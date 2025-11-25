Σαλαμίνα: Πώς έγινε η άγρια δολοφονία της 75χρονης – Ο τζόγος και η σκηνοθετημένη ληστεία

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα που φέρεται να δολοφονήθηκε από τη 46χρονη νύφη της στις 31 Οκτωβρίου.

Η 75χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι με μπουκάλι και στο σώμα από μαχαίρι. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, γεγονός που αρχικά παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συλληφθείσα ανέφερε στους αστυνομικούς πως μπήκε στο σπίτι της 75χρονης για να πάρει χρήματα, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε.

Η δράστρια υποστήριξε πως το προηγούμενο διάστημα η 75χρονη είχε δώσει στον γιο της 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει. Τα χρήματα όμως αυτά χάθηκαν με αποτέλεσμα ο άνδρας να νιώθει τύψεις. Έτσι αποφάσισε να τα δώσει πίσω στη μητέρα του. Μάζεψε 8.000 ευρώ και της τα έδωσε με την υπόσχεση ότι θα της επέστρεφε και τα υπόλοιπα 2.000.

Τελικά κατάφερε να μαζέψει ακόμη 1.100 ευρώ και ετοιμαζόταν να της τα πάει και αυτά. Όμως η σύζυγος του, η οποία φέρεται να είναι εθισμένη στον τζόγο, πήρε αυτά τα 1.100 ευρώ, τα έπαιξε και τα έχασε. Τότε, προκειμένου να μην την καταλάβει ο άνδρας της, αποφάσισε να μπει στο σπίτι της πεθεράς της, να πάρει 1.100 ευρώ και να τα επιστρέψει στο σημείο που τα είχε αφήσει ο σύζυγός της.

Έχοντας πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας, τις γυρίζει προς άλλη κατεύθυνση προκειμένου να μην την καταγράψουν και φορώντας κουκούλα και μάσκα έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου του σπιτιού της 75χρονης, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να απειλεί τη γυναίκα και να της ζητά να της δώσει χρήματα.

Εκείνη αντέδρασε και τότε η δράστρια, την χτύπησε στο κεφάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι. Μετά το έγκλημα επέστρεψε στο σπίτι της, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Η 46χρονη ομολόγησε την ενοχή της και οι Αρχές έχουν καταφέρει μέσω βιντεοληπτικού υλικού να εντοπίσουν το όχημα που χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη είναι ενεργό μέλος στη Σαλαμίνα της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, με την οποία μάλιστα ήταν και υποψήφια. Εκτός από τον τζόγο που λέει ότι ήταν εθισμένη και χρωστούσε, ήταν ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθείαζε τον Νίκο Μιχαλολιάκο και ανέβαζε συνεχώς αναρτήσεις μίσους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.