Ο Πάπας Λέων έφτασε στην Άγκυρα όπου θα έχει συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πρώτο του ταξίδι μετά την ενθρόνισή του.

Η επίσκεψη του Ποντίφικα εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο και ο ίδιος θα βρεθεί στο Φανάρι όπου θα πραγματοποιηθεί και κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Πάπα στην Τουρκία από το 1967 και στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν υπουργοί της τουρκικής κυβέρνησης.

Ο Πάπας θα μείνει για έξι ώρες στην Άγκυρα. Στη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο έχει προσκληθεί και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Δείτε live

Φωτογραφίες από την άφιξη του Πάπα

Την Παρασκευή στη Νίκαια της Βιθυνίας θα γίνει η τελετή για την επέτειο των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Εκεί το 325 μ.Χ. ο αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με στόχο την αντιμετώπιση των αιρέσεων.

Οι από κοινού παρουσία του Πάπα και του Πατριάρχη επιβεβαιώνει ότι η πίστη της Νικαίας, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο αυτή, αποτελούν το κοινό έδαφος και την κοινή εμπειρία σχεδόν όλων των Χριστιανών. Ο κ.κ. Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον προκάτοχο του Λέοντος ΙΔ’, μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο, προκειμένου να τιμήσουν μαζί την επέτειο και επανέλαβε την πρόσκλησή του στον νέο Πάπα κατά την ενθρόνισή του.

Το Σάββατο στο Φανάρι

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό της εορτής, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Ποιοι θα παραστούν στη λειτουργία

Το πρωί της επομένης ημέρας, Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.

Στη θεία λειτουργία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.