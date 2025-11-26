Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τι δήλωσαν οι δικηγόροι της 46χρονης

«Ουδείς έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω της προσωπικότητας της κατηγορούμενης. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη διανοητική και ψυχιατρική της κατάσταση. Περιμένουμε ιατρικά έγγραφα από προηγούμενες νοσηλείες της τα οποία θα προσκομίσουμε στις Αρχές σε απόλυτη συνεργασία μαζί του. Δεν αποσκοπούμε να κρύψουμε τίποτα. Γονατίζουμε στη μνήμη της γυναίκας που χάθηκε. Δεν έχουμε μιλήσει μαζί της ακόμα, πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο. Αρνείται να λάβει τροφή», δήλωσε ο Βασίλης Ταουξής δικηγόρος της 46χρονης έξω από τα δικαστήρια.

Η Ειρήνη Μαρούπα επίσης δικηγόρος της 46χρονης ανέφερε: «Δεν έχουμε λάβει ακόμα τη δικογραφία. Προκαλεί ιδιαίτερη απορία και στο στενό της οικογενειακό κύκλο και σε εμάς ως συνηγόρους της το γεγονός ότι ήταν μια γυναίκα που με ιδιαίτερη στοργή περιποιούνταν την πεθερά και τον πεθερό της το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τους τάιζε στο στόμα έφτασε στο σημείο με ιδιαίτερη μανία να αφαιρέσει τη ζωή της πεθεράς της. Σε συνδυασμό ότι ιστορείται ότι υπήρχαν ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα από την ηλικία των 15 ετών και επιβεβαιώθηκαν και επιτάθηκαν στην ηλικία των 30 ετών και σε συνδυασμό με αυτό που αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, ότι υπήρχε ένας εθισμός στον τζόγο, ο οποίος είναι και αυτός ψυχιατρική διαταραχή, μας οδηγεί στη σκέψη ότι μπορεί να βρισκόταν σε κάποιο ψυχωτικό επεισόδιο και να ήταν λόγοι που δεν έλεγχε τον εαυτό της και την οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα».

Σύμφωνα με την Ειρήνη Μαρούπα η 46χρονη έχει μετανιώσει. «Είναι πολύ ταραγμένη. Όχι απλά έχει μετανιώσει, αλλά τρέμει σύγκορμη. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται κατηγορούμενη γι’ αυτή την απαίσια πράξη».

Στην ερώτηση αν υπάρχει ψυχιατρικό ιστορικό στην 46χρονη είπε. « Δεν το γνωρίζω. Λέει ότι υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό στο νοσοκομείο της Νίκαιας και στην Κόρινθο. Υπάρχει και συνταγογράφηση».

«Να την προσέχετε» – Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

Σύμφωνα το Star, η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της, πως πρέπει γενικά να προσέχουν όλοι την 46χρονη νύφη της. Φαίνεται πως κάτι της είχε κάνει εντύπωση. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν υποψιαστεί τη νύφη της 75χρονης.

Δύο μέρες αργότερα και έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και την έβαλαν στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.

«Ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος»

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον», είπε στο MEGA η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, τονίζοντας πως το γεγονός ότι η ηλικιωμένη δυσκολευόταν να κινηθεί λόγω ατυχήματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη κοσμημάτων και χρημάτων στο σπίτι έδειχναν πως ο δολοφόνος γνώριζε την άτυχη γυναίκα.

Όπως είπε η δικηγόρος, η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

«Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος».