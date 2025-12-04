newspaper
04.12.2025
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
04 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ

Ένταση μεταξύ του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στους βουλευτές της ΝΔ και του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Μπουνάκη, κατά την κατάθεση του τελευταίου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές προσπάθησαν να «πάρουν τη ρεβάνς» από την αντιπολίτευση και να στηρίξουν τον ισχυρισμό ότι το σκάνδαλο δεν αφορά μόνο το κυβερνών κόμμα αλλά είναι διαχρονικό και οι ευθύνες αγγίζουν όλα τα κόμματα.

Ο κ. Μπουνάκης αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έκανε λόγο για εκστρατεία σπίλωσης του ονόματός του επειδή ανήκει στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive ΑΕ στην Κρήτη, έχει εμφανιστεί από δημοσιεύματα ως εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατηγορία ότι μία δήλωση παραγωγού που πραγματοποιήθηκε από το ΚΥΔ του αφορούσε δημόσια έκταση στη λίμνη Κάρλα.

Βασισμένος σε σημερινό δημοσίευμα, που αναφέρεται σε ύποπτες σχέσεις του κ. Μπουνάκη με προφυλακισμένο πρώην συνεργάτη του, ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική, Μακάριος Λαζαρίδης, υποστήριξε ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη».

Ο κ. Μπουνάκης αμφισβήτησε ευθέως τόσο την εγκυρότητα των πληροφοριών που επικαλέστηκε ο κ. Λαζαρίδης όσο και τις προθέσεις του σημειώνοντας ότι ο μόνος λόγος που το όνομά του βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των σάιτ είναι γιατί ο ίδιος είναι ΠΑΣΟΚ.

«Είμαι ΠΑΣΟΚ από τα 14. Είμαι πολύ ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο κ. Μπουνάκης αφού επιβεβαίωσε ότι είναι αναπληρωτής γραμματέας του τομέα αγροτικής πολιτικής του κόμματος, υποψήφιος βουλευτής στο παρελθόν και φίλος και υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το σύστημα δέχτηκε την αίτηση – Δεν έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα

Ειδικότερα σε σχέση με τη δήλωση της παραγωγού Ε.Α. που έγινε μέσω του ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη αυτός είπε ότι η ίδια προσκόμισε ηλεκτρονικό μισθωτήριο που είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ για αγροτεμάχιο που βρισκόταν δίπλα στη λίμνη Κάρλα, που διέθετε επίσης ΑΤΑΚ.

«Το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ έδειχνε ότι η έκταση αυτή δεν είναι ούτε δημόσια ούτε κάποιου άλλου», είπε ο κ. Μπουνάκης που έδειξε τους σχετικούς χάρτες που εμφάνιζε το σύστημα των δηλώσεων.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σε αφήνει μέσα από το σύστημα να δηλώσεις δημόσια έκταση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το σύστημα όχι μόνο έκανε δεκτή την αίτηση αλλά προχώρησε και σε πληρωμή.

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέχρι τώρα δεν γνωρίζει εάν όντως η συγκεκριμένη δήλωση έχει οποιαδήποτε κρυφή παρατυπία αλλά επεσήμανε ότι τα ΚΥΔ εκ του νόμου δεν είναι ελεγκτικός μηχανισμός και εφόσον τα έγγραφα που καταθέτει ο παραγωγός – που είναι ο μόνος υπεύθυνος για το αληθές των στοιχείων που προσκομίζει- είναι αυτά που ζητούνται από το σύστημα, τότε το ΚΥΔ δεν έχει αρμοδιότητα να απορρίψει τη δήλωση.

«Υπάρχουν 35 ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα που δηλώνουν εκτάσεις στην Κάρλα. Τα τέσσερα από την Κρήτη», υπογράμμισε και επανέλαβε ότι έγινε τόσος ντόρος για τον ίδιο και ακούστηκαν αναλήθειες με βάση μία μόνο αμφισβητήσιμη δήλωση που όμως κατατέθηκε νόμιμα.

Οι σχέσεις με Κουτσάκη

Ο κ. Μπουνάκης ερωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη για τις σχέσεις του με τον κ. Κουτσάκη που βρίσκεται προφυλακισμένος για εμπλοκή του σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τα Γιαννιτσά για πλαστές δηλώσεις αγροτών.

Ο κ .Μπουνάκης ανέφερε ότι ο κ. Κουτσάκης ήταν εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας του, είχε δικό του εγκεκριμένο κωδικό στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνέλεγε δηλώσεις τις οποίες υπέβαλε μέσω του δικού του ΚΥΔ.

«Η συνεργασία μας κράτησε από το 2018 έως το 2023. Οι αιτήσεις που έχει καταχωρίσει (σ.σ. και η αίτηση στη λίμνη Κάρλα) ήταν δική του ευθύνη. Μας έφερνε 600 αιτήσεις κάθε χρόνο στην εταιρεία και πληρωνόταν αναλόγως, σχεδόν με 50 ευρώ τη μία.

Όλες οι συναλλαγές μας είναι τιμολογημένες και κατατεθειμένες στην εφορία αλλά και στην αστυνομία που μας ζήτησε στοιχεία μετά τη σύλληψη του κ. Κουτσάκη», ανέφερε ο κ. Μπουνάκης και υπογράμμισε ότι οι κατηγορίες εις βάρος του πρώην συνεργάτη του δεν έχουν να κάνουν με τη μεταξύ τους συνεργασία αλλά με την εμπλοκή του σε ΚΥΔ στα Γιαννιτσά.

«Δεν με έχει ενοχλήσει ούτε η οικονομική αστυνομία ποτέ, ούτε η ευρωπαϊκή εισαγγελία», σημείωσε.

Για πλαστές δηλώσεις χρειάζεται μηχανισμός

Σε άλλο σημείο ο κ. Μπουνάκης, απαντώντας σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη, ανέφερε ότι το ΚΥΔ που ελέγχεται στα Γιαννιτσά για εγκληματική οργάνωση «από ό,τι έχω διαβάσει έκανε πλαστά μισθωτήρια. Είναι άλλο πράγμα να σου φέρνουν μια αίτηση και να την καταχωρείς σε ένα σύστημα και άλλο να έχεις τον μηχανισμό να γνωρίζεις ποια αγροτεμάχια σε όλη την Ελλάδα είναι κενά, να οργανώνεις εσύ τις αιτήσεις, τα μισθωτήρια κλπ», δήλωσε αφήνοντας να εννοηθεί ότι για κάτι τέτοιο απαιτούνται και οι κατάλληλες διασυνδέσεις.

Αυτό που επεσήμαναν αρκετοί βουλευτές και της αντιπολίτευσης είναι ότι η περίπτωση που ήρθε στο φως για δηλώσεις στη λίμνη Κάρλα δείχνει ότι ναι μεν μπορεί να είναι μια διαδικασία νομότυπη ή νομιμοφανής, αλλά παρόλα αυτά είναι καταφανώς διαβλητή καθώς κάποιος από οποιοδήποτε σημείο της χώρας μπορεί να δηλώσει καλλιέργειες σε άλλο σημείο και να πάρει επιδοτήσεις χωρίς να καλλιεργεί πραγματικά αυτά τα στρέμματα.

Η Μιλένα Αποστολάκη μάλιστα ανέφερε ότι εάν η ίδια ήταν στη θέση του κ. Μπουνάκη με μια μεγάλη εταιρεία που περιλάμβανε ένα ΚΥΔ που ο τζίρος του ήταν 3% του συνολικού τζίρου (σ.σ. όπως είπε ο κ. Μπουνάκης) και εφόσον δεν υπάρχει όπως αποδεικνύεται θωράκιση απέναντι σε όσους θέλουν να εξαπατήσουν το σύστημα, θα το έκλεινε.

Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
04.12.25
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα
04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα στον Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
04.12.25
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα
04.12.25
Πολιτική 04.12.25

Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα

Κοινή έρευνα του Inside Story, της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και του ερευνητικού δικτύου WAV αποκαλύπτουν πως η εταιρεία Intellexa ζει και βασιλεύει και δραστηριοποιείται μέσω Predator, πραγματοποιώντας νέες επιθέσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν τα χρωστούμενα. Μόνο από πέρυσι τους οφείλεται μισό δισ. και η κυβέρνηση ΝΔ ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αποτυγχάνοντας να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
04.12.25
Διπλωματία 04.12.25

Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Casus Belli απαντά η Αθήνα.

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
04.12.25
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη
04.12.25
Διπλωματία 04.12.25

Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη

Γιατί δεν μπαίνει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας - Πόσο θα διαρκέσουν τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά και τα μηνύματα της Άγκυρας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη για τους βιοπαλαιστές αγρότες – «Ο αγώνας τους είναι δίκαιος»
04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Κουτσούμπας: Επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη για τους βιοπαλαιστές αγρότες – «Ο αγώνας τους είναι δίκαιος»

Ο αγώνας των αγροτών «στηρίζεται από τον ελληνικό λαό», τονίζει ο κ. Κουτσούμπας κατηγορώντας την κυβέρνηση, ότι αντί να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους, αντιμετωπίζει τις κινητοποιήσεις με καταστολή

Σύνταξη
Επίκειται επιστολή Ανδρουλάκη προς Φάμελλο και Χαρίτση – Στο επίκεντρο το άρθρο 86 τοu Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών
04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Επίκειται επιστολή Ανδρουλάκη προς Φάμελλο και Χαρίτση – Στο επίκεντρο το άρθρο 86 τοu Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών

Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να καλέσει σε διάλογο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ο ρόλος του Παναγιώτη Δουδωνή και η εκδήλωση του «In Social» με ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς
04.12.25
in Confidential 04.12.25

Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς

Πολιτικό γεγονός η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση ενός νέου κινήματος που θα κληθεί να βρεθεί απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
04.12.25
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
03.12.25
«Ιθάκη» 03.12.25

Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα

Υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα της ΝΔ για το καταστροφικό 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό. Ενδεικτικό της σύμπνοιας, το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ολοκληρώνονται με παρεμφερή τρόπο, με αναφορά στο rebranding Τσίπρα.

Σύνταξη
Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
04.12.25
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης

Η Super League συνεδριάζει τη Δευτέρα (8/12) μέσω τηλεδιάσκεψης και μεταξύ άλλων θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι την 26η αγωνιστική

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους
04.12.25
Ελλάδα 04.12.25

Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
04.12.25
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό
04.12.25
Der Spiegel 04.12.25

Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επικαλείται σημείωμα που διέρρευσε από τηλεφωνική συνομιλία των Ευρωπαίων. Δυσπιστία εκτός από τον Μακρόν για τις αμερικανικές ενέργειες εξέφρασαν κι άλλοι ηγέτες.

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
04.12.25
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα στον Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα
Πολιτική 04.12.25

Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα

Κοινή έρευνα του Inside Story, της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και του ερευνητικού δικτύου WAV αποκαλύπτουν πως η εταιρεία Intellexa ζει και βασιλεύει και δραστηριοποιείται μέσω Predator, πραγματοποιώντας νέες επιθέσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν τα χρωστούμενα. Μόνο από πέρυσι τους οφείλεται μισό δισ. και η κυβέρνηση ΝΔ ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αποτυγχάνοντας να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά
04.12.25
Τα Νέα της Αγοράς 04.12.25

Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά

Τα Χριστούγεννα γεμίζουν τη ζωή μας με γεύσεις και αρώματα που μας μεγάλωσαν, με τα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ που φέρνουν νοσταλγία, ποιότητα και αυθεντικότητα στο γιορτινό τραπέζι

Σύνταξη
«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
04.12.25
Κεταμίνη 04.12.25

«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι

Ο Σαλβαδόρ Πλασένθια, ο γιατρός που παρείχε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, με το δικαστήριο να μιλά για «εκμετάλλευση» του ηθοποιού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 04.12.25

Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Casus Belli απαντά η Αθήνα.

Σύνταξη
Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα
04.12.25
Συγκεντρωτικά στοιχεία 04.12.25

Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα

Αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς προβάτων

Σύνταξη
Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»
04.12.25
Ελλάδα 04.12.25

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»

Ο 48χρονος είπε στους δικαστές ότι «εγώ δεν έχω εμπλοκή ένα θέλημα έκανα», υποστηρίζοντας ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρίσκονταν εκτός Αθηνών.

Σύνταξη
Κικίλιας: «Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» – Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο
04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» λέει ο Κικίλιας - Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο

«Η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και το δικαίωμα των πολιτών να ταξιδεύουν σωστά, είναι αδιαπραγμάτευτα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Σύνταξη
«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» – Νέα έρευνα
04.12.25
Το πόρισμα 04.12.25

«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» - Νέα έρευνα

Η Ρωσία ανέκαθεν αρνείτο την όποια ανάμιξη στην υπόθεση που αφορούσε τον κατάσκοπο Σεργκέι Σκριπάλ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα

Σύνταξη
Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»
04.12.25
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»

Οπαδός της Παρτιζάν, οι οπαδοί της οποίας είναι «αδερφοποιημένοι» με αυτούς του ΠΑΟΚ, έχει δηλώσει ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, ο ρέφερι που ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον «Δικέφαλο του Βορρά» και τον Άρη.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

