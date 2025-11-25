Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Από τον γάμο με τον άντρα της ζωή της, όπως έλεγε, στα σκοτεινά μονοπάτια του τζόγου και της «Χρυσής Αυγής».

Η 46χρονη που τελικά «λύγισε» και παραδέχτηκε πως ήταν εκείνη που σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, ακολουθούσε τη δική της στρατηγική τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να κρύψει μία σειρά από ένοχα μυστικά και να χτίσει ένα προφίλ που σε ορισμένους θα ήταν αρεστό.

Το προφίλ της

Ο σύζυγός της είχε μιλήσει στο Live News λίγες ώρες μετά τη στυγνή δολοφονία, τότε του ήταν αδύνατον να υποψιαστεί τη γυναίκα του.

Πριν από 25 μέρες την υπόθεση κάλυπτε ένα πέπλο μυστηρίου. Η 46χρονη, όπως έλεγε ο σύζυγός της, προσπαθούσε να συμπαρασταθεί τόσο στον ίδιο όσο και στην αδερφή του.

«Όταν δίπλα σου έχεις εκείνη τη μοναδική γυναίκα που σε στηρίζει σε όλες τις δύσκολες στιγμές σου δεν σκέφτεσαι καν να κάνεις πίσω, δεν μπορείς να δειλιάσεις για τίποτα και κανέναν που στέκεται στον δρόμο σου… Όταν μοιράζεσαι ίδιες ιδέες, όνειρα και ιδανικά, δεν μπορείς παρά να νιώθεις ευλογημένος. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν. Υπήρχες πάντα μέσα στην ζωή μου».

Η μεγάλη ανατροπή ήταν αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα σοκ της ζωής του, μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Η γυναίκα που αγάπησε και παντρεύτηκε ήταν εκείνη που έμελλε να ομολογήσει τη δολοφονία της μητέρας του.

Στα σκοτεινά μονοπάτια της «Χρυσής Αυγής»

Η 46χρονη εντάχθηκε στους κόλπους της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και μάλιστα κατέβηκε ως υποψήφια σε δημοτικές και βουλευτικές εκλογές.

Όπως φαίνεται από αναρτήσεις της, είχε ασπαστεί πλήρως την ιδεολογία της νεοναζιστικής οργάνωσης. Σε είδηση για δολοφονία άντρα από τον πατέρα της γυναίκας που είχε κατηγορηθεί ότι βίαζε, η ίδια είχε σχολιάσει:

«Λέω και εγώ, είχε Έλληνας τέτοια αρ@@; Όπως και να ‘χει μπράβο στον πατέρα».

Το 2012 είχε κατέβει με την «Χρυσή Αυγή» στη Α΄ Θεσσαλονίκης και είχε βγει τρίτη από το τέλος με 4.691 ψήφους. Παρέμεινε στους κόλπους της Οργάνωσης του Νίκου Μιχαλολιάκου, και τα επόμενα χρόνια κατέβηκε ως υποψήφια στην Αττική.

«Οι Έλληνες είναι μία ιδιαίτερη φυλή και καλά θα κάνουν και οι γυναίκες, γιατί οι Ελληνίδες έχουν σκαρτέψει, καλά θα κάνουν να μην μιμούνται τα πρότυπα αυτά που βλέπουν στα περιοδικά ή οπουδήποτε. Να είναι καθεμιά η προσωπικότητά της, αυτό που είναι, η Ελληνίδα. Να ξέρετε δεν είμαστε ούτε Ευρωπαίοι ούτε Βαλκάνιοι ούτε Άγγλοι ούτε Αμερικάνοι. Είμαστε Έλληνες! Μια ιδιαίτερη φυλή σε έναν ιδιαίτερο τόπο», έλεγε η ίδια.

Το 2015 κατέβηκε υποψήφια στη B΄ Αθηνών, στις εκλογές του Γενάρη όταν συγκέντρωσε 848 σταυρούς. Το 2019 ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στην 4η κοινότητα της Αθήνας, με τον συνδυασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Η ίδια απέφευγε να μιλήσει για την εξάρτησή της από τον τζόγο. Το έκανε κατά τη διάρκεια της ομολογίας της σε αστυνομικούς όταν μίλησε για το κίνητρο του εγκλήματος.