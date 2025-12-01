newspaper
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Πέθανε ο υποψήφιος για Grammy ράπερ POORSTACY – Τα σενάρια για την τραγωδία
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 21:07

Πέθανε ο υποψήφιος για Grammy ράπερ POORSTACY – Τα σενάρια για την τραγωδία

Ο ράπερ POORSTACY βρέθηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το Σάββατο

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Spotlight

Ο ράπερ POORSTACY, με το πραγματικό όνομα Καρλίτο Μίλφορτ, βρέθηκε νεκρός το Σάββατο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Ενώ η επίσημη αιτία του θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη, η συγκλονισμένη κοινότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει ανοιχτά την πεποίθηση ότι ο καλλιτέχνης αυτοκτόνησε.

Μια υποψηφιότητα για Grammy και μία σειρά επιτυχημένων συνεργασιών με τον Τράβις Μπάρκερ είχαν εδραιώσει τον POORSTACY ως έναν από τους πιο ενδιαφέροντες εκπροσώπους του υβριδικού emo rap και punk rock ήχου.

Ωστόσο, η ανοδική του πορεία κόπηκε απότομα καθώς πολλοί εικάζουν πως ο 26χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αν και η επίσημη αιτία θανάτου του Μίλφορτ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, η είδηση πυροδότησε κύμα εικασιών και θλίψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

YouTube thumbnail

Ο POORSTACY ήταν ένας ταχύτατα ανερχόμενος καλλιτέχνης από το Παλμ Μπιτς, ο οποίος ξεχώρισε χάρη στο μοναδικό του στυλ, καθώς κατάφερε να συνδυάσει επιδέξια διαφορετικά μουσικά είδη όπως το emo rap, το punk rock και το punk rap, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό και μοντέρνο ήχο.

Η σύντομη, αλλά αξιοσημείωτη καριέρα του 26χρονου περιλάμβανε ήδη σημαντικές αναγνωρίσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο σάουντρακ της ταινίας Bill & Ted Face the Music, μία δουλειά που του χάρισε μία ιδιαίτερη αναγνώριση, καθώς απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

View this post on Instagram

A post shared by ; (@poorstacy)

Επιπλέον, ο POORSTACY είχε αναπτύξει μία στενή συνεργασία με τον θρυλικό ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ. Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν συνολικά σε τρία τραγούδια, με το πιο γνωστό και ειρωνικά φορτισμένο να είναι το κομμάτι με τίτλο Choose Life.

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Business
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts
Πράξη αγάπης 30.11.25

Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts

Η Νένε Τσέρι, η Σελέστ, η Ναντίν Σαχ, ο Πίτερ Γκάμπριελ και ο Μπράιαν Ίνο συμμετέχουν στον αγώνα για το Νο1 των Χριστουγέννων με ένα φιλανθρωπικό single για την Παλαιστίνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι

Βάιος Μπαλάφας
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη
Πολιτική 01.12.25

Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν να δημιουργείται ασφυκτικός κοινωνικός κλοιός απέναντι στην κυβερνητική επιχείρηση της «θετικής ατζέντας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Χαμηλός ανταγωνισμός, απευθείας αναθέσεις και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Εμπρηστικές δηλώσεις απύθμενου θράσους από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη εναντίον των δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων που η κυβέρνηση αντιμετώπισε με αστυνομική βία. Τα αγροτικά «μπλόκα» που ασκούν «πολιτικούς εκβιασμούς» φταίνε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο Κυρανάκης.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

