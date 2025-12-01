Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι είχε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, που κατηγορεί τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην Καραϊβική θάλασσα με σκοπό στην πραγματικότητα να τον ανατρέψει (στην εικόνα από ABC News: Lindsay Dunbar, επάνω, Μαδούρο, αριστερά, και Τραμπ).

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ηταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος του, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη με τον σοσιαλιστή ομόλογό του, που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα The New York Times, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η προειδοποίηση για κλείσιμο του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον ηγέτη της ότι η Ουάσιγκτον θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας αν δεν αποχωρήσει οικειοθελώς από την εξουσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος γύρω από τη Βενεζουέλα πρέπει να θεωρείται κλειστός, κλιμακώνοντας την ένταση με τον Μαδούρο και δίνοντας ένα ακόμη σημάδι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να χτυπήσει στόχους στην ξηρά.

Στην τηλεφωνική συνομιλία της περασμένης εβδομάδας, ο Τραμπ και ο Μαδούρο φέρονται, όπως έγραψε η Wall Street Journal, να συζήτησαν τα αιτήματα της Βενεζουέλας για γενική αμνηστία στον πρόεδρό της, τους ανώτερους συνεργάτες του και τις οικογένειές τους, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν οικονομικές κυρώσεις και ποινικές διώξεις από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που είναι ενημερωμένα για το θέμα.

Αν δεν φύγει οικειοθελώς…

Ο Τραμπ είπε στον Μαδούρο ότι αν δεν φύγει οικειοθελώς, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας.