ βαθύτερο από τις βραχυπρόθεσμες διαμαρτυρίες.

Ίσως απλώς έχουν εξαντλήσει τα συναρπαστικά τους οράματα για το μέλλον…

Η δύναμη της πολιτικής αφήγησης

Ένα γνωστό ρεφρέν αντηχεί στις αναλύσεις για την επιτυχία της ακροδεξιάς: οι ψηφοφόροι είναι κατά κάποιο τρόπο δυσαρεστημένοι με το status quo. Σε απάντηση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποχωρούν ενστικτωδώς στο «παραδοσιακό ρεαλισμό», βασιζόμενοι σε τεχνικές μεταρρυθμίσεις και σταδιακές προσαρμογές για να «εξαλείψουν» την ακροδεξιά. Ωστόσο, όλο και περισσότερες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι αυτή η προσέγγιση παρερμηνεύει την παρούσα συγκυρία, υποδεικνύοντας αντίθετα την ανάγκη για μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη.

Για να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτή η κριτική, πρέπει να αναγνωριστεί μια δυσάρεστη αλήθεια: ο πολιτικός θρίαμβος απαιτεί κάτι περισσότερο από ικανή διαχείριση, σχολιάζει χαρακτηριστικά ανάλυση του Social Europe. Απαιτεί μια ριζική αφήγηση μετασχηματισμού – ένα όραμα για ένα διαφορετικό και καλύτερο μέλλον, που μπορεί να αιχμαλωτίσει τη φαντασία όσων είναι αποξενωμένοι από τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Οι ηχηρές νίκες των οικονομικά καταστροφικών κινημάτων, από το Brexit έως τον Τραμπισμό, αποδεικνύουν ότι οι μεθοδικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων συστημάτων, όσο λογικές και αν φαίνονται στα χαρτιά, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις τολμηρές αφηγήσεις για ριζικές αλλαγές.

ΕΕ: Η διδακτική περίπτωση μιας ιδεολογικής ανισορροπίας

Η αποκατάσταση της πολιτικής ισορροπίας απαιτεί, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, την επίτευξη ισορροπίας ιδεών. Είτε το πεδίο μάχης αφορά στη δημοκρατία, στα φιλελεύθερα δικαιώματα ή στη διεθνή τάξη, η ριζοσπαστική δεξιά προσφέρει σαφείς, απτές προτάσεις για μετασχηματισμό, που επισκιάζουν αβίαστα τον φιλελεύθερο σταδιακό μετασχηματισμό. Εν τω μεταξύ, οι φιλελεύθεροι έχουν συστηματικά υπονομεύσει τις δικές τους – κάποτε πολλά υποσχόμενες – αφηγήσεις, αποσύροντας τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις τους και αφήνοντας τις ιδέες τους φθαρμένες από την υπερβολική χρήση και την ανεπαρκή υλοποίησή τους.

Ας εξετάσουμε μια ιδιαίτερα διδακτική περίπτωση ιδεολογικής ανισορροπίας: την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο φιλελεύθερος, διακρατικός θεσμός, που δημιουργήθηκε με κόπο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιμετωπίζει σήμερα αμείλικτες επιθέσεις από τις ακροδεξιές δυνάμεις. Από τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λε Πεν μέχρι τους αρχιτέκτονες του Brexit, η επίθεση ακολουθεί ένα σταθερό σενάριο: η ΕΕ κατηγορείται ότι είναι μια άψυχη μηχανή δημιουργίας αγοράς, κοινωνικά αποκομμένη από τους απλούς πολίτες. Η συνταγή της δεξιάς παραμένει εξίσου συνεπής: επιστροφή στην απεριόριστη εθνική κυριαρχία.

Ιστορικά, η πολιτική αριστερά είχε μια εξίσου πειστική αντι-αφήγηση: μια «κοινωνική Ευρώπη». Αυτή η όραση υποσχόταν την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών μηχανισμών κοινωνικής προστασίας, προσφέροντας μια σαφή εναλλακτική λύση τόσο στην άνιση ολοκλήρωση της αγοράς όσο και στον εθνικιστικό απομονωτισμό. Αντιπροσώπευε μια θεμελιωδώς διαφορετική Ευρώπη – μια Ευρώπη που εξισορροπούσε τις οικονομικές ελευθερίες με την κοινωνική αλληλεγγύη. Ωστόσο, αυτή η προοδευτική αντι-αφήγηση μοιάζει πλέον να έχει αδειάσει από το περιεχόμενό της.

Το παράδοξο της καθολικής συναίνεσης

Είναι αξιοσημείωτο ότι η υπόσχεση για μια «κοινωνική Ευρώπη» δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει γίνει πανταχού παρούσα. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, πολιτικοί από όλο το ιδεολογικό φάσμα υπερασπίζονται τη δέσμευσή τους για μια κοινωνική Ευρώπη. Σχεδόν όλα τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα διεκδικούν πλέον, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, την ιδιοκτησία αυτού του οράματος. Αυτό που έχει αλλάξει ριζικά, ωστόσο, είναι οι ιδέες που στηρίζουν αυτή τη φαινομενικά κοινή δέσμευση.

Εξετάζοντας ένα εκτενές σώμα εγγράφων – από εκλογικά μανιφέστα έως «Λευκές Βίβλους» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – για να αποκωδικοποιήσουμε τι εννοούν πραγματικά οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων όταν αναφέρονται στην «κοινωνική Ευρώπη», διαπιστώνουμε ότι τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή σύγκλιση γύρω από έναν μινιμαλιστικό «κοινό πυρήνα» παραδοχών.

Σύμφωνα με αυτή τη συναίνεση, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει τα εθνικά κράτη πρόνοιας κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ακολουθώντας τη λογική των κοινωνικών επενδύσεων για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Τα φιλόδοξα πανευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, που κάποτε αποτελούσαν την καρδιά του οράματος της «κοινωνικής Ευρώπης», έχουν καταστεί σχεδόν ταμπού. Η συντριπτική συναίνεση που επικρατεί σήμερα επιμένει ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να παραμείνει σταθερά αγκιστρωμένη στο εθνικό επίπεδο.

Οι πολιτικές υποσχέσεις έχουν ημερομηνία λήξης

Αυτή η συναίνεση μπορεί να φαίνεται αδιαμφισβήτητη αν δεχτούμε ότι τα έθνη-κράτη αντιπροσωπεύουν πράγματι το βέλτιστο πεδίο για την κοινωνική πολιτική. Γίνεται όμως εξαιρετικά προβληματική όταν θυμόμαστε τον θεμελιώδη σκοπό της υπόσχεσης για μια «κοινωνική Ευρώπη»: να διατυπώσει ένα όραμα για ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον, όπου η ΕΕ θα εξισορροπεί ενεργά τις τάσεις της προς τη δημιουργία αγοράς με την απτή κοινωνική προστασία για όλους τους πολίτες.

Αρχικά σχεδιασμένος από τους σοσιαλιστές ως μέσο για την επίτευξη των στόχων τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο όρος έχει πλέον ενσωματωθεί σε ένα καθεστώς που ευνοεί το status quo, με αποτέλεσμα να έχει εξουδετερωθεί το ανατρεπτικό του δυναμικό. Ενώ η «κοινωνική Ευρώπη», που υλοποιείται μέσω αποσπασματικών «επιτευγμάτων», μπορεί ακόμα να αποφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις, η δύναμή της ως πολιτικό εργαλείο έχει εξασθενήσει.

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω. Σύμφωνα με την έρευνα «Ιδέες για την Κοινωνική Ευρώπη», τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίζουν τη μείωση της πολιτικής ελκυστικότητας της κοινωνικής Ευρώπης, αλλά δεν τολμούν να ανταποκριθούν με πραγματικά φιλόδοξες προτάσεις. Αντ’ αυτού, καταφεύγουν σε ρητορικές ανατροπές, αποδίδοντας όλο και πιο μεγαλοπρεπείς «ετικέτες» σε τεχνικές, αποσπασματικές πολιτικές. Αυτή η υπερβολική αντιστάθμιση απλώς επιταχύνει την απογοήτευση του κοινού, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αυξημένων προσδοκιών και αναπόφευκτης απογοήτευσης.

Μια παγκόσμια προειδοποίηση πέρα από τις Βρυξέλλες

Αυτή η δυναμική υπερβαίνει τόσο την κοινωνική πολιτική όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί παράδειγμα μιας ευρύτερης ανισορροπίας μεταξύ των ιδεών για αλλαγή που υποστηρίζουν οι προοδευτικοί και οι φιλελεύθεροι – και εκείνων που προωθούν τα ριζοσπαστικά δεξιά και απομονωτιστικά κινήματα. Αυτές οι ιδεολογικές ασυμμετρίες μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες για την κατανόηση του γιατί οι φιλελεύθεροι μεταπολεμικοί θεσμοί βρίσκονται υπό υπαρξιακή απειλή.

Αυτοί οι θεσμοί έχουν αναμφισβήτητα προσφέρει ευημερία και σταθερότητα, ωστόσο πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν σήμερα οικονομική αβεβαιότητα ή φοβούνται ότι θα χάσουν την κοινωνική τους θέση. Δεν δικαιολογούν όλες αυτές οι ανησυχίες μια αριστερή απάντηση, σημειώνει το Social Europe, εξηγώντας πως η απώλεια κοινωνικής θέσης που βιώνουν οι ιστορικά προνομιούχοι είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα ενός κόσμου που γίνεται πιο δίκαιος για τις μειονεκτούσες ομάδες. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια που προκύπτει από πραγματικές κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες απαιτεί σοβαρή δέσμευση και ουσιαστικές λύσεις.

Για δεκαετίες, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις έχουν διατυπώσει ολοκληρωμένα προγράμματα για τη μεταρρύθμιση βασικών φιλελεύθερων θεσμών, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μειονεκτούντων. Αν και αυτές οι υποσχέσεις διατήρησαν την αξιοπιστία τους σε αρκετά μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, οι ψηφοφόροι δεν είχαν κανένα κίνητρο να αποδεχθούν επικίνδυνες προτάσεις που αποσκοπούσαν στην πλήρη κατάργηση αυτών των θεσμών.

Να μην μείνει το ιδεολογικό πεδίο μάχης στα χέρια όσων θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα

Όταν ένα σύνθημα επαναλαμβάνεται σε αμέτρητες εκστρατείες χωρίς να υλοποιείται σε συγκεκριμένες αλλαγές, χάνει κάθε έλξη. Καθώς οι προοδευτικοί μετατρέπονται σε φύλακες ενός μη ικανοποιητικού status quo, οδηγούν ακούσια όσους επιζητούν την αλλαγή στα χέρια πιο ριζοσπαστικών εναλλακτικών λύσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αντιφιλελεύθερη και αντιδημοκρατική αντίδραση είναι «λάθος της αριστεράς». Ωστόσο, αξίζει να αναρωτηθούμε πώς μπορούν οι φιλελεύθεροι να καλύψουν το χάσμα, προσφέροντας νέες και καινοτόμες ιδέες για ουσιαστική πρόοδο.

Η κοινωνική Ευρώπη αποτελεί έτσι ένα προειδοποιητικό παράδειγμα με παγκόσμιες επιπτώσεις. Όχι μόνο οι φιλελεύθεροι, αλλά και οι στοχαστικοί συντηρητικοί πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για την εξέλιξη των μεταπολεμικών θεσμών, αν επιθυμούν να διατηρήσουν τα θεμελιώδη επιτεύγματά τους. Αυτό απαιτεί κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από τεχνοκρατικές μικροδιορθώσεις. Απαιτεί συγκεκριμένα, απτά οράματα για ένα πραγματικά διαφορετικό μέλλον, σε συνδυασμό με το πολιτικό θάρρος να ακολουθηθούν τα βήματα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή τους.

Χωρίς τέτοιο όραμα και αποφασιστικότητα, το ιδεολογικό πεδίο μάχης θα παραμείνει υπό την κυριαρχία εκείνων που υπόσχονται να καταστρέψουν τα πάντα, αφήνοντας τους υπερασπιστές της φιλελεύθερης δημοκρατίας οπλισμένους μόνο με κενά συνθήματα και την ξεθωριασμένη μνήμη καλύτερων εποχών.