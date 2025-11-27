newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι
Πολιτική 27 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι

Η κατάθεση της κας Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε πολλά ερωτήματα που δεν κατάφερε να καλύψει η μάρτυρας. Με εμφάνιση χαροκαμένης παρουσιάστηκε ενώπιον των βουλευτών και δήλωσε αθώα του αίματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Spotlight

Όποιος είχε δει την κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και τις φωτογραφίες της που διακινούνταν στα ΜΜΕ πολύ δύσκολα θα πίστευε ότι η γυναίκα που κάθισε ενώπιον των βουλευτών της εξεταστικής είναι το ίδιο πρόσωπο.

Μια γυναίκα χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με μαλλί βαμμένο που μάλλον της προσέθετε χρόνια στην πλάτη και καμία λάμψη η γοητεία, ενώ το μάλλον μίζερο σκηνικό συνοδευόταν και από τις συχνές αναφορές της σε σχέση με το τι περνάει η οικογένειά της το τελευταίο διάστημα από τότε που δόθηκε δημοσιότητα στην υπόθεσή της.

Να θυμίσουμε ότι η κα Σεμερτζίδου υπήρξε περιφερειακό στέλεχος της ΝΔ έως τη στιγμή που αποκαλύφθηκε από το in ότι η οικογένειά της, όπως και εκείνη του συντρόφου της έχουν εισπράξει περί τα 2,5 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία από επιδοτήσεις. Να θυμίσουμε επίσης ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε συγκεκριμένους λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία της κας Σεμερτζίδου με το σκεπτικό ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που δεν δικαιολογούν συγκεκριμένα ποσά σε αυτές.

Κατάθεση χωρίς κρίσιμα έγγραφα

Είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της και ενώ θα περίμενε κανείς να έχει προετοιμαστεί από κάποιον δικηγόρο πριν πάει στην εξεταστική, επαναλάμβανε -σε αντίστοιχες ερωτήσεις- ότι θα προσκομίσει τα έγγραφα. Προσήλθε δηλαδή στην εξεταστική προκειμένου να διερευνηθούν οι οικονομικές συναλλαγές της σε σχέση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχει τα απαιτούμενα έγγραφα που δεσμεύτηκε ότι θα φέρει.

Υπό το ίδιο πρίσμα και σε ερώτηση βουλευτή του ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε επίσης να δικαιολογήσει ένα εύλογο ερώτημα. Πώς ακριβώς γίνεται να ξεκινάει την καριέρα της ως αγρότισσα με 14 στρέμματα στην κατοχή της και μετά από 6 χρόνια να έχει φτάσει να εκμεταλλεύεται σχεδόν 350 στρέμματα (κατά δήλωσή της), εκ των οποίων τα περισσότερα είναι νοικιασμένα από την ίδια.

Και αναρωτιέται ακριβώς πως γίνεται αυτό από τη στιγμή που όπως υποστηρίζει και η ίδια, οι επιδοτήσεις της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν μεγάλες και ικανές να της προσφέρουν μια τέτοια οικονομική άνεση ώστε να φτάσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να καλλιεργεί τόσα πολλά στρέμματα. Πόθεν προήλθαν τα χρήματα; Αναμένουμε απαντήσεις.

Οι τυχεροί του Τζόκερ

Και βέβαια κάπου εδώ πρέπει να σχολιαστεί και το γεγονός ότι άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο έχουν οικογενειακώς μια έφεση στη… θεά Τύχη. Πριν από μερικές μέρες όταν κατέθετε ο κ. Στρατάκης, γνωστός και ως «χασάπης» ενοχλήθηκε σφόδρα όταν του έγινε ερώτηση για το αν η κόρη του έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια. Ο κουμπάρος του κ. Βορίδη παραδέχθηκε εν τέλει πως αυτό έχει συμβεί όχι μία, αλλά περισσότερες φορές.

Κατά διαβολική σύμπτωση την ίδια τύχη φέρεται να έχει και ο σύντροφος της κας Σεμερτζίδου. Τυχερός ο άνθρωπος, κέρδισε παραπάνω από μία φορά το Tζόκερ με την κα Σεμερτζίδου να μην θυμάται τα ποσά γιατί, όπως ειπώθηκε, δεν την ενδιαφέρουν τα χρήματα. Οι αναρτήσεις βέβαια που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζαν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Καμία πειστική εξήγηση

Η κυρία Σεμερτζίδου σε κανένα σημείο της κατάθεσής της δεν κατάφερε να δώσει μια πειστική εξήγηση γιατί θεωρεί ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία δικά της και του συντρόφου της. Εμφανίστηκε ως το θύμα της υπόθεσης, επαναλαμβάνοντας μονότονα ότι έχει ελεγχθεί ξανά και ξανά. Προφανώς δεν έχει ακούσει ή δείχνει να μην έχει ακούσει από τη δικογραφία ότι ελέγχονται ακόμα και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ ανά την επικράτεια που έκαναν ελλειμματικούς ελέγχους.

Ο μεγαλύτερος τραγέλαφος όλων ήταν όταν απάντησε σε ερώτηση για το αν πήγε να ψηφίσει την Κυριακή στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Η κα Σεμερτζίδου είπε πως θα πήγαινε αλλά δεν πρόλαβε γιατί είχε άλλες δουλειές με τον σύντροφό της. Κάπου εκεί έγινε διαρροή από τη ΝΔ το έγγραφο με τη διαγραφή της από το κόμμα, με ημερομηνία Αυγούστου. Η γυναίκα δηλαδή που δήλωνε ότι παραιτήθηκε από μόνη της πριν από μερικούς μήνες δεν ήξερε αν είναι ακόμα μέλος της ΝΔ ή όχι.

Το τεκμήριο της αθωότητας

Το γεγονός ότι αρκετές από τις απαντήσεις της κας Σεμερτζίδου ήταν προκλητικές – ειδικά όταν στριμωχνόταν για το πόθεν της ίδιας και του συντρόφου της- δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση της στάση της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία αν και δικηγόρος, εμφανίστηκε έτοιμη να δικάσει και να καταδικάσει τη μάρτυρα, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων το τεκμήριο της αθωότητας που έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπερασπίζεται η ίδια στα δικαστήρια. Το σόου που έδωσε και που οδήγησε σε δεκάλεπτη διακοπή της διαδικασίας αφενός ήταν περιττό, αφετέρου εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό τόσο τη μάρτυρα όσο και την κυβέρνηση και το αφήγημα της.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές

Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25

Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ
Εξεταστική 26.11.25
Εξεταστική 26.11.25

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ

Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις πηγές της ΝΔ και υπενθυμίζοντας τις στενές σχέσεις του πρωθυπουργού με το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Προάγγελος... 26.11.25
Προάγγελος... 26.11.25

Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» - Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Σύνταξη
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25
Thanksgiving 27.11.25

Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η συμφωνία Τραμπ – Σι μπορεί να σημαίνει πως η ηγεμονία των ΗΠΑ οδεύει στο τέλος της
Κόσμος 27.11.25
Κόσμος 27.11.25

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν στους δασμούς- Η Κίνα δείχνει πιο δυνατή από ποτέ

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν μια μέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την θέση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύνταξη
Φόρος κληρονομιάς: Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις
9+1 ερωταπαντήσεις 27.11.25
9+1 ερωταπαντήσεις 27.11.25

Οδηγός για τον φόρο κληρονομιάς - Τα μυστικά για τις δηλώσεις, τις προθεσμίες και τις δόσεις

Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις - απαντήσεις που αφορούν αλλαγές και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για το πώς υπολογίζεται ο φόρος κληρονομιάς για όσους αποκτούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;
Εκπνοή προθεσμίας 27.11.25
Εκπνοή προθεσμίας 27.11.25

Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;

«Χρειάζονται ακόμα δύο μήνες παράτασης για να μην σταματήσει η διαδικασία, η οποία άρχισε να "παίρνει μπρος" τις τελευταίες μέρες» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ- Τι λένε οι συντηρητές ανελκυστήρων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25

Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι μια κακή συμφωνία για την ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο Τραμπ, κινούμενος από αρχές που προσιδιάζουν σε επιχειρηματικές πρακτικές, προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» ενέργεια την ένοπλη επίθεση στους εθνοφρουρούς και κατηγορεί τον Μπάιντεν
Ουάσιγκτον 27.11.25
Ουάσιγκτον 27.11.25

«Τρομοκρατική» για τον Τραμπ η επίθεση στους εθνοφρουρούς, με ευθύνη του... Μπάιντεν

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική την επίθεση στους εθνοφρουρούς και τονίζει ότι η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 27.11.25
Κόσμος 27.11.25

Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ήταν θυμωμένος με την Ιαπωνία και ο πρόεδρος τον ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στην Ιαπωνία να πέσουν οι τόνοι σε οτιδήποτε αφορά την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς ζητά ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από υπόγειες σήραγγες
Γάζα 27.11.25
Γάζα 27.11.25

Η Χαμάς ζητάει ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από τις υπόγειες σήραγγες

Η Χαμάς για πρώτη φορά αναγνωρίζει δημόσια ότι μαχητές της έχουν εγκλωβιστεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα και ζητά από τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για να εξασφαλιστεί η αποχώρησή τους.

Σύνταξη
«Λυπηρή» η απόφαση Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20
«Σκοτώνουν λευκούς» 27.11.25
«Σκοτώνουν λευκούς» 27.11.25

G20: Ο Τραμπ άφησε απ' έξω τη Νότια Αφρική

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20, απόφαση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε «λυπηρή».

Σύνταξη
Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 27.11.25
Κόσμος 27.11.25

Αναγνωρίστηκε ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Ο δράστης της επίθεσης ενάντια στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ έχει αναγνωριστεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα του, καθώς φέρονται να υπήρχαν στην βάση δεδομένων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
