Την Παρασκευή θα απολογηθεί η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

«Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα»

«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά μόνο για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο προανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της», τόνισε ο δικηγόρος της 46χρονης, Βασίλης Ταουξής ο οποίος μίλησε στο MEGA.

«Η πελάτισσά μου και δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”». Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», συνέχισε ο κ. Ταουξής.