Η θανατηφόρα συναίνεση: Πώς οι φιλελεύθεροι έχασαν τον πόλεμο των ιδεών
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:58

Η θανατηφόρα συναίνεση: Πώς οι φιλελεύθεροι έχασαν τον πόλεμο των ιδεών

Τα τολμηρά οράματα νικούν τις δειλές μεταρρυθμίσεις, όμως οι φιλελεύθεροι επιμένουν να μετατρέπουν τις πολιτικές αναφορές σε ιδεολογικές διαμάχες

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Vita.gr
Οι πολιτικές τάσεις αλλάζουν σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Δυνάμεις αποφασισμένες να καταστρέψουν τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη προχωρούν με ανησυχητική ταχύτητα και, εκπληκτικά, λίγα πράγματα φαίνονται ικανά να τις σταματήσουν. Μια νέα έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όμως, υποστηρίζει ότι οι φιλελεύθεροι δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτές τις τεράστιες αλλαγές και αυτό πηγάζει από κάτι πολύ βαθύτερο από τις βραχυπρόθεσμες διαμαρτυρίες.

Ίσως απλώς έχουν εξαντλήσει τα συναρπαστικά τους οράματα για το μέλλον…

Η δύναμη της πολιτικής αφήγησης

Ένα γνωστό ρεφρέν αντηχεί στις αναλύσεις για την επιτυχία της ακροδεξιάς: οι ψηφοφόροι είναι κατά κάποιο τρόπο δυσαρεστημένοι με το status quo. Σε απάντηση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποχωρούν ενστικτωδώς στο «παραδοσιακό ρεαλισμό», βασιζόμενοι σε τεχνικές μεταρρυθμίσεις και σταδιακές προσαρμογές για να «εξαλείψουν» την ακροδεξιά. Ωστόσο, όλο και περισσότερες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι αυτή η προσέγγιση παρερμηνεύει την παρούσα συγκυρία, υποδεικνύοντας αντίθετα την ανάγκη για μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη.

Για να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτή η κριτική, πρέπει να αναγνωριστεί μια δυσάρεστη αλήθεια: ο πολιτικός θρίαμβος απαιτεί κάτι περισσότερο από ικανή διαχείριση, σχολιάζει χαρακτηριστικά ανάλυση του Social Europe. Απαιτεί μια ριζική αφήγηση μετασχηματισμού – ένα όραμα για ένα διαφορετικό και καλύτερο μέλλον, που μπορεί να αιχμαλωτίσει τη φαντασία όσων είναι αποξενωμένοι από τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Οι ηχηρές νίκες των οικονομικά καταστροφικών κινημάτων, από το Brexit έως τον Τραμπισμό, αποδεικνύουν ότι οι μεθοδικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων συστημάτων, όσο λογικές και αν φαίνονται στα χαρτιά, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις τολμηρές αφηγήσεις για ριζικές αλλαγές.

ΕΕ: Η διδακτική περίπτωση μιας ιδεολογικής ανισορροπίας

Η αποκατάσταση της πολιτικής ισορροπίας απαιτεί, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, την επίτευξη ισορροπίας ιδεών. Είτε το πεδίο μάχης αφορά στη δημοκρατία, στα φιλελεύθερα δικαιώματα ή στη διεθνή τάξη, η ριζοσπαστική δεξιά προσφέρει σαφείς, απτές προτάσεις για μετασχηματισμό, που επισκιάζουν αβίαστα τον φιλελεύθερο σταδιακό μετασχηματισμό. Εν τω μεταξύ, οι φιλελεύθεροι έχουν συστηματικά υπονομεύσει τις δικές τους – κάποτε πολλά υποσχόμενες – αφηγήσεις, αποσύροντας τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις τους και αφήνοντας τις ιδέες τους φθαρμένες από την υπερβολική χρήση και την ανεπαρκή υλοποίησή τους.

Ας εξετάσουμε μια ιδιαίτερα διδακτική περίπτωση ιδεολογικής ανισορροπίας: την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο φιλελεύθερος, διακρατικός θεσμός, που δημιουργήθηκε με κόπο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιμετωπίζει σήμερα αμείλικτες επιθέσεις από τις ακροδεξιές δυνάμεις. Από τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λε Πεν μέχρι τους αρχιτέκτονες του Brexit, η επίθεση ακολουθεί ένα σταθερό σενάριο: η ΕΕ κατηγορείται ότι είναι μια άψυχη μηχανή δημιουργίας αγοράς, κοινωνικά αποκομμένη από τους απλούς πολίτες. Η συνταγή της δεξιάς παραμένει εξίσου συνεπής: επιστροφή στην απεριόριστη εθνική κυριαρχία.

Ιστορικά, η πολιτική αριστερά είχε μια εξίσου πειστική αντι-αφήγηση: μια «κοινωνική Ευρώπη». Αυτή η όραση υποσχόταν την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών μηχανισμών κοινωνικής προστασίας, προσφέροντας μια σαφή εναλλακτική λύση τόσο στην άνιση ολοκλήρωση της αγοράς όσο και στον εθνικιστικό απομονωτισμό. Αντιπροσώπευε μια θεμελιωδώς διαφορετική Ευρώπη – μια Ευρώπη που εξισορροπούσε τις οικονομικές ελευθερίες με την κοινωνική αλληλεγγύη. Ωστόσο, αυτή η προοδευτική αντι-αφήγηση μοιάζει πλέον να έχει αδειάσει από το περιεχόμενό της.

Το παράδοξο της καθολικής συναίνεσης

Είναι αξιοσημείωτο ότι η υπόσχεση για μια «κοινωνική Ευρώπη» δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει γίνει πανταχού παρούσα. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, πολιτικοί από όλο το ιδεολογικό φάσμα υπερασπίζονται τη δέσμευσή τους για μια κοινωνική Ευρώπη. Σχεδόν όλα τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα διεκδικούν πλέον, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, την ιδιοκτησία αυτού του οράματος. Αυτό που έχει αλλάξει ριζικά, ωστόσο, είναι οι ιδέες που στηρίζουν αυτή τη φαινομενικά κοινή δέσμευση.

Εξετάζοντας ένα εκτενές σώμα εγγράφων – από εκλογικά μανιφέστα έως «Λευκές Βίβλους» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – για να αποκωδικοποιήσουμε τι εννοούν πραγματικά οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων όταν αναφέρονται στην «κοινωνική Ευρώπη», διαπιστώνουμε ότι τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή σύγκλιση γύρω από έναν μινιμαλιστικό «κοινό πυρήνα» παραδοχών.

Σύμφωνα με αυτή τη συναίνεση, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει τα εθνικά κράτη πρόνοιας κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ακολουθώντας τη λογική των κοινωνικών επενδύσεων για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Τα φιλόδοξα πανευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, που κάποτε αποτελούσαν την καρδιά του οράματος της «κοινωνικής Ευρώπης», έχουν καταστεί σχεδόν ταμπού. Η συντριπτική συναίνεση που επικρατεί σήμερα επιμένει ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να παραμείνει σταθερά αγκιστρωμένη στο εθνικό επίπεδο.

Οι πολιτικές υποσχέσεις έχουν ημερομηνία λήξης

Αυτή η συναίνεση μπορεί να φαίνεται αδιαμφισβήτητη αν δεχτούμε ότι τα έθνη-κράτη αντιπροσωπεύουν πράγματι το βέλτιστο πεδίο για την κοινωνική πολιτική. Γίνεται όμως εξαιρετικά προβληματική όταν θυμόμαστε τον θεμελιώδη σκοπό της υπόσχεσης για μια «κοινωνική Ευρώπη»: να διατυπώσει ένα όραμα για ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον, όπου η ΕΕ θα εξισορροπεί ενεργά τις τάσεις της προς τη δημιουργία αγοράς με την απτή κοινωνική προστασία για όλους τους πολίτες.

Αρχικά σχεδιασμένος από τους σοσιαλιστές ως μέσο για την επίτευξη των στόχων τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο όρος έχει πλέον ενσωματωθεί σε ένα καθεστώς που ευνοεί το status quo, με αποτέλεσμα να έχει εξουδετερωθεί το ανατρεπτικό του δυναμικό. Ενώ η «κοινωνική Ευρώπη», που υλοποιείται μέσω αποσπασματικών «επιτευγμάτων», μπορεί ακόμα να αποφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις, η δύναμή της ως πολιτικό εργαλείο έχει εξασθενήσει.

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω. Σύμφωνα με την έρευνα «Ιδέες για την Κοινωνική Ευρώπη», τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίζουν τη μείωση της πολιτικής ελκυστικότητας της κοινωνικής Ευρώπης, αλλά δεν τολμούν να ανταποκριθούν με πραγματικά φιλόδοξες προτάσεις. Αντ’ αυτού, καταφεύγουν σε ρητορικές ανατροπές, αποδίδοντας όλο και πιο μεγαλοπρεπείς «ετικέτες» σε τεχνικές, αποσπασματικές πολιτικές. Αυτή η υπερβολική αντιστάθμιση απλώς επιταχύνει την απογοήτευση του κοινού, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αυξημένων προσδοκιών και αναπόφευκτης απογοήτευσης.

Μια παγκόσμια προειδοποίηση πέρα από τις Βρυξέλλες

Αυτή η δυναμική υπερβαίνει τόσο την κοινωνική πολιτική όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί παράδειγμα μιας ευρύτερης ανισορροπίας μεταξύ των ιδεών για αλλαγή που υποστηρίζουν οι προοδευτικοί και οι φιλελεύθεροι – και εκείνων που προωθούν τα ριζοσπαστικά δεξιά και απομονωτιστικά κινήματα. Αυτές οι ιδεολογικές ασυμμετρίες μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες για την κατανόηση του γιατί οι φιλελεύθεροι μεταπολεμικοί θεσμοί βρίσκονται υπό υπαρξιακή απειλή.

Αυτοί οι θεσμοί έχουν αναμφισβήτητα προσφέρει ευημερία και σταθερότητα, ωστόσο πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν σήμερα οικονομική αβεβαιότητα ή φοβούνται ότι θα χάσουν την κοινωνική τους θέση. Δεν δικαιολογούν όλες αυτές οι ανησυχίες μια αριστερή απάντηση, σημειώνει το Social Europe, εξηγώντας πως η απώλεια κοινωνικής θέσης που βιώνουν οι ιστορικά προνομιούχοι είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα ενός κόσμου που γίνεται πιο δίκαιος για τις μειονεκτούσες ομάδες. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια που προκύπτει από πραγματικές κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες απαιτεί σοβαρή δέσμευση και ουσιαστικές λύσεις.

Για δεκαετίες, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις έχουν διατυπώσει ολοκληρωμένα προγράμματα για τη μεταρρύθμιση βασικών φιλελεύθερων θεσμών, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μειονεκτούντων. Αν και αυτές οι υποσχέσεις διατήρησαν την αξιοπιστία τους σε αρκετά μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, οι ψηφοφόροι δεν είχαν κανένα κίνητρο να αποδεχθούν επικίνδυνες προτάσεις που αποσκοπούσαν στην πλήρη κατάργηση αυτών των θεσμών.

Να μην μείνει το ιδεολογικό πεδίο μάχης στα χέρια όσων θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα

Όταν ένα σύνθημα επαναλαμβάνεται σε αμέτρητες εκστρατείες χωρίς να υλοποιείται σε συγκεκριμένες αλλαγές, χάνει κάθε έλξη. Καθώς οι προοδευτικοί μετατρέπονται σε φύλακες ενός μη ικανοποιητικού status quo, οδηγούν ακούσια όσους επιζητούν την αλλαγή στα χέρια πιο ριζοσπαστικών εναλλακτικών λύσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αντιφιλελεύθερη και αντιδημοκρατική αντίδραση είναι «λάθος της αριστεράς». Ωστόσο, αξίζει να αναρωτηθούμε πώς μπορούν οι φιλελεύθεροι να καλύψουν το χάσμα, προσφέροντας νέες και καινοτόμες ιδέες για ουσιαστική πρόοδο.

Η κοινωνική Ευρώπη αποτελεί έτσι ένα προειδοποιητικό παράδειγμα με παγκόσμιες επιπτώσεις. Όχι μόνο οι φιλελεύθεροι, αλλά και οι στοχαστικοί συντηρητικοί πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για την εξέλιξη των μεταπολεμικών θεσμών, αν επιθυμούν να διατηρήσουν τα θεμελιώδη επιτεύγματά τους. Αυτό απαιτεί κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από τεχνοκρατικές μικροδιορθώσεις. Απαιτεί συγκεκριμένα, απτά οράματα για ένα πραγματικά διαφορετικό μέλλον, σε συνδυασμό με το πολιτικό θάρρος να ακολουθηθούν τα βήματα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή τους.

Χωρίς τέτοιο όραμα και αποφασιστικότητα, το ιδεολογικό πεδίο μάχης θα παραμείνει υπό την κυριαρχία εκείνων που υπόσχονται να καταστρέψουν τα πάντα, αφήνοντας τους υπερασπιστές της φιλελεύθερης δημοκρατίας οπλισμένους μόνο με κενά συνθήματα και την ξεθωριασμένη μνήμη καλύτερων εποχών.

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκηματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Δημοσκόπηση Gallup 19.09.25

Περπατώντας στην πόλη, όταν ο φόβος δεν είναι εδώ - Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς;

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Ιράν: Λέει ότι κατέθεσε «δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων
Προς την Ε3 19.09.25

«Δίκαιη» πρόταση για τα πυρηνικά λέει ότι κατέθεσε το Ιράν για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή των κυρώσεων

Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», υποστηρίζει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών
«Αποανθρωποποίηση» 19.09.25

«Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι άνθρωποι»: Η γενοκτονία στη Γάζα χτίστηκε πάνω σε προπαγάνδα δεκαετιών

Το Ισραήλ έχει αφαιρέσει από τους Παλαιστινίους την ανθρώπινη υπόσταση τους για δεκαετίες, οδηγώντας τελικά στη σημερινή γενοκτονία στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκηματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλής βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)

Η La Liga δημοσίευσε τα μισθολογικά όρια, με τη Μπαρτσελόνα να υφίστατο μείωση και τη Σεβίλλη αύξηση αλλά να είναι ακόμη στα χαμηλά! Μακράν πρώτη η Ρεάλ, με διπλάσιο όριο από τη Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια; Η θέση της Ελλάδας
Δημοσκόπηση Gallup 19.09.25

Περπατώντας στην πόλη, όταν ο φόβος δεν είναι εδώ - Σε ποιες χώρες οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς;

Στην Ελλάδα η μία στις δύο γυναικες φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη στο δρόμο τη νύχτα. Αυτό προκύπτει απο τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Gallup για την ασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
«Συναισθηματική αξία» 19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

