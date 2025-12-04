Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως είχε πριν περίπου δέκα ημέρες τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της κρίσης ανάμεσα στις δυο χώρες, κάνοντας λόγο για συνομιλία που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια» (στις φωτογραφίες αρχείου του Reuters, επάνω, Μαδούρο, αριστερά, και Τραμπ).

Ο Μαδούρο μιλά για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» με τις ΗΠΑ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», είπε ο κ. Μαδούρο στη δημόσια τηλεόραση.

Εκανε ακόμη λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα με τον βενεζουελάνο ομόλογό του.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ηταν μια τηλεφωνική κλήση», είχε δηλώσει ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος του, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη.

Απειλές…

Η Wall Street Journal, από την άλλη, έγραψε, επικαλούμενη άτομα ενημερωμένα για το θέμα, ότι Τραμπ και Μαδούρο φέρονται να συζήτησαν τα αιτήματα της Βενεζουέλας για γενική αμνηστία στον πρόεδρό της, τους ανώτερους συνεργάτες του και τις οικογένειές τους, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν οικονομικές κυρώσεις και ποινικές διώξεις από τις ΗΠΑ,

Ο ρεπουμπλικάνος είπε στον Μαδούρο, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, ότι αν δεν φύγει οικειοθελώς, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας.