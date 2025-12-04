newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Το «plan b» για τα μπλόκα
04 Δεκεμβρίου 2025

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Την τακτική της «αναμονής», της «ανοχής», της «τήρησης των αποστάσεων» και του «βλέποντας και κάνοντας» φαίνεται να εφαρμόζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με το «plan b» που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» σχετικά με τη διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων, το επίκεντρο των οποίων προς το παρόν βρίσκεται στη Θεσσαλία, όπου ήδη μέχρι χθες έχουν καταμετρηθεί 1.430 τρακτέρ! Ο υπουργός γνωρίζει ότι θα υπάρξει, άνευ απροόπτου, μια κινητοποίηση μακράς διαρκείας που θα δοκιμάσει τις αντοχές των διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων, και ως η μόνη διαφαινόμενη λύση, όπως αναφέρουν πολλοί πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, θα είναι η χρηματοδότηση αγροτών και κτηνοτρόφων και η ικανοποίηση – μέρους τουλάχιστον – των αιτημάτων τους.

«Κόκκινη γραμμή»

Οι εξελίξεις στα μπλόκα αποτέλεσαν αποκλειστικό αντικείμενο χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και, σύμφωνα με τις εντολές που έφθασαν στην ΕΛ.ΑΣ., κρίνεται σκόπιμο να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η απόφαση κλεισίματος των τελωνείων, όπως και των λιμανιών, θεωρείται «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση και είναι ενδεικτική η χθεσινή δήλωση Χρυσοχοΐδη για «μη ανοχή» σε μια τέτοια επιλογή. Οπως υπογράμμισε ο υπουργός, «όταν καταλαμβάνεις ένα τελωνείο που είναι «είσοδος – έξοδος» της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχουν ζωτικής εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, κρίσιμες υποδομές, των οποίων η λειτουργία δεν μπορεί να παραβιάζεται, διότι θα παραβιαστεί συνολικά και η ασφάλεια και η λειτουργία της χώρας. Και το εννοώ αυτό. Υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη. Οποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε…».

Από την πλευρά πάντως των πολιτικών παραγόντων της Κατεχάκη κρίνεται ενθαρρυντικό ότι «οι αγρότες αφήνουν σε αυτή τη φάση ανοικτές παρακαμπτήριες οδούς για να μην κοπεί η Ελλάδα στα δύο, όπως έχει συμβεί σε άλλες κινητοποιήσεις στο παρελθόν προκαλώντας μεγάλη κλιμάκωση». Ενόψει όμως των Χριστουγέννων είναι διάχυτη η ανησυχία ότι «μπορεί να υπάρξουν τότε εγκλωβισμοί φορτηγών ψυγείων με ευαίσθητα προϊόντα, διακοπή των παραδόσεων εμπορευμάτων και ταλαιπωρία των οδηγών που θα μετακινηθούν για τις γιορτές, γεγονότα που ασφαλώς θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα και νέο κύκλο έντασης».

Οι ομάδες των «ατάκτων»

Στη Θεσσαλία έχει αποσταλεί δύναμη 20 διμοιριών ΜΑΤ (από τις οποίες μόνο τρεις προερχόμενες από την Αθήνα, ενόψει των κινητοποιήσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου) και αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τους αρμόδιους αξιωματούχους είναι «η εξαιρετικά μαζική παρουσία των αγροτών και η συγκρουσιακή τακτική και λογική πολλών εκ των διαμαρτυρομένων». Ταυτόχρονα τους προβληματίζει «η ύπαρξη πολλών «αντιπροσώπων» τους, με δεδομένο ότι είναι μικρής κλίμακας η κομματική καθοδήγησή τους και έντονη η παρουσία εκατοντάδων αγανακτισμένων φιλοκυβερνητικών αγροτών και κτηνοτρόφων». Επί της ουσίας, αναγνωρίζεται ότι είναι δύσκολο να υπάρξουν δίαυλοι και δρόμοι εκτόνωσης με αυτές τις «άτακτες» ομάδες αγροτών.

«Η οργή που εκδηλώνουν», όπως λένε επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης, «θα περιοριστεί μόνο με κυβερνητικές παραχωρήσεις και σε καμία περίπτωση με αστυνομική καταστολή» που, όπως υποστηρίζουν, «δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα». Σημειώνοντας ότι «η έκταση και η μαζικότητα αυτών των κινητοποιήσεων ίσως δεν έχουν κανένα προηγούμενο σε αντίστοιχους αποκλεισμούς εθνικών οδών την τελευταία 30ετία λόγω ακριβώς της προβληματικής οικονομικής κατάστασης χιλιάδων αγροτών».

Οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες αντιλαμβάνονται «τον πραγματικό θυμό των διαμαρτυρομένων» που προφανώς οφείλεται στις μηδαμινές επιδοτήσεις, ψαλιδισμένες μάλιστα με κρατήσεις από άλλους φορείς, που ήρθαν – παρά τις υποσχέσεις – να βαρύνουν περαιτέρω τη μεγάλη συρρίκνωση του εισοδήματός τους, τα προβλήματα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων κ.λπ., σε συνδυασμό με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επισήμαναν στα «ΝΕΑ» ότι «οι κίνδυνοι μεγαλώνουν λόγω και ορισμένων ακραίων επιλογών των αγροτών, με σπάσιμο κιγκλιδωμάτων, αιφνιδιαστική είσοδο σε άλλους δρόμους κ.λπ.». Μια κατάσταση μάλιστα που πιθανόν να κλιμακωθεί με το μπλόκο που αναμένεται να στηθεί σήμερα στο Τελωνείο του Προμαχώνα, στις Σέρρες, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σφοδρή κακοκαιρία θα προκαλέσει το καιρικό σύστημα Byron την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Δελτίο Έκτακτων Καιρικών Φαινομένων, στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανατολική χώρα.

Σύνταξη
03.12.25

Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο

Η αστυνομία διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για οδηγό κλούβας των ΜΑΤ, που «γκάζωσε» για να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύνταξη
03.12.25

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Πάτρα για κλοπές και εμπορία ανθρώπων

Μια εγκληματική οργάνωση 9 ή περισσότερων ατόμων στην Πάτρα χρησιμοποιούσε ανήλικα παιδιά, 10 έως 15 ετών, τα οποία στρατολογούσε και εκπαίδευε για την διάπραξη παράνομων πράξεων.

Σύνταξη
03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
04.12.25

Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει την «εγκάρδια» και με «σεβασμό» συνομιλία του με τον Τραμπ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», επιβεβαίωσε ο Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από «σεβασμό» και «μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια».

Σύνταξη
04.12.25

Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπέγραψαν τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο υπέγραψαν στις Βρυξέλλες η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μαζί με τον επίτροπο της Κομισιόν για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

Σύνταξη
04.12.25

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
