Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που σκότωσε της πεθερά της στη Σαλαμίνα. Γύρω στις 9:30 το πρωί, η 46χρονη καθ΄ομολογίαν δολοφόνος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά. Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η 46χρονη φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι.

Η μεταγωγή της:

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 46χρονης Βασίλης Ταουξής «υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την διανοητική και ψυχιατρική κατάσταση της 46χρονης. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες έγγραφα από προηγούμενες νοσηλείες της τα οποία θα προσκομίσουμε στον ανακριτή σε απόλυτη συνεργασία μαζί του. Δεν έχουμε σκοπό να αποκρύψουμε τίποτα. Θέλουμε να χυθεί φως σε αυτή την υπόθεση. Η σχέση που είχε με την ηλικιωμένη ήταν πάρα πολύ καλή. Την φρόντιζε».

Η συνήγορος υπεράσπισής της, Ειρήνη Μαρούπα, δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει τη δικογραφία και πως η κατηγορούμενη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, τρέμει, δεν θυμάται ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς της και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Αναφέρει επίσης ότι η 46χρονη αντιμετώπιζε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα από 15 ετών, κάτι που θα εξεταστεί.

Η 46χρονη έφυγε από τα δικαστήρια λίγο πριν τις 11 το πρωί. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το δικαστικό μέγαρο Πειραιά:

Τα μέλη της οικογένειας της άτυχης 75χρονης στη Σαλαμίνα που, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, έπεσε νεκρή από τα χέρια της νύφης της βρίσκονται σε σοκ. Μάλιστα ο σύζυγός της δολοφόνου και γιος του θύματος επισκέφθηκε το Ψυχιατρικό Τμήμα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών για ψυχολογική υποστήριξη.

Τι πρόδωσε την 46χρονη

Αυτό που πρόδωσε την κατηγορούμενη και οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη της είναι το προφίλ της (έχει εθισμό στον τζόγο) καθώς και οι εικόνες από κάμερες της περιοχής που την έδειχναν να φθάνει και να φεύγει από το σπίτι της 75χρονης.

Μπορεί η 46χρονη να άλλαξε τη φορά των καμερών ώστε να μην την καταγράψουν, ξέχασε όμως να κλείσει το μικρόφωνο με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κατοχή των Αρχών ένα βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η δολοφονία ηχητικά.

Όπως αποκάλυψε o δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ και του ΒΗΜΑΤΟΣ Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, από την ηχητική καταγραφή που εξέτασαν οι αστυνομικοί, η 46χρονη βασάνιζε την ηλικιωμένη για 30 λεπτά. Την χτυπούσε και την έβριζε.

O σύζυγός της δολοφόνου και γιος του θύματος επισκέφθηκε το Ψυχιατρικό Τμήμα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών για ψυχολογική υποστήριξη

«Δεν αναγνωρίζει ότι είναι γυναίκα, δεν αναγνωρίζει τη νύφη της, λέει συνέχεια την φράση ‘αγόρι μου μην με χτυπάς’. Αυτό συνεχίζεται για 40 λεπτά», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και πρόσθεσε: «κάποια στιγμή η γυναίκα λέει κάποιο μέρος που έχει και τιμαλφή τα οποία δεν φαίνεται να τα έχει πάρει η δράστιδα και σε κάποια φάση ακούγονται τα τελικά πλήγματα, με την άτυχη γυναίκα να λέει το ‘Πάτερ Ημών’».

Στο βίντεο, όπως μετέδωσε το Mega, φαίνεται το αυτοκίνητο της 46χρονης να φεύγει από την περιοχή της κατοικίας της 75χρονης.

Βίντεο ντοκουμέντο