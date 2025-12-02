Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου

Να προστατεύσει την αξιοπιστία που της έχει απομείνει επιχειρεί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αμαρτωλές κοινοτικές επιδοτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Δικαιοσύνη τις καταθέσεις των των «τυχερών» μαρτύρων, που κέρδισαν – σε ορισμένες περιπτώσεις επανηλλειμένως – σε λαχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το κατά πόσο τα λαχεία προήλθαν από τη νόμιμη οδό. Παράλληλα, με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων αποφασίστηκε να αποσταλούν οι υποθέσεις και στο ΣΔΟΕ, για να φανεί αν έχει ήδη γίνει έλεγχος και ποιο το πόρισμα αυτού.

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από την πρόταση της πλειοψηφίας, που όμως δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν θεωρώντας κοροϊδία και επικοινωνιακό τέχνασμα την ακολουθούμενη διαδικασία, καθώς η απόφαση ελήφθη προκαταβολικά, χωρίς προηγουμένως να έχει προλάβει να καταθέσει ο κ. Μαγειρίας που σύμφωνα με την σύντροφό του (Σεμερτζίδου) έχει κερδίσει το λαχείο.

Μάλιστα, μέσα στην αναμπουμπούλα, η ΝΔ ζήτησε και πέτυχε – λόγω πλειοψηφίας – να αποσταλεί στη Δικαιοσύνη και η υπόθεση του κ. Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ με το ερώτημα της ψυδομαρτυρίας. Σε εκείνο το σημείο, δε, η Μιλένα Αποστολάκη αντέδρασε, ζητώντας να συμπεριληφθούν και τα ονόματα των Μάκη Βορίδη και Φάνη Παπά με το ίδιο ερώτημα, χωρίς ωστόσο η πρόταση να γίνει αποδεκτή από τη ΝΔ.

«Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι από τη μέρα που εγκατέλειψε το Αγροτικής δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και, την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Ντογκούλης επιβεβαίωσε ότι ετοιμαζόταν να πάει να τον δει στο Μαξίμου, γιατί ήταν πρόσωπο αναφοράς στον αγροτικό συνδικαλιστικό κόσμο. Το ίδιο και για τον Φάνη Παππά και την κατάθεσή του σε σχέση με ελέγχους που είχαν διαταχθεί από τον κ. Βάρρα και δική του απόφαση, με την οποία ακυρώνονται οι έλεγχοι», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι κοροϊδία. Έλεος! Θα ψηφίσουμε για το μέλλον; Είναι δυνατόν; Μπορεί να ψηφίσουμε για το μέλλον; Όταν συμβεί να ψηφίσουμε… ξεφτιλίζετε τη διαδικασία», τόνισε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ να υπογραμμίζει: «Δεν συμμετέχουμε σε μορφές συγκάλυψης της βρωμιάς και της δυσωδίας».

Επιφυλακτική με ίσες αποστάσεις η «ντροπαλή» Μαρκοπούλου

Παράλληλα, στην εξεταστική άνοιξε μια κουβέντα ωρών αναφορικά με το αίτημα της Δέσποινας Μαρκοπούλου, εκπροσώπου της ΣΟΛ ΑΕ, της εταιρείας δηλαδή των ορκωτών ελεγκτών που ήλεγξε τα κιτάπια του ΟΠΕΚΕΠΕ τις περιόδους 2021-2023, να μην καταθέσει δημόσια, επικαλούμενη την προστασία των προσωπικών της δεδομένων.

Η επιτροπή, για να γλιτώσει τον εξευτελισμό, απέρριψε το αίτημα της μάρτυρα, ομόφωνα, με την κ. Μαρκοπούλου να προσέρχεται και να καταθέτει, χωρίς φυσικά να κάνει σοφότερα τα μέλη για την ουσία της υπόθεσης.

Η κ. Μαρκοπούλου αναγνώρισε πως από τους ελέγχους προέκυψαν ευρήματα που αφορούν στα κριτήρια διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ και πληρωμές που έγιναν χωρίς επαρκείς ελέγχους. Μεταξύ άλλων, στήριξε τη Παρασκευή Τυχεροπούλου, λέγοντας πως οι καθυστερήσεις των στοιχείων δεν έγιναν μόνο από εκείνη, αλλά από ολόκληρο τον Οργανισμό.

«Ζητάγαμε πράγματα από την πληροφορική και πάλι δεν τα λαμβάναμε», είπε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε πως οι συνεχείς αλλαγές στις θέσεις ευθύνης και στην πολιτική ηγεσία πήγαν πίσω τις όλες διαδικασίες. «Δεν είναι σύνηθες να αλλάζει κάθε χρόνο ο πρόεδρος και οι διοικήσεις. Δεν θα κρίνω εγώ αν έκανε καλό στον Οργανισμό, αλλά για τη δουλειά μου δεν είναι σύνηθες να αλλάζουν διοικήσεις και δεν είναι χρήσιμο, ούτε βοηθούσε…», ανέφερε.