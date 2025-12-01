newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Κολομβία: Το ηφαίστειο Πουρασέ βρυχάται και σκορπά τέφρα
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 07:48

Κολομβία: Το ηφαίστειο Πουρασέ βρυχάται και σκορπά τέφρα

Σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) έκανε λόγο για βροχή τέφρας και έντονη οσμή θειαφιού σε αρκετές κοινότητες.

Σύνταξη
Το ηφαίστειο Πουρασέ, στον νότο της Κολομβίας, όπου το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στο πορτοκαλί, εξαιτίας του αυξανόμενου κινδύνου έκρηξης, σκόρπισε τέφρα σε αρκετά χωριά, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

Το Πουρασέ, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπογοτά, βρίσκεται κοντά στην πόλη Ποπαγιάν και συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια της Κολομβίας.

Ενδεχόμενη έκρηξη στον κρατήρα, σε υψόμετρο κάπου 4.600 μέτρων, θα μπορούσε να απειλήσει την Ποπαγιάν, όπως και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων και αγροτών.

Σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) έκανε λόγο για βροχή τέφρας και έντονη οσμή θειαφιού σε αρκετές κοινότητες προχθές Σάββατο, ως και σε κοινότητες βόρεια από την Ποπαγιάν.

«Έπεσε λίγη τέφρα εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Φερνάντα, πανεπιστημιακός στην Κοκονούκο, κοινότητα 8.000 κατοίκων ανάμεσα στον κρατήρα και την Ποπαγιάν.

Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Χοσέ Κιντέρο, η δραστηριότητα στο Πουρασέ αυξήθηκε κι εκλύθηκαν νέφη αερίων και τέφρας σε ύψος 1.500 μέτρων από την κορυφή.

Η Μαρισόλ Αβιράμα, μέλος κοινότητας αυτοχθόνων στην Κοκονούκο, ανησυχεί για την έλλειψη ασφαλών τοποθεσιών όπου θα μπορούσε να καταφύγει αν εκραγεί το ηφαίστειο. «Αν εγκαταλείψουμε τη γη μας και τα σπίτια μας, όπου περ

Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδοπορνογραφικού, κτηνοβατικού και σατανιστικού περιεχομένου
4 συλλήψεις 01.12.25

Ανατριχίλα στην Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και σατανιστικού υλικού

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην Αυστραλία για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ – «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει»
«Αλλαγή καθεστώτος» 01.12.25

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»

«Προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
Υπόγειες σήραγγες 01.12.25

Η Χαμάς συζητά για την τύχη των μαχητών της ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη των μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί στις σήραγες της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει ότι τους «εξουδετερώνει», δηλαδή τους σκοτώνει.

Σύνταξη
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος - «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
