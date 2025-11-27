Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι

Όποιος είχε δει την κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και τις φωτογραφίες της που διακινούνταν στα ΜΜΕ πολύ δύσκολα θα πίστευε ότι η γυναίκα που κάθισε ενώπιον των βουλευτών της εξεταστικής είναι το ίδιο πρόσωπο.

Μια γυναίκα χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με μαλλί βαμμένο που μάλλον της προσέθετε χρόνια στην πλάτη και καμία λάμψη η γοητεία, ενώ το μάλλον μίζερο σκηνικό συνοδευόταν και από τις συχνές αναφορές της σε σχέση με το τι περνάει η οικογένειά της το τελευταίο διάστημα από τότε που δόθηκε δημοσιότητα στην υπόθεσή της.

Να θυμίσουμε ότι η κα Σεμερτζίδου υπήρξε περιφερειακό στέλεχος της ΝΔ έως τη στιγμή που αποκαλύφθηκε από το in ότι η οικογένειά της, όπως και εκείνη του συντρόφου της έχουν εισπράξει περί τα 2,5 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία από επιδοτήσεις. Να θυμίσουμε επίσης ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε συγκεκριμένους λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία της κας Σεμερτζίδου με το σκεπτικό ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που δεν δικαιολογούν συγκεκριμένα ποσά σε αυτές.

Κατάθεση χωρίς κρίσιμα έγγραφα

Είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της και ενώ θα περίμενε κανείς να έχει προετοιμαστεί από κάποιον δικηγόρο πριν πάει στην εξεταστική, επαναλάμβανε -σε αντίστοιχες ερωτήσεις- ότι θα προσκομίσει τα έγγραφα. Προσήλθε δηλαδή στην εξεταστική προκειμένου να διερευνηθούν οι οικονομικές συναλλαγές της σε σχέση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχει τα απαιτούμενα έγγραφα που δεσμεύτηκε ότι θα φέρει.

Υπό το ίδιο πρίσμα και σε ερώτηση βουλευτή του ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε επίσης να δικαιολογήσει ένα εύλογο ερώτημα. Πώς ακριβώς γίνεται να ξεκινάει την καριέρα της ως αγρότισσα με 14 στρέμματα στην κατοχή της και μετά από 6 χρόνια να έχει φτάσει να εκμεταλλεύεται σχεδόν 350 στρέμματα (κατά δήλωσή της), εκ των οποίων τα περισσότερα είναι νοικιασμένα από την ίδια.

Και αναρωτιέται ακριβώς πως γίνεται αυτό από τη στιγμή που όπως υποστηρίζει και η ίδια, οι επιδοτήσεις της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν μεγάλες και ικανές να της προσφέρουν μια τέτοια οικονομική άνεση ώστε να φτάσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να καλλιεργεί τόσα πολλά στρέμματα. Πόθεν προήλθαν τα χρήματα; Αναμένουμε απαντήσεις.

Οι τυχεροί του Τζόκερ

Και βέβαια κάπου εδώ πρέπει να σχολιαστεί και το γεγονός ότι άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο έχουν οικογενειακώς μια έφεση στη… θεά Τύχη. Πριν από μερικές μέρες όταν κατέθετε ο κ. Στρατάκης, γνωστός και ως «χασάπης» ενοχλήθηκε σφόδρα όταν του έγινε ερώτηση για το αν η κόρη του έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια. Ο κουμπάρος του κ. Βορίδη παραδέχθηκε εν τέλει πως αυτό έχει συμβεί όχι μία, αλλά περισσότερες φορές.

Κατά διαβολική σύμπτωση την ίδια τύχη φέρεται να έχει και ο σύντροφος της κας Σεμερτζίδου. Τυχερός ο άνθρωπος, κέρδισε παραπάνω από μία φορά το Tζόκερ με την κα Σεμερτζίδου να μην θυμάται τα ποσά γιατί, όπως ειπώθηκε, δεν την ενδιαφέρουν τα χρήματα. Οι αναρτήσεις βέβαια που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζαν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Καμία πειστική εξήγηση

Η κυρία Σεμερτζίδου σε κανένα σημείο της κατάθεσής της δεν κατάφερε να δώσει μια πειστική εξήγηση γιατί θεωρεί ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία δικά της και του συντρόφου της. Εμφανίστηκε ως το θύμα της υπόθεσης, επαναλαμβάνοντας μονότονα ότι έχει ελεγχθεί ξανά και ξανά. Προφανώς δεν έχει ακούσει ή δείχνει να μην έχει ακούσει από τη δικογραφία ότι ελέγχονται ακόμα και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ ανά την επικράτεια που έκαναν ελλειμματικούς ελέγχους.

Ο μεγαλύτερος τραγέλαφος όλων ήταν όταν απάντησε σε ερώτηση για το αν πήγε να ψηφίσει την Κυριακή στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Η κα Σεμερτζίδου είπε πως θα πήγαινε αλλά δεν πρόλαβε γιατί είχε άλλες δουλειές με τον σύντροφό της. Κάπου εκεί έγινε διαρροή από τη ΝΔ το έγγραφο με τη διαγραφή της από το κόμμα, με ημερομηνία Αυγούστου. Η γυναίκα δηλαδή που δήλωνε ότι παραιτήθηκε από μόνη της πριν από μερικούς μήνες δεν ήξερε αν είναι ακόμα μέλος της ΝΔ ή όχι.

Το τεκμήριο της αθωότητας

Το γεγονός ότι αρκετές από τις απαντήσεις της κας Σεμερτζίδου ήταν προκλητικές – ειδικά όταν στριμωχνόταν για το πόθεν της ίδιας και του συντρόφου της- δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση της στάση της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία αν και δικηγόρος, εμφανίστηκε έτοιμη να δικάσει και να καταδικάσει τη μάρτυρα, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων το τεκμήριο της αθωότητας που έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπερασπίζεται η ίδια στα δικαστήρια. Το σόου που έδωσε και που οδήγησε σε δεκάλεπτη διακοπή της διαδικασίας αφενός ήταν περιττό, αφετέρου εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό τόσο τη μάρτυρα όσο και την κυβέρνηση και το αφήγημα της.