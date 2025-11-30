newspaper
Wall Street Journal: Τι συζήτησαν Τραμπ και Μαδούρο στην τηλεφωνική τους συνομιλία
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 05:44

Wall Street Journal: Τι συζήτησαν Τραμπ και Μαδούρο στην τηλεφωνική τους συνομιλία

Η αμερικανική Wall Street Journal δημοσίευσε πληροφορίες από πηγές με γνώση της συνομιλίας και μετέφεραν το πολεμικό κλίμα και την πίεση του Τραμπ προς τον Μαδούρο

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Η προειδοποίηση για κλείσιμο του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον ηγέτη της Βενεζουέλας ότι η Ουάσιγκτον θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας αν δεν αποχωρήσει οικειοθελώς από την εξουσία, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος γύρω από τη Βενεζουέλα πρέπει να θεωρείται κλειστός, εντείνοντας τις εντάσεις με τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και δίνοντας ένα ακόμη σημάδι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να χτυπήσει στόχους στην ξηρά.

«Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα ως κλειστό στο σύνολό του», έγραψε ο Τραμπ το Σάββατο το πρωί.

Η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Θα ξεκινήσει σύντομα προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ

Πριν από δύο ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαινίχθηκε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιθέσεις επί χερσαίων στόχων στη Βενεζουέλα. «Η ξηρά είναι ευκολότερη. Αυτό θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Τους προειδοποιήσαμε να σταματήσουν να στέλνουν δηλητήριο στη χώρα μας», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Ημέρα των Ευχαριστιών στο Mar-a-Lago.

Στην τηλεφωνική συνομιλία της περασμένης εβδομάδας, ο Τραμπ και ο Μαδούρο φέρονται σύμφωνα με την εφημερίδα συζήτησαν τα αιτήματα της Βενεζουέλας για γενική αμνηστία για τον Μαδούρο, τους ανώτερους συνεργάτες του και τις οικογένειές τους, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν οικονομικές κυρώσεις και ποινικές διώξεις από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ο Τραμπ είπε στον Μαδούρο ότι αν δεν φύγει οικειοθελώς, οι ΗΠΑ θα εξετάσουν άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συζήτηση. Η τηλεφωνική συνομιλία αναφέρθηκε νωρίτερα από την εφημερίδα New York Times.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει προσομοιώσεις επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη και βομβαρδιστικά αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και έναν αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας. Έχουν επίσης επεκτείνει την παρουσία τους στην Καραϊβική, ώστε να μπορούν να αυξήσουν τον ρυθμό των πτητικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική δράση.

World
Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

