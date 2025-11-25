newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 25 Νοεμβρίου 2025 | 17:26

Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο και υποψήφια με την «Χρυσή Αυγή» – Ποια είναι 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Η εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα έχει σοκάρει - Η 46χρονη που ομολόγησε φαίνεται ότι είχε ένοχα μυστικά γνώριζαν λίγοι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Spotlight

Από τον γάμο με τον άντρα της ζωή της, όπως έλεγε, στα σκοτεινά μονοπάτια του τζόγου και της «Χρυσής Αυγής».

Η 46χρονη που τελικά «λύγισε» και παραδέχτηκε πως ήταν εκείνη που σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, ακολουθούσε τη δική της στρατηγική τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να κρύψει μία σειρά από ένοχα μυστικά και να χτίσει ένα προφίλ που σε ορισμένους θα ήταν αρεστό.

Το προφίλ της

Ο σύζυγός της είχε μιλήσει στο Live News λίγες ώρες μετά τη στυγνή δολοφονία, τότε του ήταν αδύνατον να υποψιαστεί τη γυναίκα του.

Πριν από 25 μέρες την υπόθεση κάλυπτε ένα πέπλο μυστηρίου. Η 46χρονη, όπως έλεγε ο σύζυγός της, προσπαθούσε να συμπαρασταθεί τόσο στον ίδιο όσο και στην αδερφή του.

«Όταν δίπλα σου έχεις εκείνη τη μοναδική γυναίκα που σε στηρίζει σε όλες τις δύσκολες στιγμές σου δεν σκέφτεσαι καν να κάνεις πίσω, δεν μπορείς να δειλιάσεις για τίποτα και κανέναν που στέκεται στον δρόμο σου… Όταν μοιράζεσαι ίδιες ιδέες, όνειρα και ιδανικά, δεν μπορείς παρά να νιώθεις ευλογημένος. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν. Υπήρχες πάντα μέσα στην ζωή μου».

Η μεγάλη ανατροπή ήταν αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα σοκ της ζωής του, μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Η γυναίκα που αγάπησε και παντρεύτηκε ήταν εκείνη που έμελλε να ομολογήσει τη δολοφονία της μητέρας του.

Στα σκοτεινά μονοπάτια της «Χρυσής Αυγής»

Η 46χρονη εντάχθηκε στους κόλπους της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και μάλιστα κατέβηκε ως υποψήφια σε δημοτικές και βουλευτικές εκλογές.

Όπως φαίνεται από αναρτήσεις της, είχε ασπαστεί πλήρως την ιδεολογία της νεοναζιστικής οργάνωσης. Σε είδηση για δολοφονία άντρα από τον πατέρα της γυναίκας που είχε κατηγορηθεί ότι βίαζε, η ίδια είχε σχολιάσει:

«Λέω και εγώ, είχε Έλληνας τέτοια αρ@@; Όπως και να ‘χει μπράβο στον πατέρα».

Το 2012 είχε κατέβει με την «Χρυσή Αυγή» στη Α΄ Θεσσαλονίκης και είχε βγει τρίτη από το τέλος με 4.691 ψήφους. Παρέμεινε στους κόλπους της Οργάνωσης του Νίκου Μιχαλολιάκου, και τα επόμενα χρόνια κατέβηκε ως υποψήφια στην Αττική.

«Οι Έλληνες είναι μία ιδιαίτερη φυλή και καλά θα κάνουν και οι γυναίκες, γιατί οι Ελληνίδες έχουν σκαρτέψει, καλά θα κάνουν να μην μιμούνται τα πρότυπα αυτά που βλέπουν στα περιοδικά ή οπουδήποτε. Να είναι καθεμιά η προσωπικότητά της, αυτό που είναι, η Ελληνίδα. Να ξέρετε δεν είμαστε ούτε Ευρωπαίοι ούτε Βαλκάνιοι ούτε Άγγλοι ούτε Αμερικάνοι. Είμαστε Έλληνες! Μια ιδιαίτερη φυλή σε έναν ιδιαίτερο τόπο», έλεγε η ίδια.

Το 2015 κατέβηκε υποψήφια στη B΄ Αθηνών, στις εκλογές του Γενάρη όταν συγκέντρωσε 848 σταυρούς. Το 2019 ήταν υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στην 4η κοινότητα της Αθήνας, με τον συνδυασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Η ίδια απέφευγε να μιλήσει για την εξάρτησή της από τον τζόγο. Το έκανε κατά τη διάρκεια της ομολογίας της σε αστυνομικούς όταν μίλησε για το κίνητρο του εγκλήματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

Φόβοι: Από το FOMO στο FOFO, αναγνωρίζουμε τις σύγχρονες ανησυχίες μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με 3,4% μέσω πράσινου ομολόγου 

Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με 3,4% μέσω πράσινου ομολόγου 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
01.00-05.00 π.μ. 25.11.25

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σύνταξη
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Και πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Κόκκινη προειδοποίηση 25.11.25

Έρχονται πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πότε αναμένεται η κορύφωση.

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»
«Θέμα δημοκρατίας» 25.11.25

Φάμελλος: Η έμφυλη βία είναι και παραμένει ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα – Να θεσπιστεί επιτέλους ο όρος «γυναικοκτονία»

«Χρειαζόμαστε μία κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην ανισότητα των φύλων, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε γυναίκα αλλά και θηλυκότητα που υφίσταται βία, που θα σπάσει τη σιωπή», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
Ελλάδα 25.11.25

Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της στη Σαλαμίνα για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Σύνταξη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Euroleague 25.11.25

Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση
LGBTQI+ 25.11.25

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε ότι οι γάμοι ομοφύλων πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, επισημαίνοντας ότι η άρνηση παραβιάζει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.

Σύνταξη
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
01.00-05.00 π.μ. 25.11.25

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σύνταξη
Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ
Champions League 25.11.25

Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ

Στήριξη στο πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο... διαρρέει από το στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν από ένα κομβικό -όπως φαίνεται- ματς για τη «Βασίλισσα» και τον Ισπανό τεχνικό, κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Φάμελλος: Στην Προοδευτική Ελλάδα θα πιάνει τόπο η δουλειά των δημιουργικών πολιτών

«Η επιχειρηματικότητα χρειάζεται κράτος δικαίου και υγιή ανταγωνισμό, χωρίς αναθέσεις, χωρίς σκάνδαλα, χωρίς διαπλοκή», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΕΑ

Σύνταξη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
Euroleague 25.11.25

Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Σερβία και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά για το ματς αλλά και το γεγονός πως πλέον είναι ο προπονητής με τα περισότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος
Δηλώσεις στο CBS 25.11.25

«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ – Απομένουν λεπτομέρειες» λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος - Σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
Στα 91 της 25.11.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια
Europa League 25.11.25

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια

Θλάση έχει υποστεί ο Αλμπάν Λαφόν, την ώρα που ο Πέδρο Τσιριβέγια αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και αμφότεροι δεν προπονήθηκαν την Τρίτη με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο