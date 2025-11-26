Σοκάρει ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της λίγο πριν η τελευταία τη δολοφονήσει μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη υποστηρίζει πως έφτασε στο έγκλημα επειδή η πεθερά της την αναγνώρισε. Από το ηχητικό ντοκουμέντο όμως, που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Η ηλικιωμένη πίστευε πως απέναντί της βρισκόταν ένας άντρας κουκουλοφόρος.

Ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της

Το MEGA παρουσιάζει τη συνομιλία που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.

46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

«Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, πάρ ΄την και φύγε παιδί μου, έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;».

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι «ρόδες» είναι ένα τροχήλατο τραπέζι όπου έχει τα τιμαλφή και τα χρήματα.

Ηταν ύποπτη από την αρχή

Μαρτυρία στο Live News αναφέρει πως από την αρχή η 46χρονη ήταν ύποπτη.

«Τον τελευταίο καιρό η 46χρονη δεν είχε καλές σχέσεις με την γιαγιά. Ο μόνος από την οικογένεια που θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο ήταν αυτή. Η γιαγιά είχε πει σε κάποιους από την οικογένεια: ”Να την προσέχετε την νύφη μου”. Μετά το φονικό όταν έλεγαν στον γιο της νεκρής: ”Ρε συ μήπως το έχει κάνει η γυναίκα σου;” Αυτός απαντούσε: ”Ρε πάτε καλά; Τι πράγματα είναι αυτά; Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι για να μας αποπροσανατολίζουν. Η γυναίκα μου την αγαπούσε τη μαμά”. Η 46χρονη δεν είχε προστριβές με την ηλικιωμένη, απλώς δεν την συμπαθούσε».

Η υπόσχεση του γιου

Ο γιος της ηλικιωμένης σε ανάρτηση έδινε υπόσχεση στη μητέρα του πως θα βρει τον δολοφόνο της.

«Την δολοφόνησαν μέσα στο πατρικό μας στην Σαλαμίνα. Η μητέρα μου ήταν μια αγωνίστρια της ζωής. Μας έμαθε ποτέ να μη λυγίζουμε και αν ακόμα το κάνουμε πάντα να σηκωνόμαστε με τιμή και σεβασμό και να αντιμετωπίζουμε κάθε, μα κάθε δυσκολία. Βασάνισαν την μητέρα μου με μίσος, αλλά δεν θα γλυτώσουν να είναι σίγουροι.

Δεν γύρισε την πλάτη στο κακό. Το κοίταξε στα ίσια, με βλέμμα ίσως φοβισμένο, τρομοκρατημένο, αλλά το αντίκρυσε, το αντιμετώπισε! Δεν είχε κανένα όπλο να αντιμετωπίσει και τους σκιερούς, ύπουλους, ανόμους, είχε όμως καρδιά και πίστη! Και η καρδούλα της στάθηκε πιο δυνατή από τη σκοτεινή βία. Δεν έπεσε απλά, έπεσε μαχόμενη με ό,τι είχε! Οι δειλοί και άνανδροι νομίζουν πως αφαιρούν εύκολα μια ζωή. Μα η αλήθεια, χαρίζουν μαρτύριο και ο μάρτυρας στέκεται ψηλότερα από τον κάθε φόβο και το κάθε κακό! Στελλίτσα μου, μάνα μου, πήγες να βρεις τον μπαμπάκα μας που έφυγε μόλις πριν από 9 μήνες. Θα συναντηθούμε ξανά. Θα τους βρούμε, να είσαι σίγουρη! Θα τους βρούμε Μανούλα μου, στο υπόσχομαι!».