Σαλαμίνα: Την Παρασκευή απολογείται η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της – Τι λέει ο δικηγόρος της
«Η πελάτισσά μου δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”» - Τι λέει ο δικηγόρος της 46χρονης
Την Παρασκευή θα απολογηθεί η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
«Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα»
«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά μόνο για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο προανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της», τόνισε ο δικηγόρος της 46χρονης, Βασίλης Ταουξής ο οποίος μίλησε στο MEGA.
«Η πελάτισσά μου και δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”». Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», συνέχισε ο κ. Ταουξής.
Από την πλευρά του Ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ, Χρήστος Συνδρεβέλης ανέφερε μιλώντας στο Mega: «να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Ανθρωποκτονιών και του Εγκληματολογικών Ερευνών διότι ήταν σημαντικές υπηρεσίες για το δέσιμο της δικογραφίας. Το να καταφέρεις να αποσπάσεις ομολογία έχουν συμβεί δύο πράγματα: είτε νιώθει τύψεις συνειδήσεως είτε θα είναι τόσο δεμένη η δικογραφία που θα υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία και θα αναγκαστεί να ομολογήσει για να δείξει μετέπειτα και την μεταμέλεια του στο δικαστήριο. Προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι από την πρώτη στιγμή βρισκόταν η 46χρονη στο κάδρο. Υπήρχαν ερασιτεχνικά λάθη, καθώς προσπάθησε να καλύψει κάποια ίχνη. Σημαντικό στοιχείο θεωρώ είναι η αποχώρηση από την οικία καθώς ταυτοποιήθηκε στον χώρο και στον τόπο την ώρα του εγκλήματος. Αυτό δεν το είχε υπολογίσει. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει συνεργός».
Η Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Βασιλένα Σταυροπούλου, ανέφερε για την 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνο.
«Αυτό το θέατρο το έχουμε δει και σε άλλα οικογενειακά στυγερά εγκλήματα. Αυτό που αναγνωρίζουμε είναι το αδίστακτο κομμάτι αυτής της γυναίκας ακόμη και όταν εκλιπαρούσε η πεθερά της, δεν σταματούσε. Είναι άλλοι η ψυχική ασθένεια, άλλο το ψυχιατρικό περιστατικό και άλλο ο κακός χαρακτήρας και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνιστούν ανθρωποκτόνο δράση. Ο τζόγος είναι όντως ψυχιατρική διαταραχή. Από εκεί και πέρα αυτό δεν συνιστά ανθρωποκτόνο δράση. Είναι επικίνδυνη προσωπικότητα, και αυτό που κατηγορεί στους άλλους πχ αναφορικά με τους αλλοδαπούς, το εκτέλεσε η ίδια. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα ενός χαρακτήρα που έχει στηθεί στα χρόνια. Ο τζόγος δεν είναι ο πυρήνας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
