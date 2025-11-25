Ανατροπή στη δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα – Ομολόγησε η σύντροφος του γιου της

Ανατρέπονται τα δεδομένα στην υπόθεση δολοφονίας μίας 75χρονης στη Σαλαμίνα, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, η ίδια της η νύφη είχε εμπλοκή στον θάνατο της ηλικιωμένης.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία σημειώθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου του 2025.

Τι έγινε γνωστό για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύντροφος του γιου της 75χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη στη Σαλαμίνα, έχει συλληφθεί από τις αρχές και ομολόγησε το φριχτό έγκλημά της.

Όπως είπε στους αστυνομικούς πήγε στο σπίτι της πεθεράς της, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έσπασε το τζάμι και μπήκε με στόχο να της αφαιρέσει χρήματα.

Η γυναίκα, πάντως, είχε βρει φρικτό θάνατο, καθώς οι δράστες χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέχρι να την σκοτώσουν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών με τις αρχές να έχουν στη κατοχή τους βίντεο από κάμερες της περιοχής που τους δείχνει τη στιγμή που μπαίνουν στο σπίτι της ηλικιωμένης σπάζοντας το παράθυρο.