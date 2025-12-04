Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στους βουλευτές της ΝΔ και του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Μπουνάκη, κατά την κατάθεση του τελευταίου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές προσπάθησαν να «πάρουν τη ρεβάνς» από την αντιπολίτευση και να στηρίξουν τον ισχυρισμό ότι το σκάνδαλο δεν αφορά μόνο το κυβερνών κόμμα αλλά είναι διαχρονικό και οι ευθύνες αγγίζουν όλα τα κόμματα.

Ο κ. Μπουνάκης αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έκανε λόγο για εκστρατεία σπίλωσης του ονόματός του επειδή ανήκει στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive ΑΕ στην Κρήτη, έχει εμφανιστεί από δημοσιεύματα ως εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατηγορία ότι μία δήλωση παραγωγού που πραγματοποιήθηκε από το ΚΥΔ του αφορούσε δημόσια έκταση στη λίμνη Κάρλα.

Βασισμένος σε σημερινό δημοσίευμα, που αναφέρεται σε ύποπτες σχέσεις του κ. Μπουνάκη με προφυλακισμένο πρώην συνεργάτη του, ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική, Μακάριος Λαζαρίδης, υποστήριξε ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη».

Ο κ. Μπουνάκης αμφισβήτησε ευθέως τόσο την εγκυρότητα των πληροφοριών που επικαλέστηκε ο κ. Λαζαρίδης όσο και τις προθέσεις του σημειώνοντας ότι ο μόνος λόγος που το όνομά του βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των σάιτ είναι γιατί ο ίδιος είναι ΠΑΣΟΚ.

«Είμαι ΠΑΣΟΚ από τα 14. Είμαι πολύ ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο κ. Μπουνάκης αφού επιβεβαίωσε ότι είναι αναπληρωτής γραμματέας του τομέα αγροτικής πολιτικής του κόμματος, υποψήφιος βουλευτής στο παρελθόν και φίλος και υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το σύστημα δέχτηκε την αίτηση – Δεν έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα

Ειδικότερα σε σχέση με τη δήλωση της παραγωγού Ε.Α. που έγινε μέσω του ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη αυτός είπε ότι η ίδια προσκόμισε ηλεκτρονικό μισθωτήριο που είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ για αγροτεμάχιο που βρισκόταν δίπλα στη λίμνη Κάρλα, που διέθετε επίσης ΑΤΑΚ.

«Το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έδειχνε ότι η έκταση αυτή δεν είναι ούτε δημόσια ούτε κάποιου άλλου», είπε ο κ. Μπουνάκης που έδειξε τους σχετικούς χάρτες που εμφάνιζε το σύστημα των δηλώσεων.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σε αφήνει μέσα από το σύστημα να δηλώσεις δημόσια έκταση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το σύστημα όχι μόνο έκανε δεκτή την αίτηση αλλά προχώρησε και σε πληρωμή.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέχρι τώρα δεν γνωρίζει εάν όντως η συγκεκριμένη δήλωση έχει οποιαδήποτε κρυφή παρατυπία αλλά επεσήμανε ότι τα ΚΥΔ εκ του νόμου δεν είναι ελεγκτικός μηχανισμός και εφόσον τα έγγραφα που καταθέτει ο παραγωγός – που είναι ο μόνος υπεύθυνος για το αληθές των στοιχείων που προσκομίζει- είναι αυτά που ζητούνται από το σύστημα, τότε το ΚΥΔ δεν έχει αρμοδιότητα να απορρίψει τη δήλωση.

«Υπάρχουν 35 ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα που δηλώνουν εκτάσεις στην Κάρλα. Τα τέσσερα από την Κρήτη», υπογράμμισε και επανέλαβε ότι έγινε τόσος ντόρος για τον ίδιο και ακούστηκαν αναλήθειες με βάση μία μόνο αμφισβητήσιμη δήλωση που όμως κατατέθηκε νόμιμα.

Οι σχέσεις με Κουτσάκη

Ο κ. Μπουνάκης ερωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη για τις σχέσεις του με τον κ. Κουτσάκη που βρίσκεται προφυλακισμένος για εμπλοκή του σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τα Γιαννιτσά για πλαστές δηλώσεις αγροτών.

Ο κ .Μπουνάκης ανέφερε ότι ο κ. Κουτσάκης ήταν εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας του, είχε δικό του εγκεκριμένο κωδικό στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνέλεγε δηλώσεις τις οποίες υπέβαλε μέσω του δικού του ΚΥΔ.

«Η συνεργασία μας κράτησε από το 2018 έως το 2023. Οι αιτήσεις που έχει καταχωρίσει (σ.σ. και η αίτηση στη λίμνη Κάρλα) ήταν δική του ευθύνη. Μας έφερνε 600 αιτήσεις κάθε χρόνο στην εταιρεία και πληρωνόταν αναλόγως, σχεδόν με 50 ευρώ τη μία.

Όλες οι συναλλαγές μας είναι τιμολογημένες και κατατεθειμένες στην εφορία αλλά και στην αστυνομία που μας ζήτησε στοιχεία μετά τη σύλληψη του κ. Κουτσάκη», ανέφερε ο κ. Μπουνάκης και υπογράμμισε ότι οι κατηγορίες εις βάρος του πρώην συνεργάτη του δεν έχουν να κάνουν με τη μεταξύ τους συνεργασία αλλά με την εμπλοκή του σε ΚΥΔ στα Γιαννιτσά.

«Δεν με έχει ενοχλήσει ούτε η οικονομική αστυνομία ποτέ, ούτε η ευρωπαϊκή εισαγγελία», σημείωσε.

Για πλαστές δηλώσεις χρειάζεται μηχανισμός

Σε άλλο σημείο ο κ. Μπουνάκης, απαντώντας σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη, ανέφερε ότι το ΚΥΔ που ελέγχεται στα Γιαννιτσά για εγκληματική οργάνωση «από ό,τι έχω διαβάσει έκανε πλαστά μισθωτήρια. Είναι άλλο πράγμα να σου φέρνουν μια αίτηση και να την καταχωρείς σε ένα σύστημα και άλλο να έχεις τον μηχανισμό να γνωρίζεις ποια αγροτεμάχια σε όλη την Ελλάδα είναι κενά, να οργανώνεις εσύ τις αιτήσεις, τα μισθωτήρια κλπ», δήλωσε αφήνοντας να εννοηθεί ότι για κάτι τέτοιο απαιτούνται και οι κατάλληλες διασυνδέσεις.

Αυτό που επεσήμαναν αρκετοί βουλευτές και της αντιπολίτευσης είναι ότι η περίπτωση που ήρθε στο φως για δηλώσεις στη λίμνη Κάρλα δείχνει ότι ναι μεν μπορεί να είναι μια διαδικασία νομότυπη ή νομιμοφανής, αλλά παρόλα αυτά είναι καταφανώς διαβλητή καθώς κάποιος από οποιοδήποτε σημείο της χώρας μπορεί να δηλώσει καλλιέργειες σε άλλο σημείο και να πάρει επιδοτήσεις χωρίς να καλλιεργεί πραγματικά αυτά τα στρέμματα.

Η Μιλένα Αποστολάκη μάλιστα ανέφερε ότι εάν η ίδια ήταν στη θέση του κ. Μπουνάκη με μια μεγάλη εταιρεία που περιλάμβανε ένα ΚΥΔ που ο τζίρος του ήταν 3% του συνολικού τζίρου (σ.σ. όπως είπε ο κ. Μπουνάκης) και εφόσον δεν υπάρχει όπως αποδεικνύεται θωράκιση απέναντι σε όσους θέλουν να εξαπατήσουν το σύστημα, θα το έκλεινε.