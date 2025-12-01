Πέθανε ο υποψήφιος για Grammy ράπερ POORSTACY – Τα σενάρια για την τραγωδία

Ο ράπερ POORSTACY, με το πραγματικό όνομα Καρλίτο Μίλφορτ, βρέθηκε νεκρός το Σάββατο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Ενώ η επίσημη αιτία του θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη, η συγκλονισμένη κοινότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει ανοιχτά την πεποίθηση ότι ο καλλιτέχνης αυτοκτόνησε.

Μια υποψηφιότητα για Grammy και μία σειρά επιτυχημένων συνεργασιών με τον Τράβις Μπάρκερ είχαν εδραιώσει τον POORSTACY ως έναν από τους πιο ενδιαφέροντες εκπροσώπους του υβριδικού emo rap και punk rock ήχου.

Ωστόσο, η ανοδική του πορεία κόπηκε απότομα καθώς πολλοί εικάζουν πως ο 26χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αν και η επίσημη αιτία θανάτου του Μίλφορτ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, η είδηση πυροδότησε κύμα εικασιών και θλίψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο POORSTACY ήταν ένας ταχύτατα ανερχόμενος καλλιτέχνης από το Παλμ Μπιτς, ο οποίος ξεχώρισε χάρη στο μοναδικό του στυλ, καθώς κατάφερε να συνδυάσει επιδέξια διαφορετικά μουσικά είδη όπως το emo rap, το punk rock και το punk rap, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό και μοντέρνο ήχο.

Η σύντομη, αλλά αξιοσημείωτη καριέρα του 26χρονου περιλάμβανε ήδη σημαντικές αναγνωρίσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο σάουντρακ της ταινίας Bill & Ted Face the Music, μία δουλειά που του χάρισε μία ιδιαίτερη αναγνώριση, καθώς απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Επιπλέον, ο POORSTACY είχε αναπτύξει μία στενή συνεργασία με τον θρυλικό ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ. Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν συνολικά σε τρία τραγούδια, με το πιο γνωστό και ειρωνικά φορτισμένο να είναι το κομμάτι με τίτλο Choose Life.