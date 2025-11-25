Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της. Σύμφωνα με βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές καταγράφονται τα τελευταία λόγια της 75χρονης. Σε αυτό ακούγονται οι απειλές της 46χρονης και οι εκκλήσεις της 75χρονης να σταματήσει να την χτυπά.

Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και σκηνοθέτησε τη ληστεία γιατί, ήταν εθισμένη στον τζόγο, είχε χρέη και ήθελε να αρπάξει το κομπόδεμα της πεθεράς της. Έτσι, έστησε τη ληστεία και όταν το θύμα την αναγνώρισε, τη σκότωσε χτυπώντας τη με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι.

Ο γιος της 75χρονης είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της ηλικιωμένης κάμερες για να μπορεί να βλέπει με εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο αν χρειάζεται βοήθεια η μητέρα του. Την εφαρμογή αυτή είχε στο κινητό της και η 46χρονη.

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Όπως αποκάλυψε o δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ και του ΒΗΜΑΤΟΣ Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, από την ηχητική καταγραφή που εξέτασαν οι αστυνομικοί, η 46χρονη βασάνιζε την ηλικιωμένη για 30 λεπτά. Την χτυπούσε και την έβριζε.

«Δεν αναγνωρίζει ότι είναι γυναίκα, δεν αναγνωρίζει τη νύφη της, λέει συνέχεια την φράση ‘αγόρι μου μην με χτυπάς’. Αυτό συνεχίζεται για 40 λεπτά», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και πρόσθεσε: «κάποια στιγμή η γυναίκα λέει κάποιο μέρος που έχει και τιμαλφή τα οποία δεν φαίνεται να τα έχει πάρει η δράστιδα και σε κάποια φάση ακούγονται τα τελικά πλήγματα, με την άτυχη γυναίκα να λέει το ‘Πάτερ Ημών’».

Στη συνέχεια η δράστις πήρα τα χρήματα και πήγε και τα έπαιξε στον τζόγο.

Η ομολογία

Η συλληφθείσα ανέφερε στους αστυνομικούς πως μπήκε στο σπίτι της 75χρονης για να πάρει χρήματα, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Πήγα στο σπίτι με το μαύρο Skoda Fabia, που μου έχει παραχωρήσει ο πατέρας μου και με αυτό έφυγα. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι. Αφού την χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου», φέρεται να είπε στις Αρχές.

«Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή»

Την ίδια στιγμή, η κόρη της γυναίκας αναφέρει στο MEGA πως οι υποψίες πήγαιναν από την πρώτη στιγμή στην 46χρονη.

«Είμαι στο ψυχιατρικό τμήμα με τον αδερφό μου. Δεν είμαστε καλά. Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή και πήγαμε στη ΓΑΔΑ. Παρασκευή έγινε ο φόνος, τη Δευτέρα πήγαμε στη ΓΑΔΑ για κατάθεση και εγώ και η κόρη μου».

Όπως σημειώνει:

«Την υποψιαζόμουν γενικά γιατί δεν με φώναξε νωρίς, γιατί… αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου. Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έκανε την προσευχή της, το έχω μάθει και εγώ, από άλλους το έμαθα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, ψαχνόμασταν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήτανε πολύ οκ γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν».

Μιλώντας ζωντανά στο MEGA είπε: «Εμείς σαν οικογένεια αυτήν την στιγμή θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στο χώμα και έναν στη φυλακή. Έχει κλείσει η διαδικασία, έχει βρεθεί ο ένοχος, η Δικαιοσύνη θα μιλήσει και ο Θεός ξέρει. Δεν υπάρχει οργή, υπάρχει μόνο θλίψη για τα γεγονότα που έχουν συμβεί».