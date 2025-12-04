Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ

Θύμα των καταστάσεων και της δημοσιότητας που προκαλούν τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία έχει στην κατοχή του, εφμανίστηκε κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ο Χρήστος Μαγειρίας, αγρότης και κάτοχος της περιβόητης Ferrari, που έχει γίνει σήμα κατατεθέν των κοινοτικών επιδοτήσεων και συνολικά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μαγειρίας αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που πέρασε από μικρός, καταγόμενος από αγροτική οικογένεια, ωστόσο σε σημεία που πιέστηκε από τις ερωτήσεις των βουλευτών, επικαλέστηκε τη μεγάλη περιουσία που είχε ο πατέρας του για να δικαιολογήσει τα τεράστια ποσά που πέρασαν από τα χέρια του. Μάλσιτα, αναρωτήθηκε πώς θα ζήσουν τα ζωντανά του, λόγω του γεγονότος πως δεν έχει ακόμα πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΠΕ, παρότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του έχουν λάβει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ επιδοτήσεις από το 2019 (ο ίδιος 593.000 ευρώ).

Ο μάρτυρας, ισχυρίστηκε πως την περιβόητη Ferrari την αγόρασε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση που έγινε σε κτήμα της μητέρας του κοντά στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Για τα δε τυχερά λαχεία, αποκάλυψε πως κέρδισε περί τις 25.000 ευρώ σε δελτία τζόκερ που έπαιξε.

Μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι πέρασε από τα μπλόκα που έχουν στήσει οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες και απάντησε πως θα μπορούσε αν ήθελε να το κάνει οδηγώντας τα πολυτελή του αυτοκίνητα, καθώς, όπως είπε, «δεν τα έχω κλέψει από κανέναν».

Ο κ. Μαγειρίας χαρακτήρισε ασόβαρα τα αποτελέσματα του ελέγχου που του έγινε το 2018 από τις αρμόδιες αρχές, βάσει του οποίου προέκυψαν τριγωνικές συναλλαγές μεταβίβασης ζώων.

«Ο έλεγχος λέει, όσον αφορά τον Μαγειρία φαίνεται ότι ώθησε φυσικά πρόσωπα να ανοίξουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ΑΦΜ χωρίς ζώα. Κατά τον έλεγχο στα φυσικά πρόσωπα δεν βρέθηκε ζώο, γιατί όπως προκύπτει δεν υπήρξαν ποτέ ζώα. Η αδερφή του κ. Μαγειρία, Ελένη, δηλώνει ότι παρότι εμφανίζει κινήσεις γίνεται εν αγνοία της, επιρρίπτοντας ευθύνες στον αδερφό της. Ο ξάδερφός σας, Στέτσιος Αλέξανδρος – δεν βρίσκουν κανένα ζώο από τα 124. Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης μαζί σας, ανασκευάζει και υπέδειξε στάβλο που ήταν αποθήκη ζωοτροφών. Η εξήγησή σας είναι ότι κάνετε δωρεά ζώα για να μη πεθάνουν σε δική σας εκμετάλλευση. Αυτά παραπέμπουν σε μεγάλη απάτη εγκληματικής οργάνωσης που περιγράφει η εισαγγελία», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, με τον μάρτυρα να απαντά: «Δεν έχω ξάδερφο. Καταλαβαίνετε πόσο σαφές είναι το πόρισμα του ΣΔΟΕ…».

Επιπλέον, κλήθηκε να απαντήσει και σε ερώτηση για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας την οποία και αρνήθηκε, παρότι παραδέχθηκε πως του έγινε έλεγχος και γι’ αυτό. «Το 2015 ήρθε μεικτό κλιμάκιο από την Αθήνα, της δίωξης αρχαιοκαπηλίας, έκαναν έφοδο, τους ρώτησα τι γίνεται. Αρχαία δεν θα βρείτε εδώ, είπα, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Έψαξαν τα κλιμάκια και δεν βρήκαν κάτι. Βρήκαν 3 πιστόλια του συγχωρεμένου του πατέρα μου, αθωώθηκα στο δικαστήριο γιατί ήταν κειμήλια», υποστήριξε.

Η γονική παροχή των 300.000 ευρώ και η Αρχή για το Ξέπλυμα

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως το 2023 ο Χρήστος Μαγειρίας εμφανίζεται να έχει λάβει, μέσω τροποποιητικής δήλωσης της μητέρας του, 295.000 ευρώ ως γονική παροχή, χωρίς όμως να είσαι σε θέση να γνωρίζει και κυρίως να αποκαλύψει στην εξεταστική επιτροπή από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά. «Θα ζητήσω 55 χρόνια που δουλεύει, μαμά από πού έχεις αυτά τα λεφτά;», αναρωτήθηκε.

«Ο κ. Βουρλιώτης έφτιαξε ένα τεράστιο ποσό για 2 οικογένειες. Δεν είμαστε σε κάποια δράση. Εμείς δεν ήμασταν μέσα στους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας, γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι. Όταν άρχισαν να λένε για μεγαλοκτηνοτρόφο, πάλι δεν είμαστε εμείς. Από 5-6 Αυγούστου άρχισε να αιωρείται αυτό για την οικογένειά μου. Έκανε ένα βιαστικό πόρισμα η Αρχή και για αυτό έχω κάνει προσφυγή. Βασίζεται σε υπόνοιες μόνο σε υπόνοιες», ισχυρίσθηκε ο μάρτυρας αναφορικά με την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να του δεσμεύσει τους λογαριασμούς.

Προσέθεσε πως «όταν βγήκε και το διάβασα, γράφει ότι πάρθηκαν κοινοτικοί πόροι από την οικογένεια, όχι παράνομα, αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε. Δεν έχει από την οικογένειά μου κανένας δεσμευτικό χαρακτήρα για τα χρήματα. Έχω κάνει προσφυγή για το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οι ελεγκτές το αποτύπωσαν. Τους είπα ότι δεν έχω πάρει τέτοιες επιδοτήσεις που μου λένε».