Σαλαμίνα: «Μετανιώνω πικρά, ζητάω συγγνώμη» – Τι λέει η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Αποφασισμένη να πει την αλήθεια για τη μοιραία νύχτα της 31ης Οκτωβρίου που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, δηλώνει μέσα από τη φυλακή η 46χρονη καθ΄ομολογίαν δολοφόνος.

Σε δήλωση της, η 46χρονη δήλωσε πως μετανιώνει κάθε λεπτό από εκείνη τη νύχτα, ενώ πρόσθεσε πως ακόμη δεν έχει καταλάβει πως έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει την ίδια της την πεθερά.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.

Η 46χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα θα απολογηθεί την Παρασκευή. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά μόνο για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο προανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της», τόνισε ο δικηγόρος της 46χρονης, Βασίλης Ταουξής ο οποίος μίλησε το πρωί της Πέμπτης στο MEGA.

«Η πελάτισσά μου και δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”». Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», συνέχισε ο κ. Ταουξής.