newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»
Πολιτική Γραμματεία 29 Νοεμβρίου 2025 | 15:50

Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»

«Το ότι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αποδείχθηκε. Το λέει η ίδια η κυρία Μπακογιάννη όταν κάνει δηλώσεις για 'συγγενική σχέση'», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

«Όσοι φαίνεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία», ξεκαθάρισε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σχετικά με την «κουμπαριά» του «Φραπέ» με την οικογένεια Μητσοτάκη, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «κουμπαριά είναι ξεκάθαρο ότι υπήρξε. Εγώ είδα την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι ‘ναι, ο πατέρας μου πάντρεψε αδερφό ή ξάδερφο…’. Δεν παύει να είναι κουμπαριά. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η Εξεταστική Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει παράξει αποτελέσματα γιατί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, και της αντιπολίτευσης γενικότερα, κάνουν καίριες ερωτήσεις και έχουν εκτεθεί πρόσωπα. Όμως, η απόδραση του ‘Φραπέ’ βαραίνει ακόμα παραπάνω τον πρωθυπουργό», όπως είπε.

«Εμείς ζητήσαμε να έρθει με βίαιη προσαγωγή. Η κυβέρνηση είπε πως ‘δεν τον φέρνουμε, γιατί αν τον φέρουμε, θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής’. Φέρτε τον να το δούμε. Το ότι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αποδείχθηκε. Το λέει η ίδια η κυρία Μπακογιάννη όταν κάνει δηλώσεις για ‘συγγενική σχέση’. Δυστυχώς, η αλήθεια δεν βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Με εντολή Μαξίμου φυγάδευσαν τον ‘Φραπέ’», επέμεινε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να μην δώσει η χώρα το 70% στους αγρότες»

Περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση στον αγροτικό κόσμο,  τόνισε ότι «οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, με μειωμένες ενισχύσεις, άδειους λογαριασμούς και χρεώσεις – μη αναμενόμενες αυτή τη στιγμή – από τον ΕΛΓΑ».

«Αυτή είναι η εικόνα», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως «η βασική ενίσχυση βάσει της ΚΑΠ είναι 830 εκατομμύρια και αυτό έχει συμφωνηθεί. Όλες οι χώρες μέχρι τις 30 Οκτωβρίου είχαν το δικαίωμα να δώσουν το 70%, το οποίο για τη χώρα μας αντιστοιχεί σε 580 εκατομμύρια. Δόθηκαν; Όχι. Σήμερα θα δοθούν 363 εκατομμύρια, δηλαδή 217 εκατομμύρια λιγότερα από εκείνα που μπορούσαν να δώσουν».

Όπως επεσήμανε, «είμαστε η μόνη χώρα, που ενώ όλες πληρώνουν το 70% της βασικής ενίσχυσης ως προκαταβολή, εμείς πληρώνουμε το 44%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ η χώρα να μην μπορέσει να δώσει το 70%».

Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «οι αγρότες είναι στα όριά τους», θέτοντας μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλιστούν τα βοσκοτοπικά τους δικαιώματα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με εκείνους που τα χωράφια τους δεν είναι στη δορυφορική αποτύπωση. Πρέπει να δούμε αν θα πληρωθούν όλοι όσοι είναι θύματα των ζωονόσων. Τα έχουμε απευθύνει και περιμένουμε και σήμερα να έχουμε απαντήσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων; Τα δυο μοντέλα

Ξενοδοχεία: Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων; Τα δυο μοντέλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

World
Airbus: Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των A320 

Airbus: Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των A320 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα
Προάγγελος επιστροφής 29.11.25

Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του, συμπεραίνουν διεθνή ΜΜΕ, με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης». Και επισημαίνουν ότι στα απομνημονεύματά του, κάνει απολογισμό, κριτική, και αυτοκριτική».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα
Πολιτική 29.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Τα τραπεζώματα στους «γαλάζιους» βουλευτές και το αφήγημα της «θετικής ατζέντας», η τακτική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οι κερδισμένοι των «γαλάζιων» εσωκομματικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Κακλαμάνης στον Βέμπερ: Η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό στην Ευρώπη», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
Art 29.11.25

Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;

Ένα πρόσωπο που επανέρχεται από πίνακα σε πίνακα, ένας δεσμός που προκαλεί αιώνες μετά, κι ένας ζωγράφος που άντλησε από την αμαρτία της Ρώμης το πιο ανθρώπινο σκοτάδι της τέχνης του

Σύνταξη
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Μπάσκετ 29.11.25

Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.

Σύνταξη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)
Super League 2 29.11.25

Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)

Παρότι βρέθηκε με 10 παίκτες από το 14′, η Μαρκό επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω. Η Καβάλα πήρε το τρίποντο κόντρα στον Νέστο με 1-0. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ Β’ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0.

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης
Ελλάδα 29.11.25

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης

Δράστες της επίθεσης στο κατάστημα στα Σεπόλια τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο αλλοδαποί εκ των οποίων ο ένας είναι έγκλειστος στη φυλακή και ο δεύτερος συνελήφθη χθες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος
Θεσσαλονίκη 29.11.25

Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου - Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος

Ο 32χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Αλαβές για τη 14η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς για τη 13η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ για τη 13η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τι συνέβη στο κλεμμένο αυτοκίνητο του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει
Σαν ταινία 007 29.11.25

Τι συνέβη στο κλεμμένο αυτοκίνητο του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει

Το καλοκαίρι του 1997, το πιο διάσημο αυτοκίνητο στον κόσμο, ένα Aston Martin DB5 από την ταινία Goldfinger του Τζέιμς Μποντ εκλάπη. Για χρόνια, η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη. Τώρα, όμως, έχει προκύψει μια νέα θεωρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πανώλη των χοίρων πλήττει την Ισπανία – Μπλοκαρίστηκε το 1/3 των εξαγωγών χοιρινού
Περιορισμοί 29.11.25

Η πανώλη των χοίρων πλήττει την Ισπανία – Μπλοκαρίστηκε το 1/3 των εξαγωγών χοιρινού

«Από τα 400 πιστοποιητικά εξαγωγής σε 104 χώρες, το ένα τρίτο έχει μπλοκαριστεί. Εργαζόμαστε για να τα ανοίξουμε το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας, Λουίς Πλάνας

Σύνταξη
Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
Τα μοντέλα 29.11.25

Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;

Από τη μία πλευρά, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας greenfield projects. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι διεθνείς όμιλοι και ελληνικοί όμιλοι, στρέφονται στην άμεση εξαγορά μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: Mπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Mπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι

LIVE: Mπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι για τη 12η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο